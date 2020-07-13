360金融组织架构升级：任命徐祚立为公司首席财务官

最近要说奶粉界的新星，当属HMO配方奶粉！每一位宝妈都想为宝宝选择到最好的奶粉，那么更接近母乳喂养效果的奶粉无疑是最佳选择，合生元HMO配方奶粉的问世给了宝妈们新的期待。HMO配方来源珍贵HMO，全名是“母乳低聚糖”又称“母乳寡糖”，是天然存在于母乳中仅次于乳糖和脂肪的第三大营养元素。这是当前最为珍稀的一种营养元素，含量在每升5-15g左右，是母乳中含有的特定活性化合物，在牛奶或是任何动物的乳汁中几乎都是找不到的?