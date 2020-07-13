360金融组织架构升级：任命徐祚立为公司首席财务官

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 360最新资讯 > 正文

360金融组织架构升级：任命徐祚立为公司首席财务官

2020-07-13 10:45 · 稿源：站长之家

今日， 7 月 13 日， 360 金融发布公告宣布组织架构升级， 360 金融任命徐祚立为公司首席财务官，原首席财务官吴疆将担任首席战略官（CSO）。

 


网友热搜:

360搜索引擎360图片搜索360是啥意思360可信百科推广怎么样360急救箱在哪360搜索引擎360百度手机助手 下载安装360手机百度下载天下hd360版360胎压检测仪说明书
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 360金融推出个人信用分"360分" 将与旗下生态圈打通

    近日， 360 金融正式推出个人信用分 360 分，此功能已在 360 借条APP上线。用户可以登陆 360 借条APP，在首页“更多”点击“ 360 分”查询自己的信用分值。

    360 360金融 金融

  • 继芝麻信用和微信支付分之后 360金融也推出信用分“360分”

    【TechWeb】6月22日消息，近日，360金融正式推出个人信用分360分，此功能已在360借条APP上线。据悉，这是继蚂蚁芝麻信用分和腾讯微信支付分之后，国内互联网企业+银行综合体建立的第三个信用分体系。目前，用户可以登陆360借条APP，在首页“更多”点击“360分”查询自己的信用分值。据介绍，360分根据用户的信用历史、行为偏好、履约能力、身份特质和人脉关系五大维度评估，分数区间为0-900分，丰富的履历记录将有助获得更高的360

    芝麻信用 微信支付分 360金融

  • 360金融首席科学家张家兴：用数据产生AI能力

    【TechWeb】7月3日消息，在 CSDN 主办的第三届 AI 开发者大会（AI ProCon 2020）上，360金融首席科学家张家兴博士分享了数据+AI融合中台—金融领域人工智能实践。张家兴认为，360金融提出的数据+AI融合中台概念在金融领域意义非凡，中台的建设能够避免各个垂直业务线从数据到AI能力的重复建设，同时可以将要不同业务的数据打通，有利于AI能力的搭建。他指出，中台的作用在于支撑多种业务，当一家公司的业务比较多，并且还有很多新

    360金融 张家兴 AI

  • 蚂蚁集团、360金融等登上CB Insights中国Fintech榜单

    【TechWeb】6月29日消息，CB Insights中国于上海举办的“Future of Fintech China”峰会上揭晓首届CB Insights中国Fintech榜单，其中360金融与蚂蚁集团、腾讯金融科技、京东数科等50家公司登录2020年中国Fintech榜单。据了解，CB Insights成立于2008年，为全球知名的市场数据研究平台，为私募股权和风险投资机构、媒体、跨国以及创业公司创建了技术市场情报平台，备受商业人士青睐。CB Insights自2017 年开始打造全球金融科技榜单

    蚂蚁集团 360金融 Fintech榜单

  • 360|简普科技(NYSE:JT)持续赋能金融机构 携手共建良好信用生态

    建设现代信用体系是实现经济高质量发展的重要保障,是国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。近年来,党中央国务院及有关部门大力推进社会信用体系建设,意在不断完善现代信用体系。5月18日,《中共中央 国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》(以下简称《意见》)公布。《意见》提出,构建适应高质量发展要求的社会信用体系和新型监管机制。此举再次表明,在目前经济转型的重要战略机遇期,推动我国经济高质量发展,健全

    融360 简普科技

  • Grab因疫情宣布裁员360人，曾获得软银集团投资

    6月16日消息，东南亚打车软件Grab宣布将裁员360人，占目前公司总员工数量的5%，本次裁员的目的是减少新冠疫情期间的支出对公司造成的财务压力影响。

    Grab Grab裁员 软银

  • 360OS率先落地工业物联网“安全”场景

    【TechWeb】物联网爆发式增长的背后，正在汇聚新一轮网络安全挑战：安全漏洞的高增长率以及越来越多的攻击媒介，增加了更高防护难度。日前，360OS与蘑菇物联携手，将360OS的安全审计、风险感知、应急响应等安全解决方案首次应用于空压机垂直细分行业。此举标志着360OS的安全方案在工业物联网赛道上的创新应用，也为产业物联网行业合作伙伴业务布局建立了安全生态的雏形。当前，产业物联网新市场呈爆发式增长，为行业多结构布局带?

    落地 场景 工业

  • 360周鸿祎：新基建时代网络安全是底座

    【TechWeb】6月23日消息，第四届世界智能大会今天开幕，360集团董事长兼CEO周鸿祎出席大会，并发表《新基建需要同步建设安全基建》的主题演讲。周鸿祎认为新基建的本质是数字化基建，整个世界充分数字化后，将出现“软件定义世界、万物皆可互联、数据驱动一切”的特点。当一切都建立在软件上，如果网络安全得不到保障，新基建将是“裸奔”。当虚拟世界和物理世界打通，所有虚拟世界的攻击都会导致物理世界的伤害。在周鸿祎看来，?

    周鸿祎 360 网络安全

  • 360大病筹联合明星爱心团发起破冰行动 为渐冻人“解冻”

    6 月 21 日是世界“渐冻人日”，各地将举行各类认识运动神经元疾病的相关活动，以引起世人对这种可怕疾病的重视。在这个特殊的日子里，网络大病救助平台 360 大病筹将联合众明星发起破冰行动，希望通过明星发起人唤起公众对于渐冻人症这一疾病的关注，让更多的渐冻人更有尊严、更有质量地生存。目前加入破冰行动的有黄奕、胡兵、温岚、黑泽、古子成，后续也期待更多明星加入进来。 几年前，一场冰桶挑战让渐冻人走进大家的视野。?

    360大病

  • 360保险唐紫春：以科技构建保险生态 实现人人有保可依

    随着技术渗透和模式变革在保险产业链的深化，我国保险行业已全面转入“科技赋能”。日新月异的技术不仅让行业实现快速发展，也让保险科技拥有了极大的想象空间。近日，互联网保险平台 360 保险就在其新战略暨新产品发布会上，明确了“科技，让保险更简单”的战略主张。 360 保险创始人唐紫春表示：“通过科技化的能力服务最广泛的人群，让人人有保可依是 360 保险的愿景，希望 360 保险能够成为每个家庭抵御风险的首选保险科技平?

    360保险

  • HMO配方锁定母乳版贴心守护，360°护娃秘籍等你出招

    最近要说奶粉界的新星，当属HMO配方奶粉！每一位宝妈都想为宝宝选择到最好的奶粉，那么更接近母乳喂养效果的奶粉无疑是最佳选择，合生元HMO配方奶粉的问世给了宝妈们新的期待。HMO配方来源珍贵HMO，全名是“母乳低聚糖”又称“母乳寡糖”，是天然存在于母乳中仅次于乳糖和脂肪的第三大营养元素。这是当前最为珍稀的一种营养元素，含量在每升5-15g左右，是母乳中含有的特定活性化合物，在牛奶或是任何动物的乳汁中几乎都是找不到的?

    HMO

  • 世界渐冻人日 360大病筹联合明星爱心团为渐冻人“破冰”

    在 6 月 21 日第 20 个世界渐冻人日，网络大病救助平台 360 大病筹携手黄奕、胡兵、温岚、黑泽、古子成等明星爱心团，联合发起破冰行动，呼吁给予渐冻人症患者更多关注和帮扶救助，提升他们的生活质量，同时加强大众自我健康保护的意识以及对渐冻人症的预防。此外， 360 大病筹还联合健康管理平台善诊提供了 1 万个免费体检名额，一同号召大众关注“渐冻人症”。（图： 360 大病筹联合明星爱心团发起“破冰行动”） “渐冻人症”?

    世界渐冻人日 360大病筹

  • 360保险，有希望搅动互联网保险“WAW”格局吗？

    互联网保险领域又发生了一件事。 6 月 16 日， 360 金融旗下的 360 保险声称，上线 8 个月来，年化规模保费已突破 10 亿元。 在业内人士看来，这个业绩对 360 保险而言确实不简单。

    360保险 互联网保险

  • 软银再遭打击：投资的东南亚网约车Grab裁员360

    东南亚网约车巨头Grab今天宣布，将裁员360人，略低于员工总量的5%。目前，Grab正削减支出来应对经济衰退以及业务在新冠肺炎疫情后缓慢复苏。Grab CEO陈炳耀(Anthony Tan)表示，新冠肺炎对企业和经济产生了广泛影响，公司正采取措施适应这一挑战。除了裁员，Grab还计划削减部分非核心项目，合并企业职能，把一些员工重新分配到更新的业务中，例如外卖。Grab获得了软银集团的投资，

    grab 软银 Grab裁员

  • 360大病筹推出大病儿童专项救助行动“宝贝计划”

    DoNews 7月10日消息（记者 吴丽）7月10日，网络大病救助平台360大病筹推出大病儿童专项救助行动“宝贝计划”。据悉，该计划将联合全国各地医院、地方媒体以及基金会等第三方非营利性组织，通过平台配捐、媒体报道、基金会扶持等方式，为0-12岁的大病儿童提供专属救助通道，以互联网科技守护每个家庭的希望。据360大病筹负责人介绍，发起宝贝计划的初衷，一是希望借助互联网科技打破传统救助方式在时间和空间的限制，为大病儿童提供

    360

  • 360新商业、阿里新零售与腾讯新营销，谁更香？

    2020 年已经过去一半了，前几天刚刚结束的 618 成为中国消费复苏的重要拐点。 618 消费季，京东 618 全球年中购物节累计下单金额达到 2692 亿元，创下新的纪录;天猫累计下单金额为 6982 亿元，创造全新纪录;拼多多订单量较去年同期增长119%。 618 当天苏宁易购全渠道销售规模增长129%。主流电商平台的 618 战报均表明，消费复苏迹象十分明显。

    360 阿里新零售 腾讯

  • 360大病筹发起宝贝计划 为大病儿童提供专属救助通道

    【TechWeb】7月10日消息，网络大病救助平台360大病筹推出大病儿童专项救助行动“宝贝计划”。据悉，该计划将联合全国各地医院、地方媒体以及基金会等第三方非营利性组织，通过平台配捐、媒体报道、基金会扶持等方式，为0-12岁的大病儿童提供专属救助通道，以互联网科技守护每个家庭的希望。360大病筹负责人介绍，发起宝贝计划的初衷，一是希望借助互联网科技打破传统救助方式在时间和空间的限制，为大病儿童提供快速高效的网络救?

    360大病筹 宝贝计划

  • 360发布全新Wi-Fi 6路由器：再厚的墙也无视

    7月8日，360联合中国移动，发布了全新款Wi-Fi 6标准高速路由器“T6G”，符合AX1800规格，并搭载众多黑科技，完美匹配未来宽带升级和智能家庭。360 T6G路由器采用1024QAM调制方式，进

    360 WiFi6 路由器

  • 360借条安全专家解密这位多家公司挂职的热心肠“客服”

    日前，教育部全国学生资助管理中心发布 2020 年第 1 号预警，就近期“部分学生接到‘注销助学贷款账户’电话，恐吓学生不注销则会产生不良影响”事件进行预警。 360 借条安全专家安燃提醒，目前国家助学贷款没有政策变化，学生群体切勿轻信上当，谨防此类骗局。4 月 19 日 15 时许，家住晋城市城区瑞信大厦A座的小姚接到一名自称是某平台工作人员的电话，对方说她在大学期间开通过学生贷款账户，现在平台正在清理注销，如果不注销?

    360借条

  • 360万人次观看，GMV破亿：微盟私域直播C位出道的秘诀是什么？

    ​“人到中年，有什么比睡觉更重要的呢，这对鹅毛对枕，买!” 脱口秀演员王建国在微盟直播间，以“辽宁第一省”人设一边讲段子一边带货。

    GMV 微盟 私域直播
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM