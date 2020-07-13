360金融组织架构升级：任命徐祚立为公司首席财务官

今日， 7 月 13 日， 360 金融发布公告宣布组织架构升级， 360 金融任命徐祚立为公司首席财务官，原首席财务官吴疆将担任首席战略官（CSO）。
今日， 7 月 13 日， 360 金融发布公告宣布组织架构升级， 360 金融任命徐祚立为公司首席财务官，原首席财务官吴疆将担任首席战略官（CSO）。
近日， 360 金融正式推出个人信用分 360 分，此功能已在 360 借条APP上线。用户可以登陆 360 借条APP，在首页“更多”点击“ 360 分”查询自己的信用分值。
【TechWeb】6月22日消息，近日，360金融正式推出个人信用分360分，此功能已在360借条APP上线。据悉，这是继蚂蚁芝麻信用分和腾讯微信支付分之后，国内互联网企业+银行综合体建立的第三个信用分体系。目前，用户可以登陆360借条APP，在首页“更多”点击“360分”查询自己的信用分值。据介绍，360分根据用户的信用历史、行为偏好、履约能力、身份特质和人脉关系五大维度评估，分数区间为0-900分，丰富的履历记录将有助获得更高的360
【TechWeb】7月3日消息，在 CSDN 主办的第三届 AI 开发者大会（AI ProCon 2020）上，360金融首席科学家张家兴博士分享了数据+AI融合中台—金融领域人工智能实践。张家兴认为，360金融提出的数据+AI融合中台概念在金融领域意义非凡，中台的建设能够避免各个垂直业务线从数据到AI能力的重复建设，同时可以将要不同业务的数据打通，有利于AI能力的搭建。他指出，中台的作用在于支撑多种业务，当一家公司的业务比较多，并且还有很多新
【TechWeb】6月29日消息，CB Insights中国于上海举办的“Future of Fintech China”峰会上揭晓首届CB Insights中国Fintech榜单，其中360金融与蚂蚁集团、腾讯金融科技、京东数科等50家公司登录2020年中国Fintech榜单。据了解，CB Insights成立于2008年，为全球知名的市场数据研究平台，为私募股权和风险投资机构、媒体、跨国以及创业公司创建了技术市场情报平台，备受商业人士青睐。CB Insights自2017 年开始打造全球金融科技榜单
建设现代信用体系是实现经济高质量发展的重要保障,是国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。近年来,党中央国务院及有关部门大力推进社会信用体系建设,意在不断完善现代信用体系。5月18日,《中共中央 国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》(以下简称《意见》)公布。《意见》提出,构建适应高质量发展要求的社会信用体系和新型监管机制。此举再次表明,在目前经济转型的重要战略机遇期,推动我国经济高质量发展,健全
6月16日消息，东南亚打车软件Grab宣布将裁员360人，占目前公司总员工数量的5%，本次裁员的目的是减少新冠疫情期间的支出对公司造成的财务压力影响。
【TechWeb】物联网爆发式增长的背后，正在汇聚新一轮网络安全挑战：安全漏洞的高增长率以及越来越多的攻击媒介，增加了更高防护难度。日前，360OS与蘑菇物联携手，将360OS的安全审计、风险感知、应急响应等安全解决方案首次应用于空压机垂直细分行业。此举标志着360OS的安全方案在工业物联网赛道上的创新应用，也为产业物联网行业合作伙伴业务布局建立了安全生态的雏形。当前，产业物联网新市场呈爆发式增长，为行业多结构布局带?
【TechWeb】6月23日消息，第四届世界智能大会今天开幕，360集团董事长兼CEO周鸿祎出席大会，并发表《新基建需要同步建设安全基建》的主题演讲。周鸿祎认为新基建的本质是数字化基建，整个世界充分数字化后，将出现“软件定义世界、万物皆可互联、数据驱动一切”的特点。当一切都建立在软件上，如果网络安全得不到保障，新基建将是“裸奔”。当虚拟世界和物理世界打通，所有虚拟世界的攻击都会导致物理世界的伤害。在周鸿祎看来，?
6 月 21 日是世界“渐冻人日”，各地将举行各类认识运动神经元疾病的相关活动，以引起世人对这种可怕疾病的重视。在这个特殊的日子里，网络大病救助平台 360 大病筹将联合众明星发起破冰行动，希望通过明星发起人唤起公众对于渐冻人症这一疾病的关注，让更多的渐冻人更有尊严、更有质量地生存。目前加入破冰行动的有黄奕、胡兵、温岚、黑泽、古子成，后续也期待更多明星加入进来。 几年前，一场冰桶挑战让渐冻人走进大家的视野。?
随着技术渗透和模式变革在保险产业链的深化，我国保险行业已全面转入“科技赋能”。日新月异的技术不仅让行业实现快速发展，也让保险科技拥有了极大的想象空间。近日，互联网保险平台 360 保险就在其新战略暨新产品发布会上，明确了“科技，让保险更简单”的战略主张。 360 保险创始人唐紫春表示：“通过科技化的能力服务最广泛的人群，让人人有保可依是 360 保险的愿景，希望 360 保险能够成为每个家庭抵御风险的首选保险科技平?
最近要说奶粉界的新星，当属HMO配方奶粉！每一位宝妈都想为宝宝选择到最好的奶粉，那么更接近母乳喂养效果的奶粉无疑是最佳选择，合生元HMO配方奶粉的问世给了宝妈们新的期待。HMO配方来源珍贵HMO，全名是“母乳低聚糖”又称“母乳寡糖”，是天然存在于母乳中仅次于乳糖和脂肪的第三大营养元素。这是当前最为珍稀的一种营养元素，含量在每升5-15g左右，是母乳中含有的特定活性化合物，在牛奶或是任何动物的乳汁中几乎都是找不到的?
在 6 月 21 日第 20 个世界渐冻人日，网络大病救助平台 360 大病筹携手黄奕、胡兵、温岚、黑泽、古子成等明星爱心团，联合发起破冰行动，呼吁给予渐冻人症患者更多关注和帮扶救助，提升他们的生活质量，同时加强大众自我健康保护的意识以及对渐冻人症的预防。此外， 360 大病筹还联合健康管理平台善诊提供了 1 万个免费体检名额，一同号召大众关注“渐冻人症”。（图： 360 大病筹联合明星爱心团发起“破冰行动”） “渐冻人症”?
互联网保险领域又发生了一件事。 6 月 16 日， 360 金融旗下的 360 保险声称，上线 8 个月来，年化规模保费已突破 10 亿元。 在业内人士看来，这个业绩对 360 保险而言确实不简单。
东南亚网约车巨头Grab今天宣布，将裁员360人，略低于员工总量的5%。目前，Grab正削减支出来应对经济衰退以及业务在新冠肺炎疫情后缓慢复苏。Grab CEO陈炳耀(Anthony Tan)表示，新冠肺炎对企业和经济产生了广泛影响，公司正采取措施适应这一挑战。除了裁员，Grab还计划削减部分非核心项目，合并企业职能，把一些员工重新分配到更新的业务中，例如外卖。Grab获得了软银集团的投资，
DoNews 7月10日消息（记者 吴丽）7月10日，网络大病救助平台360大病筹推出大病儿童专项救助行动“宝贝计划”。据悉，该计划将联合全国各地医院、地方媒体以及基金会等第三方非营利性组织，通过平台配捐、媒体报道、基金会扶持等方式，为0-12岁的大病儿童提供专属救助通道，以互联网科技守护每个家庭的希望。据360大病筹负责人介绍，发起宝贝计划的初衷，一是希望借助互联网科技打破传统救助方式在时间和空间的限制，为大病儿童提供
2020 年已经过去一半了，前几天刚刚结束的 618 成为中国消费复苏的重要拐点。 618 消费季，京东 618 全球年中购物节累计下单金额达到 2692 亿元，创下新的纪录;天猫累计下单金额为 6982 亿元，创造全新纪录;拼多多订单量较去年同期增长119%。 618 当天苏宁易购全渠道销售规模增长129%。主流电商平台的 618 战报均表明，消费复苏迹象十分明显。
【TechWeb】7月10日消息，网络大病救助平台360大病筹推出大病儿童专项救助行动“宝贝计划”。据悉，该计划将联合全国各地医院、地方媒体以及基金会等第三方非营利性组织，通过平台配捐、媒体报道、基金会扶持等方式，为0-12岁的大病儿童提供专属救助通道，以互联网科技守护每个家庭的希望。360大病筹负责人介绍，发起宝贝计划的初衷，一是希望借助互联网科技打破传统救助方式在时间和空间的限制，为大病儿童提供快速高效的网络救?
7月8日，360联合中国移动，发布了全新款Wi-Fi 6标准高速路由器“T6G”，符合AX1800规格，并搭载众多黑科技，完美匹配未来宽带升级和智能家庭。360 T6G路由器采用1024QAM调制方式，进
日前，教育部全国学生资助管理中心发布 2020 年第 1 号预警，就近期“部分学生接到‘注销助学贷款账户’电话，恐吓学生不注销则会产生不良影响”事件进行预警。 360 借条安全专家安燃提醒，目前国家助学贷款没有政策变化，学生群体切勿轻信上当，谨防此类骗局。4 月 19 日 15 时许，家住晋城市城区瑞信大厦A座的小姚接到一名自称是某平台工作人员的电话，对方说她在大学期间开通过学生贷款账户，现在平台正在清理注销，如果不注销?
“人到中年，有什么比睡觉更重要的呢，这对鹅毛对枕，买!” 脱口秀演员王建国在微盟直播间，以“辽宁第一省”人设一边讲段子一边带货。
据外媒报道，自六月初苹果发布i0S13.5. 1 版本后，不少用户反映称 Apple Music耗电严重。即使在没有使用Apple Music情况下，手机耗电量都很大。在..
2020 年是“十三五”社会信用体系建设规划的收官之年，也是深入推进社会信用体系建设的关键之年，而征信体系作为信用体系的重要组成部分，随着数字..
今日，支付宝理财平台上线“金选专区”，首期推出了银行存款、定期理财、基金等超 50 只产品。消费者进入理财首页或搜索“金选”即可看到最新的理..
7月13日，育碧召开线上发布会，期间向观看发布会的玩家送出游戏《看门狗2》，因为人数众多导致账号很多玩家登录不上，目前已经维护完毕，大家可以..
抖音pc版本官网下载地址介绍。据Tech星球报道，抖音团队近期在内测应用于PC端、平板端的抖音新版本。其中抖音PC端将是横屏模式，产品主要分为「..
7 月 6 日，众安在线发布盈喜公告，称 2020 年上半年净利润增长不低于 100%； 7 月 10 日，众安在线再传好消息，公告称公司于 7 月 9 日成功发行了..
现在生活和工作节奏非常快，许多加班成日常的职场人出现了身体透支的情况。身在职场的我每天忙忙碌碌，下班后腰酸背疼，很希望有人能给自己按摩一..
自福特陈安宁来到中国，为助力福特本土化发展带来了巨大的影响。虽然福特的优势很明显，但，发展战略依旧很重要。因此，福特陈安宁认为福特中国2...
最近A股市场行情火爆，更带动新华A50 指数出现单日涨幅超6%的盛况，在经过多日的连续飙涨之后，新华A50 现已成功突破 16000 大关！ 在新华A50 大走..
宁静、钟丽缇、伊能静、蓝盈莹、张雨绮、黄圣依......可盐可甜，又飒又美，性感和霸气随意切换，《乘风破浪的姐姐》节目正式上线。最近各大热搜榜..
由于疫情影响，2020年全国高考推迟了一个月，今年的高考定在了7月7日、8日举行。疫情同样也影响了2020年毕业生的就业、创业形势。据悉，很多大学生..
7月13日，据媒体报道，来自彭博亿万富翁指数显示，印度首富穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）的身价首次超越“股神”沃伦·..
还记得吗，之前曾有不少iPhone用户吐槽，自己的手机耗电严重，都是跟Apple Music有关，更气人的是，该应用软件不使用时也在经历着快速的电池消耗。..
【TechWeb】7月13日消息，暑期正式开始，携程发布的《2020年暑期旅行消费报告》。报告显示，从暑期的情况看，旅客先订酒店、再预订机票已成为趋势..
今年，“报复性消费”这个词的热度突然就高了起来，甚至在某社交平台上关于#疫情过后的第一件事#主题的阅读量达到了4. 3 亿，而从评论中可以看到，..
作为数字经济基础设施的重要组成部分，金融科技在整个“后疫情时代”背景之下，展现出了不可估量的价值。它能够基于风险管理本质，助力金融行业向..
继今年 5 月末艾德控股集团成功斩获香港知名投资杂志《经济一周》「实力品牌大奖-环球投资服务」之后，艾德控股集团执行董事兼首席运营官杨伟健先..
7月13日，问道手游在今天开启了本周的探案任务——神秘房间，很多玩家还不清楚神秘房间的任务怎么做，下面就来为大家分享一下问道手游7月13日神秘..
【TechWeb】7月13日消息，360金融对外发布公告正式宣布组织架构升级，内容涉及组织架构调整和战略升级。公告称，360金融任命徐祚立为公司首席财务..
近日A股连续暴涨，理财市场也随之走热。数据显示，近一个月支付宝上的基金申购金额同比去年增长超5倍， 新“基民”同比增长 1 倍多。不过股市、基..