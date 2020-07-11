富士康拟投资10亿美元扩建印度iPhone组装厂

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富士康拟投资10亿美元扩建印度iPhone组装厂

2020-07-11 10:51 · 稿源：站长之家

据外媒报道，两位消息人士称，富士康计划投资最多 10 亿美元扩建印度南部的一家iPhone组装厂此举是苹果公司逐步将生产转出中国的举措之一，该公司正在应对国际紧张形势和新冠病毒危机造成的干扰。


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