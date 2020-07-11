富士康拟投资10亿美元扩建印度iPhone组装厂

据外媒报道，两位消息人士称，富士康计划投资最多 10 亿美元扩建印度南部的一家iPhone组装厂。此举是苹果公司逐步将生产转出中国的举措之一，该公司正在应对国际紧张形势和新冠病毒危机造成的干扰。
对于苹果来说，新款iPhone SE这样的产品在印度售价要4000元，这很不利于出货，所以他们正在想办法降低售价。据外媒报道称，知情人士透露，苹果已经告诉至少一家在中国的供应商，开始向印度制造
一年一度的618将于今晚0点正式开启。6月17日消息，一位知友在知乎提问：现在买iPhone 11还是等iPhone 12？目前iPhone 11在各大平台有大幅降价，京东平台iPhone 11 64GB版到手价4599元，拼多
时隔两年，苹果今年终于发布了新款iPhone SE，连名字都懒得变，但是配备最新A13处理器、3299元的价格仍然让很多人大呼真香。那么接下来，iPhone SE又会怎么走？最新曝料称，苹果计划下一步推出
虽然如今的618的狂欢早已不仅局限于6月18日这一天，而是几乎贯穿6月一整个月，但不可否认，这一天仍将是其中所有人最期盼的狂欢高潮所在。而在热度最高的手机领域，苹果无疑是焦点中的焦点。正如此前预料的，各大平台以iPhone 11系列为代表的多款机型放出了极具竞争力的价格，牢牢吸引了无数用户的目光。
苹果iPhone在iOS14系统中加入了给照片添加标题的新功能，这个功能具体是怎么使用呢，以下我们来看下照片添加标题的具体操作方法。
此前，多方权威信源显示，今秋苹果将推出四款iPhone 12机型，包括一款5.4英寸、两款6.1英寸以及一款6.7英寸机型。日前，荷兰T-mobile官网率先公布了iPhone 12的全系命名。相关页面信息显示，今
综合当前比较可靠的消息，今年秋季苹果的年度旗舰iPhone 12系列将依旧提供iPhone 12、iPhone 12Max和iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max两个版本共四款机型，而且Wedbush证券最新报道称，iPhone 12的发行将重回“正轨”，依旧选择9月份发布。现在有最新消息，近日有油管博主进一步放出了据称是该机机模的“上手视频”。据国外知名油管博主@iup_date 最新发布的消息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的iPhone 12系列?
苹果iPhone在iOS14系统中加入了桌面小组件国内，用户可以将应用程序的某个功能单独放置到桌面中，让用户快速启动查看，如何在iPhone上添加桌面小组件呢，以及将小组件进行叠放设置，以下我们来看下具体的操作方法。
苹果iPhone画中画功能怎么开启，想要使用画中画需要进行什么样的操作步骤，这里我们来一起了解下苹果iOS14画中画功能的开启方法。
虽说iPhone 12还要一段时间才发布，但是有关它的消息已经非常多了，而现在该机的所谓5.4英寸版本模型已经出现。有外媒放出了iPhone 12 5.4英寸机型的模型，为了突出它的尺寸，还特意将其与现在
受疫情、换机需求迟滞等多种影响，苹果也开启了以价换量的玩法。今年618期间，国内多家电商平台iPhone促销，iPhone 11价格一度低至3x99元，让利补贴幅度前所未有。站在5G iPhone的门口，苹果有望
苹果iPhone画中画功能是一个很多用户期待已久的功能，可以让用户在不关闭视频的情况下，继续使用其他的程序，如微信、QQ、微博等，方便了很多用户的使用体验，这里我们来看下画中画功能是如何的使用，以及画中画调整大小。
据推特网友发现，近日，荷兰运营商T-Mobile在官网偷偷上架了iPhone12 系列产品，iPhone 12/12 Max/12 Pro/12 Pro Max均在列。而这也证实了此前曝光的iPhone12 命名方案的真实性。这是官方渠道首次泄露苹果 2020 年 iPhone 12 阵容的具体命名。
尽管不支持5G，iPhone 11系列依然是目前最畅销的高端机。权威市调机构Counterpoint发布的2020年第一季度高端手机市场报告显示，全球最畅销的5款高端手机中，iPhone 11一骑绝尘，狂揽30%的市场份
目前，安卓阵营高刷屏已经逐渐成为中高端机型的标配。最新爆料下显示，即将于今年秋季发布的iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max两款高端型号，也将首次配备120Hz高刷新率屏幕，从而提供更流畅的屏
苹果在iOS14系统中加入了镜像前置镜头功能，就是方便用户在使用前置摄像头的时候，不会出现拍反的情况，那么这一功能如何在iPhone手机中进行设置呢，这里我们来看下具体的设置方法。
苹果iOS14系统中增加了一个画中画功能，就是在播放视频的时候，视频在不用关闭的情况下，继续使用其他的应用程序，同时视频还可以显示在屏幕的最前端，那么如何使用画中画功能呢，我们来一起看下吧。
【TechWeb】7月9日消息，据国外媒体报道，距离苹果惯常的秋季新品发布会已只有两个月的时间，围绕iPhone 12系列的各种传言也层出不穷，分析师也在根据产业链的信息，给出各种预测。对于iPhone 12，分析师和研究机构普遍预计将有4款，全部支持5G网络连接，也都采用OLED屏幕，目前还存在悬念的，就是价格，这也是消费者最为关注的一点。在价格方面，有一位分析师今日给出了不同的看法，其认为即使在不附赠耳机和充电器的情况下，起?
在iPhone 12尘埃落定、正式发布前，各种爆料显然会层出不穷。关于4G版iPhone 12，@omegaleaks表示5.4寸的iPhone 12和6.1寸的iPhone 12 Max都会有这样的产品出现，价格分别是549美元和649美元。
站长之家(ChinaZ.com) 7月6日 消息：自从苹果用Face ID取代Touch ID以来，已经经历了好几代iPhone了。那么未来苹果会重新启用Touch ID吗?根据最新传闻，答案是可能会。在外媒AppleInsider发现的一项专利显示，苹果公司似乎正在积极致力于推出他们自己的 Touch ID 解决方案。鉴于并不是所有的显示器叠加层都是100%透明的，这项专利描述了苹果如何想出了一个可能绕过这个问题的方法。例如，在某些情况下，可在显示器叠加层的背面形成
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“我觉得自己体量太小了，得不到平台认可，那就自己争口气。就算平台不给流量，自己也要做出一点成绩让大家看到。”..