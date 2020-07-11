富士康拟投资10亿美元扩建印度iPhone组装厂

【TechWeb】7月9日消息，据国外媒体报道，距离苹果惯常的秋季新品发布会已只有两个月的时间，围绕iPhone 12系列的各种传言也层出不穷，分析师也在根据产业链的信息，给出各种预测。对于iPhone 12，分析师和研究机构普遍预计将有4款，全部支持5G网络连接，也都采用OLED屏幕，目前还存在悬念的，就是价格，这也是消费者最为关注的一点。在价格方面，有一位分析师今日给出了不同的看法，其认为即使在不附赠耳机和充电器的情况下，起?