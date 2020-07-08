央行数字货币研究所与滴滴达成合作 探索数字货币智慧出行场景应用

据北京商报报道，近日，滴滴出行与央行数字货币研究所正式达成战略合作，共同研究探索数字人民币在智慧出行领域的场景创新和应用。双方期望通过建立合作关系，促进数字人民币在多元化出行场景中的平台生态建设。
OKEx早报将在每日早间为您带来最新的行情，以及相关行业动态。帮助投资人在最短的时间内了解夜间的动态消息，更好的握把每日行情。行情速递6月19日讯，昨日晚间BTC出现一轮小幅下滑接近50美元，通过OKEx平台交易数据可以看出，BTC今日开盘报9374.33美元，开盘后横盘整理，至4：30开始出现下滑，5：15时到达早间最低点9271.75美元，随后出现反弹行情，至7：30左右触及早间高点9405.59美元，截止发稿BTC报9366.08美元。图片来源：OKE
作为数字货币产业链中的深度参与者，数字货币交易所是数字货币交易流通和价格确定的主要场所，在过去数十年的发展中，以区块链作为底层技术的数字货币市场迎来了井喷式的发展。据不完全统计，目前全球数字货币交易平台已达到上万家；全球范围内数字资产参与关注者人数高达数亿；全球数字货币市场已有 2894 余种数字货币，总市值接近 2909 亿美元。但是摆在眼前不得不让人正视的痛点是，各大数字资产良莠不齐、同行恶意打压竞争严重
如今数字货币不再是人们口中的“纸面财富”，随着世界范围内越来越多的品牌和商家支持数字货币交易，这个庞大生态离中本聪的野心又近了一步。但不可否认，行业行至此处继续依靠挖矿和发币，已经不足以支撑数字货币发挥对传统金融的替代作用。DeFi的出现显得水到渠成。DeFi 以区块链等开源技术为叙事方式，将传统金融的各项功能平移至数字货币领域，试图以此扩大数字货币的影响力。也许有人认为这与数字货币“去中心化”的初衷背道?
数字货币交易所是数字货币交易流通和价格确定的场所，数字货币交易所是一个寡头商场，具有马太效应。在数字货币国际中有“二八效应”的说法，即80%的交易者都会合在前20%的交易所里。就非小号计算途径录入的交易所数已达数百家，未被录入的有数千上万家，可见交易所的增长速度一贯居高不下。但现在许多新入局的数字货币交易所普遍存在着以下现状：安全稳定性低、业务单一、途径领会感差、服务质量差……面对竞争者增多工作赢利削减
凤凰网科技讯 （作者 薛星星）6月12日下午消息，针对昨日网传“滴滴司机直播性侵”事件，滴滴网约车总裁陈熙在微博上发文称，滴滴司机不是犯罪的代名词。陈熙表示，如果警方查实，该视频真的是“滴滴司机直播性侵”，他愿意接受一切处分。但他更愿意坚信滴滴在2018年顺风车事件发生后所采取的种种安全措施，不会白费。他表示，一旦有违法行为，滴滴绝不姑息，配合警方，严惩不贷。不过，陈熙强调，“如果这个是自导自演的黄播剧，?
滴滴网约车公司总裁陈熙近日对外宣布，滴滴公司将陆续为北京现有及新加入的所有滴滴司机进行核算检测，所有费用由滴滴全部承担。陈熙还表示，滴滴北京已经陆续开放了 9 个线下防疫站，司机师傅可以前往免费消杀。
凤凰网科技讯 6月29日晚间消息，今日，有消息称烟台一女子在家门口遭滴滴司机猥亵，该男子此前因盗窃、抢夺、猥亵三次被判刑、教养。滴滴网约车公司CEO付强回应称，经过平台筛查比对相关信息后发现，该男子并非滴滴司机。相关媒体报道称，6月13日凌晨，烟台一女子在家门口遭到一陌生男子袭胸猥亵，事后经警方调查，锁定嫌疑人为衣某海，此前因盗窃、抢夺、猥亵三次被判刑、教养。报道中还提到，嫌疑人衣某海是一位滴滴司机。滴滴网
昨日晚间，滴滴出行总裁柳青发微博长文，对“网约车司机性侵直播”事件发表看法，她称庆幸这是一对夫妇的自导自演，并感谢郑州警方的神速破案。柳青表示，一直以来，滴滴都在穷尽各种方式想要杜绝犯罪，推出了一键报警、录音录像、审核证件等各种安全措施。同时，柳青还在微博中祈祷大家能够更加理性地看待滴滴司机这个群体。
滴滴出行通其官方微博发布一则公告：我们已关注到网传“滴滴司机性侵直播”的信息，我们已报警并正在紧急核实，一旦有进展会向社会公众及时公开。
针对此前“司机通过直播平台对外直播性侵女乘客”的报道，今日，滴滴网约车公司总裁陈熙Kevin发文表示，一段来路不明的视频以“滴滴司机性侵直播”为标题，从境外网站开始再到国内社交媒体大肆传播。警方正在调查，我们全力配合。看到大量声音质疑甚至攻击滴滴司机，我的心在流血。
据 @央视新闻 消息， 6 月 11 日河南郑州。爆料网友就「滴滴司机直播性侵」发布声明，称其非当事人，起先以为嫌疑人是滴滴司机，所以借用了「滴滴」这个标签，并刷话题引起网友关注。其为在无意中引导了对滴滴不利的舆论导向感到抱歉。
6月15日下午，滴滴出行发布公告称，正式起诉性侵视频表演者及涉黄直播平台星恋直播。该平台正是前段时间“滴滴司机性侵直播”事件的直播平台涉事方。
【TechWeb】6月14日消息，昨日晚间，滴滴出行总裁柳青发布微博长文，对“滴滴司机性侵直播”发表看法，柳青称，调查结果大快人心，为被冤枉的滴滴司机师傅们难过。柳青在微博上表示，“过去两天内心一直波澜起伏，庆幸没有女孩真的受害，感谢郑州警方破案神速，同时一阵阵后怕。这次如果不是一对夫妇的自导自演，如果其中的演员真的曾经注册过滴滴的司机，如果警方没有及时破案，那么多的如果让人后背发凉。”最后柳青还表示，希?
【TechWeb】6月12日消息，滴滴网约车公司总裁陈熙发布声明称，滴滴司机不是犯罪的代名词。陈熙表示，昨天一段来路不明的视频，以“滴滴司机性侵直播”为标题，在境外网站开始再到国内社交媒体大肆传播，警方正在调查，我们全力配合。陈熙还表示，如果万一警方查实，这个视频真的是“滴滴司机直播性侵”，自己愿意接受一切处分，但自己坚信从2018年顺风车事件发生至今的两年，为了改正错误尽一切努力建起的严格的司机准入审查、录?
【TechWeb】6月11日消息，关于美团收购滴滴的传闻，滴滴官微回应称，“有人真敢编，有人真敢信”，并配了一张“虾扯蛋（瞎扯淡）”的图片。滴滴与美团的业务重合越来越多，双方正逐渐互探对方的业务腹地。今年3月，滴滴上线跑腿业务，这也是美团的基础业务之一。近日，滴滴又被曝出注册了一家旅行社公司，将目光瞄准了美团最赚钱的酒旅业务。随后，就有消息传美团将收购滴滴。而在此前，双方在网约车、外卖业务上大打价格战，甚至
滴滴网约车公司总裁陈熙发布微博称，将陆续为北京现有的和新加入的所有滴滴司机进行核酸检测，费用由滴滴全部承担。据悉，核酸检测将分批进行。
昨日晚间，爆料滴滴司机直播性侵网友在其微博发布道歉声明，称自己并非当事人，只是看到了一个网友的github文章，起先以为嫌疑人是滴滴司机，所以借用了“滴滴”这个标签。
6月11日消息，滴滴官方微博今日晚间发消息称，已关注到网传“滴滴司机性侵直播”信息，已报警并正在紧急核实。据微博消息，一名滴滴司机通过直播平台，对外直播性侵女乘客的过程。该司机通过与女乘客聊天，降低其戒备，随后以买水为由停车。期间提出车内有味道，在车内喷洒香水状不明液体。等司机再次回到车内时，女乘客看似已昏迷，随后该司机直播了对女乘客的性侵行为。事件曝出后，滴滴官方微博就此事回应称，已关?
据路透社报道，今日，滴滴出行创始人兼CEO程维表示，滴滴本月的出行订单恢复到了去年同期的水平。
6 月 15 日，滴滴出行为了 「为了进一步推动出租车行业创新融合发展，帮助司机提升接单效率，让乘客获得更优服务」，滴滴出行公布出租车事业部组织架构升级及人事调整，任命石东海担任出租车事业部总经理，向 CEO 程维汇报；同时兼任普惠产品技术负责人，向 CTO 张博汇报。
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