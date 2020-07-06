微贷网CEO姚宏回应被立案调查：公司运营正常

据 21 财经报道，今日，针对微贷网被立案调查一事，微贷网创始人、CEO姚宏回应称：“(目前)公司运营正常。” 7 月 5 日凌晨，微贷网创始人、CEO姚宏曾发布了一条朋友圈：或许一切都是命运的安排，向所有支持我的朋友们说声抱歉。不念过往，不畏将来，全力以赴。
据 21 财经报道，今日，针对微贷网被立案调查一事，微贷网创始人、CEO姚宏回应称：“(目前)公司运营正常。” 7 月 5 日凌晨，微贷网创始人、CEO姚宏曾发布了一条朋友圈：或许一切都是命运的安排，向所有支持我的朋友们说声抱歉。不念过往，不畏将来，全力以赴。
杭州市公安局官方微博通报称，2020年7月4日，杭州市公安局上城区分局依法对微贷（杭州）金融信息服务有限公司（“微贷网”平台）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前，案件正在依法侦办中。5月31日晚，微贷网宣布“基于国家政策及行业趋势原因”，不再经营网贷信息中介业务。将于2020年6月30日前退出网贷行业。微贷网表示，资管计划签约截止日期为2020年6月9日18点整，截止时间后签约通道将关闭。
继爱钱进后，又一个P2P平台彻底凉了。此次被立案侦查是大名鼎鼎的车贷龙头微贷网，2011年就上线了，运营至今已有9年，是杭州第一大P2P。2018年11月，微贷网在美国上市，是浙江第二家P2P上市公
【TechWeb】7月6日消息，创业板上市公司汉鼎宇佑昨天对外发布公告称，公司通过全资子公司汉鼎宇佑科技有限公司（Hakim Unique Technology Limited）持有微贷网14.13%股权，本次立案调查可能导致公司金融资产存在较大金额的公允价值变动的风险。据悉，此前，杭州市公安局上城分局官方微博发布警方通报，依法对微贷（杭州）金融信息服务有限公司（“微贷网”平台）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前，案件正在依法侦办中。公告称?
今日，东莞市警方公布了团贷网案情通报，东莞警方称，截至 2020 年 6 月 14 日，累计追缴冻结资金57. 01 亿元，及涉案股权和股票账户一批，累计查封扣押涉案房产 65 套、土地 2 块、飞机 2 架、汽车 57 辆及物品一批，累计收回平台出借资金37. 34 亿元。
微贷网公告称，应广大出借人要求，经综合考量，资管计划签约截止日期为 2020 年 6 月 9 日 18 点整，截止时间后签约通道将关闭。对资管计划签约截止时间后仍未签约的出借人，兑付方案将尽快另行公布。
昨日，浙江头部P2P平台微贷网发布公告称，基于国家政策及行业趋势原因，微贷网经审慎研究决定，将于 2020 年 6 月 30 日前退出网贷行业，不再经营网贷信息中介业务。
昨日，浙江头部P2P平台微贷网发布公告称，基于国家政策及行业趋势原因，微贷网经审慎研究决定，将于 2020 年 6 月 30 日前退出网贷行业，不再经营网贷信息中介业务。微贷网称，经综合考量，资管计划签约截止日期为 2020 年 6 月 9 日 18 点整，截止时间后签约通道将关闭。对资管计划签约截止时间后仍未签约的出借人，兑付方案将尽快另行公布。
据摩羯商业评论消息，4 月 29 日，杭州互联网法院就原告浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司、重庆蚂蚁小微小额贷款有限公司诉被告苏州朗动网络科技有限公司不正当竞争纠纷一案进行作出裁判，认定朗动公司在企查查上发布、退工有关蚂蚁微贷清算的误导性信息构成不正当竞争，判令朗动公司赔偿蚂蚁金服、蚂蚁微贷经济损失及合理费用 60 万元，并为其消除影响。
连日来，国内新冠肺炎疫情持续好转，在安全可控的前提下，各行各业陆续复工。为降低小微企业返岗风险、提升小微相关人员生命保障水平， 360 金融小微贷近日上线定制“防疫保”产品，为企业复工保驾护航。 2 月 20 日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，多项政策指向明确，对于支持企业复工复产、帮助小微企业渡过难关起到了指导作用。相比大企业，小微企业抗风险能力较弱，特别是小微企业居多的餐饮、零售等行业，由于高接触、?
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。宜贷网是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列667470名，财经分类排名位列14879名，领先了40.0%的百家号。 宜贷网百家号概况 宜贷网的简介为专注于网络借贷的信息中介平台，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过21篇的游戏内容，最近该作者创作的文?
昨日，东莞市公安局发布情况通报称， 2019 年 11 月 25 日，东莞团贷网互联网科技服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结，相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。
近日，针对以助贷、联合贷款为代表的互联网金融，《财新周刊》的报道《小微贷款的另一条路》认为，大数据风控无法解决小微贷款中的所有风控问题，继而详细推介了另一种线下风控的模式：通过客户经理队伍线下搜集风控信息、辅之以线上不断完善模型来有效服务小微企业。
区块链、人脸识别等技术在日新月异的今天，为互联网金融带去了多样化的发展机会。尤其是大数据的深度分析与共享，打破了诸多行业壁垒。智能科技正在以更加肉眼可见的形式改变着金融的业态。以微贷网为代表的一大批金融科技企业正在尝试利用科技技术提升行业效率。网络数据显示，国内目前有超过 2000 多家互联网金融平台，历史累计成交额突破 4 万亿元。作为渗透领域最广、服务人口最多的国家，国内的互联网金融平台数量非常多。尤?
9 月 18 日消息，国内的金融科技公司，微贷网（NYSE：WEI），中国领先的汽车金融解决方案提供商，发布了其截至 6 月 30 日 2019 年第二季度未经审计的财务报告。财报显示， 2019 年第二季度，微贷网净收入为9. 067 亿元，经调整的净利润为1. 301 亿元，持续盈利。在互联网金融风险整治进一步加强的当下，如何在严格遵守监管“三降”政策的前提下，保持稳健运营的能力，微贷网再次给出了一份良好答卷。“车贷一哥”延续稳健风格 “?
9 月 7 日，由一本财经主办的“开放·融合”第二届银行创新与金融科技高峰论坛在京举行。微贷网首席运营官，副总裁叶巍受邀参加，并在大会上参与主题为“金融机构与金融科技如何合作共赢”的圆桌论坛。本次高峰论坛以“开放银行”，“科技与金融之融合”等内容为主要话题，顺应当下金融与科技日趋融合的态势，邀请银行及金融机构从业人员到场演讲并参与讨论，以破解当前二者发展之困境，探讨未来科技金融行业之发展趋势，共话明日?
近年来，随着人工智能的兴起，大数据、机器人、云计算、物联网等技术蓬勃发展。其中，大数据迎来政策利好期，在与汽车金融的过程中彰显出发展的潜力。作为全国首家专注汽车抵押借贷平台，微贷网在行业大数据技术上最有发言权。行业门槛将因大数据抬高近年来随着P2P网贷的兴起，网贷平台也不断在车贷领域布局，车贷资产成为金融机构和网贷平台争抢的“香饽饽”，随之而来的行业大洗牌，让业内人士见证了车贷行业门槛的抬高。"微贷网
微贷网金融研究院是由微贷网成立的金融研究机构，旨在通过开放的研究合作平台，汇聚研究力量，致力于进行普惠金融、小微金融、金融科技、金融监管等领域的深入研究和积极探索，共同推进行业健康良性发展。王芳，微贷网金融研究院执行院长。曾就职于中国金融四十人论坛、新华社、京东金融研究院等机构，从事宏观经济、金融监管、金融科技等方面的研究，文章发表于《财经国家周刊》、第一财经、经济观察报等主流媒体。近日，微贷网金
在普惠金融日益高涨的需求声中，互联网金融在短时间内迅速成长为“新的蓝海”，为一大批长尾用户提供了便捷的金融服务。在微贷网创始人、CEO姚宏看来，互联网金融存在的意义即是服务用户，而风险管理更是平台行稳致远的关键核心。服务实体 合规仍是王道基于操作便捷性、产品多样性等优势，互联网金融自诞生之日起，便受到民众的认可。随着国家政策对互联网金融行业的进一步规范和引导，大浪淘沙后的互联网金融平台在历经监管严冬后
想要在P2P网贷投资中获得收益，就一定要关注到技巧问题，那么，在这一投资项目之中所需要关注的技巧是否很多呢?实际上在这一投资领域中，钱来也网贷平台认为所需要关注的技巧并不是很多。 要了解如何考察平台资质 想要在投资中获得回报，首先要关注到投资平台的安全性，有很多投资人在进行平台考察时，只关注到了其规模，这样的做法并不得当，一定要关注平台质量问题，一个平台在质量出色的状态之下能够拥有的年化收益高的项目数?
7 月 15 日,由中国扶贫开发协会、微贷网、对外经济贸易大学主办的“深度贫困地区乡村初中教师教学技能提升计划” 2019 年集中培训开班典礼在北京举行,中国扶贫开发协会会长、国防大学正军职将军袁文先、原外经贸部副部长、香港华润集团原董事长、中国扶贫开发协会高校教育扶贫委员会名誉理事长谷永江、对外经济贸易大学党委书记、中国扶贫开发协会副会长蒋庆哲等领导出席此次会议。微贷网创始人、CEO姚宏与副总裁汪鹏飞也出席了此?
英雄联盟的官方在7月6日发布最新的公告，即将开启开放征服者主题冠军杯赛的不限量测试，很多玩家还不清楚是什么情况，下面就来为大家详细的介绍一..
据彭博消息，新浪通过了初步的非约束性私有化议案，方案报价为每股 41 美元现金，截至发稿，新浪盘前涨幅逾 10%。..
据外媒PhoneArena消息，随着5G需求的增加，台积电第二季度的芯片业务全球市场份额达到了51%，碾压了三星的18.8%。..
今年的平板电脑市场非常热闹，受到疫情的影响，居家办公和学习等领域都少不了平板的身影。或许是受到了iPad Pro系列的挑战，三星貌似也要发力了。..
佳能官方发布微博表示，将于北京时间 7 月 9 日晚间 20 点进行线上发布会，根据目前已知的消息，本次发布会的主角将是传言已久的全画幅新款微单EO..
今年 6 月，索尼正式发布全新的游戏主机PlayStation 5。虽说官方并未公布这款游戏主机的具体开售时间，但根据多个消息来源来看，全新的PS5 很有可..
日前，手机中国了解到，三星Fold2 已通过3C认证，该机将随附25W充电器，有望在下个月随Note 20、Note 20 Ultra和Z Flip 5G一起发布。..
Redmi K30 系列机型上市后可以说是热卖，但是后期的降价策略让一部分老用户觉得不舒服，部分消费者也不敢入手。不过，现在你可以期待一下Redmi K3..
今日晚间，美的发布澄清说明称，公司一直以技术创新和用户服务为中心，诚信经营，不回避真正的问题，力求让行业健康发展、公平竞争。格力所提及在..
小米集团创始人雷军发布视频为即将参加高考的学子加油。..
全民皆主播，明星忙扎堆。 2020 年，整个直播圈子火得一塌糊涂。造就这样的火爆场景，直播带货可以说立下了汗马功劳。不仅解决了之前直播平台头..
据国外论坛XDA消息，小米正在开发另一款带有1. 08 亿像素摄像头的智能手机，该手机可能会在印度上市。..
微贷网创始人、CEO姚宏发了一条朋友圈：或许一切都是命运的安排，向所有支持我的朋友们说声抱歉。不念过往，不畏将来，全力以赴。..
美的通过官方微博发布《就中国移动项目发票信息及技术参数的澄清说明》，表示格力所提及在中国移动招标项目中的发票信息及技术参数存疑，均不属..
直播带货的热潮，连带着背后孵化主播的MCN机构也站在了风口之上。根据中泰证券研究所 2 月公布的数据，春节以来，淘宝直播场均观看人数上升43.13%..
7月6日，58同城二手交易平台转转发布《2020年第二季度手机行情报告》。报告显示，二手手机市场，99新的二手主力机型交易价格应声下跌，如小米10的..
为了严控国外的疫情输入，中国民航局施行了熔断政策，此前两次触发熔断导致航班被暂停的都是中国航空公司。今天第三份熔断令来了，首次涉及国外航..
SAR值是针对人脑对辐射的吸收量来判断的，而SAR值又与发射功率密不可分。如果想要更好的信号，就要增加信号发射功率，增加发射功率就必然会导致SA..
三星电子宣布，三星先进技术研究院(SAIT)联合蔚山国家科学技术院(UNIST)、英国剑桥大学，发现了一种全新的半导体材料“无定形氮化硼”(..
今日，针对微贷网被立案调查一事，微贷网创始人、CEO姚宏回应称：“(目前)公司运营正常。”5月31日，浙江头部P2P平台微贷网发布公告称，基于国家政..