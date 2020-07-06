滴滴将在2020年扩大无人驾驶部门招聘 加强自动驾驶部门

【TechWeb】6月11日消息，关于美团收购滴滴的传闻，滴滴官微回应称，“有人真敢编，有人真敢信”，并配了一张“虾扯蛋（瞎扯淡）”的图片。滴滴与美团的业务重合越来越多，双方正逐渐互探对方的业务腹地。今年3月，滴滴上线跑腿业务，这也是美团的基础业务之一。近日，滴滴又被曝出注册了一家旅行社公司，将目光瞄准了美团最赚钱的酒旅业务。随后，就有消息传美团将收购滴滴。而在此前，双方在网约车、外卖业务上大打价格战，甚至