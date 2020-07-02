老干妈上架1000瓶辣椒酱回应腾讯：大客户专属 两人已付款

站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息：今日，天猫老干妈旗舰店上架了“大客户专属” 1000 瓶老干妈新品，售价为 9999 元。目前，页面显示，已有两人付款。

6 月 29 日，广东省深圳市南山区人民法院发布民事裁定书称，腾讯请求查封冻结贵州老干妈公司名下价值人民币1624. 06 万元的财产。腾讯称，此事系老干妈在腾讯投放了千万元广告，但无视合同长期拖欠未支付，腾讯被迫依法起诉。

6 月 30 日晚间，老干妈发布声明回应称：“从未与腾讯公司进行过任何商业合作。针对上述重大事件，我司及时采取法律手段维护企业合法权益，已向公安机关报案。”

7 月 1 日，贵阳公安双龙分局发布通报称，是3名犯罪嫌疑人伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议。

警方发布通报后，腾讯官方回应称，一言难尽，为了防止类似事件再次发生，欢迎广大网友踊跃提供类似线索，通过评论或私信留言。腾讯自掏腰包，准备好一千瓶老干妈作为奖励。

据央视新闻报道称， 2019 年 4 月至 12 月，老干妈曾与QQ飞车有过合作，腾讯为老干妈提供了包括订制视频广告、游戏内广告推广、赛事内订制环节等宣传广告。同时，QQ飞车手游还发布了老干妈合作专属套装“热辣风暴套装”。