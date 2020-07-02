超越丰田！特斯拉成全球市值最高的汽车制造商

站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息:美国当地时间周三，特斯拉股价再创新高，总市值超越丰田，成功成为世界上最有价值的汽车制造商。

其早盘交易中，股价一度上涨5%，创下 1135 美元的历史新高。截止发稿时间，目前其市值约为 2075 亿美元，而丰田目前的市值约为 1717 亿美元。特斯拉目前的市值是美国汽车制造商通用汽车和福特汽车总和的三倍多。

自 2020 年初以来，特斯拉股价飙升逾163%，突显出投资者对电动汽车的未来的信心，以及特斯拉从一家小众汽车制造商转变为清洁汽车领域的全球领导者。

另外，在经历了多年的亏损，自 2019 年第三季度以来，特斯拉已经连续三个季度实现盈利，尽管疫情爆发，但第一季度的业绩仍让投资者感到意外。

丰田是世界上最赚钱的汽车制造商之一，在截至 2020 年 3 月 31 日的 2019 财年中，其汽车销量为 1046 万辆。该公司同期的净营收约为2， 812 亿美元。

相比之下，截至 2019 年，特斯拉的营收为 246 亿美元，去年交付了3. 67 万辆汽车。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克曾表示，特斯拉将在 2020 年交付至少 50 万辆汽车。特斯拉预计将于本周公布第二季度的交付数据。