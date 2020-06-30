百度移动生态事业群已经完成搭建直播中台

据腾讯深网报道，近日百度移动生态事业群已经完成搭建直播中台，组建独立团队，负责人为古丰(真名为陈罗金)，向百度副总裁、百度App总经理平晓黎汇报。公开资料显示，陈罗金 2010 年从网易加入YY欢聚时代，并发起和孵化了YY的游戏直播团队，也就是虎牙直播; 2014 年，陈罗金离职创业，做了一款名为“火聊”的基于热门节目的群聊交友工具。
据腾讯深网报道，近日百度移动生态事业群已经完成搭建直播中台，组建独立团队，负责人为古丰(真名为陈罗金)，向百度副总裁、百度App总经理平晓黎汇报。公开资料显示，陈罗金 2010 年从网易加入YY欢聚时代，并发起和孵化了YY的游戏直播团队，也就是虎牙直播; 2014 年，陈罗金离职创业，做了一款名为“火聊”的基于热门节目的群聊交友工具。
刚刚结束的618，最大的亮点当属直播带货。抖音、快手等短视频平台拥有头部主播，发挥了“人”的核心优势;淘宝、京东等电商平台展现了“货”的优势;而百度作为知识与信息的平台，像一路奇兵，发挥了“场”的优势。
近日，百度内部流出的一份疑似百度直播“聚能计划”的文件显示，百度正在接触大量知名大V，涉及健康、文化、科技、财经领域的多名人士，钟南山、李兰娟、雷军、董明珠、华少、吴晓波等在列。这被认为是李彦宏在直播首秀之后，百度发力直播的又一关键动作。
6 月 11 日晚，米未创始人CEO马东、金牌搞笑明星金靖携手京东电脑数码 10 大品牌老板火热开启“JD总动员老板直播卖货”专场，并带来各式花样趣玩互动。百度集团副总裁、百度智能生活事业群组（SLG）总经理景鲲携国民级智能音箱品牌小度空降直播间，开启个人直播带货首秀，为网友们带来一波优惠福利的同时，也让观众见识到“直播硬通货”小度所能带来的智能陪伴。据了解，景鲲共带来 3 款小度产品，分别为小度教育智能屏、小度智能?
直播带货都如火如荼了，百度才匆匆入场，显得有些后知后觉。但百度的确带来不一样的直播玩法。如果说老罗亲自直播带货，是作为商人的执著;那么李彦宏布局百度「知识直播带货」，就是文人企业家的变通。
在抖音小店与快手小店之后，百度的度小店也来了。据了解，度小店平台成立于 2019 年 ，服务内容针对全面的电商解决方案，并提供建店、交易、结算、订单等全链路能力，充分满足客户所需，实现多维度营销及订单转化。那么度小店怎么样？以下是关于百度度小店的详细介绍。
6月16日消息，外媒援引知情人士透露的消息称，腾讯已经与拥有56.2%爱奇艺股权的百度就购买爱奇艺股份进行接洽，计划成为爱奇艺的最大股东。对此消息，百度方面回应不予置评。最新财报显示，爱奇艺2020年第一季总营收达76亿元人民币(约合11亿美元)，同比增长9%，但运营亏损仍然达到22亿元人民币（约合3.166亿美元）。根据易观千帆的数据显示，2019年9月国内综合视频app排行，日均使用时长上，爱奇艺和腾讯视频分居第一?
自 6 月 16 日，路透社报道称腾讯欲取代百度控股爱奇艺后，微博话题#腾讯计划入股爱奇艺#阅读量高达6602. 6 万，讨论达1. 4 万，爱奇艺股价涨幅更是达到40%。如果交易达成，长视频格局将从此变天。
百度正在不遗余力的加码移动生态的服务能力。在今年 5 月份的万象大会上，百度集团执行副总裁沈抖明确表示：“服务是移动生态的新方向。”在沈抖说完这句话后的一个多月的时间里，百度完成了对电商平台有赞以及消费品排行榜盖得排行的投资。
钟南山、李兰娟两位院士做客百度健康医典，围绕新冠疫苗研制、无症状感染者传染性、新冠肺炎治愈率、群体免疫以及后续如何预防疫情等话题，现场百万网友在线观看直播。
凤凰网科技讯 6月12日消息，凤凰网科技独家获悉，继CEO李彦宏在直播首秀之后，百度在直播战略上又有了新的进展，钟南山、雷军、董明珠等进入了百度直播“聚能计划”首批大V名单。近日，据百度内部流出的一份疑似百度直播“聚能计划”文件显示，百度正在接触大量知名大V，涉及健康、文化、科技、财经领域的多名人士，健康领域的钟南山院士、李兰娟院士，文化领域的马未都、樊登等，主持人华少、企业家雷军也在列，这也被认为是百度?
现在还是做网店创业赚钱的时候吗？遍地都是卖家，怎么才能从中脱颖而出？现在开店平台多了一个新的选择，百度度小店是为所有有开店诉求，具备企业或个体工商户资质的企业、机构、个人提供的直营电商行业解决方案，提供建店、交易、结算、订单等全链路能力，帮助电商客户实现多维度营销及订单转化。那么百度度小店挣钱吗？
今日，针对“百度拟向腾讯出售爱奇艺股权”的报道，百度公关总监郭锋回应称，大家别乱猜了。爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分，百度会一如既往地支持爱奇艺的发展。
在今日下午的Apollo媒体沟通会上，百度集团副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇表示，百度无人车不会分拆，现在也没有对外融资的计划。
日前有关于共振 2020 汽车行业复工复产的直播报道吸引了不少喜爱汽车的网友，汽车之家App百度智能小程序同步直播的问题受到了很多网友们的关注，以下是关于到共振 2020 汽车行业复工复产 汽车之家App百度智能小程序同步直播的相关信息。
搜索引擎行业风云变幻，各路人马登场亮相。今年 3 月，华为针对海外市场的搜索引擎HUAWEI Search开始内测。与此同时，经过半年多的测试，脱胎于网页版的头条搜索也上线了自己的APP。
6月17日消息，不甘寂寞的百度今年也加入了电商618直播带货大潮。截至6月17日，百度的“618”系列直播带货活动中，单场成交突破1000万。百度618期间推出了一系列直播带货活动，如“好物奇遇季”、“宝藏四川”、“行走的文明”等。与其他卖场式直播不同，百度直播主要通过知识和场景的营造，让用户一边get知识、一边拔草好物。比如，在“618好物奇遇季之壹仟俩黄金专场”直播活动中，百度就还原了壹仟俩黄金的生产加工?
常常用于表达一个人对于另外一个人的情有独钟，而在搜索引擎的领域里，很多SEO人员，常常试图去找寻一个“唯一的真理”那就是搜索排序中，到底哪个排序特征对于网页来讲，是最为重要的一个因素，而“我只喜欢你”，对于SEO而言，能不能真的把SEO做好。
6月12日消息，今年6月8日美国哈佛医学院一研究团队在哈佛 DASH 学术平台发表一篇未经同行评议的论文称，通过分析武汉医院停车场卫星图片、百度搜索趋势数据，发现早在2019年8月，武汉就开始出现新冠肺炎流行的迹象。因为该论文使用百度上“咳嗽”与“腹泻”关键词检索数量的变化来推导结论，对此，百度方面进行回应，表示，哈佛大学医学院论文这种研究方式是“非常牵强和不严谨的”，并呼吁相关研究更加科学严谨地引用
百度爱采购是百度旗下的B2B垂直搜索引擎，于 2018 年 10 月 19 日上线。百度爱采购旨在帮助用户一站直达全网商品信息，触达海量优质商家。商家可通过百度爱采购与百度搜索无缝对接，满足用户对于采购信息检索的需求，同时为入驻企业找到精准买家。百度爱采购用AI帮助中小企业更好地解决采购批发渠道、货源问题。以下是百度爱采购平台的详细介绍。
路透社援引两名知情人士消息称，腾讯控股打算成为它的视频流媒体竞争对手爱奇艺的最大股东，以降低成本。其中一名知情人士表示，腾讯已经与爱奇艺56.2%股份持有者百度进行接触，希望购买规模尚未确定的股份。不过目前还不清楚腾讯是否已经与爱奇艺接触。该名知情人士称，采取这样的策略将可以提高生产和购买内容时的议价能力，同时降低营销成本。知情人士也表示，该计划尚处于早期阶段，随时可能
Uber向食品递送服务提供商Postmates Inc发出收购要约，报告没有说明这项交易的规模，但最快今晚就会敲定。据称谈判正在进行中。..
荷兰，阿姆斯特丹， 2020 年 6 月 29 日消息：Insight TV——一家为全球广播公司和数字服务机构提供冒险运动、旅行和生活方式类节目的电视频道节目..
今日麦当劳中国宣布，今日起，北京、上海、广州、深圳近千家餐厅的堂食及外卖将逐步停用塑料吸管，该举措将在 2020 年内覆盖中国内地所有餐厅。..
和孩子亲子共读，你是否遇到了这些问题：市面上绘本那么多，怎么选？买了很多书，孩子都不爱看怎么办？好多书没有文字，该怎么讲给孩子听？……有..
最近，来自中国柔宇科技的柔记RoWrite智能手写本，突然在国外受到多家媒体的关注，不仅成为许多最佳智能手写本排行榜上的常客，也被很多海外媒体评..
6月30日消息，今日麦当劳中国宣布，将逐步停用塑料吸管，同时无吸管新杯盖首发亮相。据悉，这是继今年5月发布全新品牌理念“因为热爱，尽善而..
这一周的群响私董会有一个主题我很感兴趣，就是讨论现在这个时代，还能孵化出顶流吗，以及就算孵化出来之后，还能留住他吗?特别是针对 MCN 这样..
6 月 10 日，“微商教母”张庭抖音首站带货2. 56 亿(官宣数字)，刷新此前包括：罗永浩、陈赫等在内的所有明星、名人直播带货记录，也将微商这个被..
魔兽世界9.0暗影国度中有一张雷文德斯的地图，在这边就来为大家分享一下雷文德斯这个地图中全部任务的路线攻略，帮助大家快速练级，下面就一起来看..
爱美的小姐姐运气一般都不差，炎炎夏日，如果说清凉时尚的夏装是小姐姐们颜值的加分项，那么一款颜值出挑、性能卓越的手机就是她们的名片，握在掌..
刘雨昕教景甜跳无价之姐是怎么回事？6 月 29 日晚间，淘宝「聚划算美丽种甜官」景甜、刘雨昕在淘宝官方直播间同框直播。视频中，刘雨昕在线教景甜..
凤凰网科技讯 6月30日消息，继昨日晚间在微博回应被中消协点名一事之后，罗永浩今天继续在个人的微信公众号和“交个朋友”官微发布情况说明。他表..
6月30日，据媒体报道，亚马逊旗下视频网站Twitch周一暂时禁止美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在其平台上发言，理由是他的帖子内容不..
6月30日消息，针对媒体转发标题为《中消协点名罗永浩》的报道，交个朋友官方发布声明。交个朋友在声明中表示，中消协报道的用户在罗永浩直播间购买..
斗玩网原创：作为绝地求生一姐的沫子，凭借着高颜值和随性的性格，赢得了很多观众粉丝的欢迎。当然她个人的吃鸡技术也十分了得，在众多主播中属于..
昨日晚间，针对“企查查起诉索赔 500 万”一事，天眼查回应称，不要贼喊捉贼，已准备反诉。同时，天眼查还发布了《至友商“企查查”的一些建议》称..
疫情后的首个电商大战逐渐落下帷幕。今年的 618 因为疫情的关系而万众期待，备受瞩目。各电商平台使出浑身解数，都想在这场没有硝烟的战争中占领上..
6月30日，京东Plus年会员联合腾讯视频年会员的活动已经进入到了最后一天，下次很可能就会错过128元五折优惠购买的活动，所以今天就来为大家分享一..
6月30日上午10点，小米AIoT路由器AC2350开售，号称更智能的两千兆路由器，售价299元。其具备四大特色：1、速度快：双频并发无线理论速率2183Mbps，..
6月30日消息，据国外媒体报道，瑞士信贷（简称“瑞信”）预计，电动汽车制造商特斯拉2020年第二季度的交付量超预期，有望再度实现季度盈利。瑞信分..