百度移动生态事业群已经完成搭建直播中台

凤凰网科技讯 6月12日消息，凤凰网科技独家获悉，继CEO李彦宏在直播首秀之后，百度在直播战略上又有了新的进展，钟南山、雷军、董明珠等进入了百度直播“聚能计划”首批大V名单。近日，据百度内部流出的一份疑似百度直播“聚能计划”文件显示，百度正在接触大量知名大V，涉及健康、文化、科技、财经领域的多名人士，健康领域的钟南山院士、李兰娟院士，文化领域的马未都、樊登等，主持人华少、企业家雷军也在列，这也被认为是百度?