百度移动生态事业群已经完成搭建直播中台

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百度移动生态事业群已经完成搭建直播中台

2020-06-30 09:57 · 稿源：站长之家

据腾讯深网报道，近日百度移动生态事业群已经完成搭建直播中台，组建独立团队，负责人为古丰(真名为陈罗金)，向百度副总裁、百度App总经理平晓黎汇报。公开资料显示，陈罗金 2010 年从网易加入YY欢聚时代，并发起和孵化了YY的游戏直播团队，也就是虎牙直播; 2014 年，陈罗金离职创业，做了一款名为“火聊”的基于热门节目的群聊交友工具。

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