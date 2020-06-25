软银集团CEO孙正义退出阿里巴巴董事会

继 2019 年 9 月从阿里巴巴董事局主席位置上正式退休后， 5 月 18 日，软银表示，阿里巴巴创始人马云将从 6 月 25 日起辞去董事会成员职务，并将 6 月 25 日的年度股东大会上提议三名新任命的董事会成员，包括集团CFO Yoshimoto Goto。同时，软银称，将以 5000 亿日元（约46. 72 亿美元）回购至多6.7%的股份。 在软银的公告中未说明马云从软银集团董事会辞职的原因，不过很可能是马云退休计划的安排之一。所以马云辞去软银董事会，