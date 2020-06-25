软银集团CEO孙正义退出阿里巴巴董事会

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软银集团CEO孙正义退出阿里巴巴董事会

2020-06-25 11:00 · 稿源：站长之家

今日，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。

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