软银集团CEO孙正义退出阿里巴巴董事会

今日，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。
今日，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。
6月16日消息，东南亚打车软件Grab宣布将裁员360人，占目前公司总员工数量的5%，本次裁员的目的是减少新冠疫情期间的支出对公司造成的财务压力影响。
据彭博消息，知情人士透露，软银旗下芯片设计公司 Arm 开除其中国合资企业安谋中国 CEO 吴雄昂，因发现该名高管成立竞争性基金「Alphatecture」，该基金旨在投资使用 Arm 技术的公司。吴雄昂和安谋中国尚无回应。
据日本媒体报道称，日本首富、软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。他表示：“作为董事，我从阿里‘毕业’了。”5月18日，软银
东南亚网约车巨头Grab今天宣布，将裁员360人，略低于员工总量的5%。目前，Grab正削减支出来应对经济衰退以及业务在新冠肺炎疫情后缓慢复苏。Grab CEO陈炳耀(Anthony Tan)表示，新冠肺炎对企业和经济产生了广泛影响，公司正采取措施适应这一挑战。除了裁员，Grab还计划削减部分非核心项目，合并企业职能，把一些员工重新分配到更新的业务中，例如外卖。Grab获得了软银集团的投资，
5月29日，今天滴滴出行宣布旗下自动驾驶公司完成首轮超 5 亿美元融资，主要由软银旗下的愿景基金领投。这是国内自动驾驶公司获得的单笔最大融资，此前小马智行从丰田汽车公司筹集了 4 亿美元。
软银集团今天发布声明称，自今年3月13日以来，公司已经投入3117亿日元(约合29亿美元)回购自主股票，占据回购计划的62%。软银此前计划在2021年3月前回购价值5000亿日元(约合47亿美元)的公司股票。软银称，截至今年5月31日，公司已经回购了71,536,700股股票。软银在3月份宣布了这一股票回购计划，旨在提振软银股价。市场担心，软银投资的科技创业公司尤其容易受到新冠肺炎疫情带来的经济冲击。自?
软银周三宣布成立一只 1 亿美元的机会基金，该基金仅投资于有色人种领导的公司。这是针对黑人乔治•弗洛伊德(George Floyd)被杀事件引发美国大规模抗议而设立的首批大型基金之一。
软银(SoftBank)即将达成一项协议，向包括T-Mobile控股股东德国电信(Deutsche Telekom)在内的投资者出售约 200 亿美元的T-Mobile美国股票，以抵消其投资业务的重大亏损。
外媒报道称，日本软银旗下的愿景基金计划裁员10%。目前软银全部员工数量有500人左右，大部分位于伦敦总部，以及旧金山和东京的办事处。一位知情人士透露，本次软银裁员涉及所有级别的员工，而非大多数公司只裁减底层员工的做法。
滴滴出行今日表示，在由软银愿景基金 2 号(Vision Fund 2)领投的一轮融资中，该公司为自动驾驶子公司筹集了逾 5 亿美元的资金。
尽管软银集团旗下愿景基金在 2019 财年营业亏损 177 亿美元，但是该基金CEO拉吉夫·米斯拉(Rajeev Misra)的薪酬却大幅增长。
据日媒报道，由于上一财年运营出现巨额亏损达180亿美元，日本软银集团掌门人孙正义主导的“愿景基金”将在近期裁员15%。报道称，位于英国的软银愿景基金运营团队大约500名员工将裁员
日本软银集团在5月18日周一表示，马云将从软银董事会辞职，同时软银还宣布在6月25日的股东大会上选出三位新的董事会成员，包括集团CFO Yoshimoto Goto。
据《日经新闻》报道，软银集团 5 月 18 日发布 2019 财年及第四财季 (第一季度) 财报称，由于愿景基金的投资表现不佳，在截至 3 月 31 日的季度亏损 177 亿美元。
继 2019 年 9 月从阿里巴巴董事局主席位置上正式退休后， 5 月 18 日，软银表示，阿里巴巴创始人马云将从 6 月 25 日起辞去董事会成员职务，并将 6 月 25 日的年度股东大会上提议三名新任命的董事会成员，包括集团CFO Yoshimoto Goto。同时，软银称，将以 5000 亿日元（约46. 72 亿美元）回购至多6.7%的股份。 在软银的公告中未说明马云从软银集团董事会辞职的原因，不过很可能是马云退休计划的安排之一。所以马云辞去软银董事会，
2020 年 5 月 18 日，软银集团发布了 3 月 31 日为止 2019 财年业绩报告。财报显示， 2019 年软银集团经营亏损1. 365 万亿日元(约 127 亿美元)，略多于 4 月份业绩预告的1. 35 万亿日元。
软银集团股份有限公司 5 月 18 日发布公告，阿里巴巴集团创始人马云将在 6 月 25 日辞去董事职务。截至目前，马云已在软银董事会任职 13 年。
由WeWork董事会成员组成的一个特别委员会，周一在特拉华州提交了一项动议，以防止该公司被解散。目前，WeWork正在对其大股东软银集团(SoftBank Group Corp)采取法律行动，原因是后者弃了对这家办公共享空间初创企业的价值 30 亿美元的收购要约。
日本软银集团在5月18日发布公告称，阿里巴巴创始人马云卸任软银董事，正式的卸任日期是为股东大会召开的 6 月 25 日，据软银介绍，马云软银董事会辞职的原因是马云本人的意愿。
日本软银集团发布了2019财年财宝，软银在2019财年净亏损 89 亿美元，营业亏损 130 亿美元，创下公司成立 39 年来最差业绩，主要受旗下愿景基金投资项目巨亏拖累。
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