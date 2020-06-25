腾讯牵手任天堂推出策略游戏《宝可梦大集结》 由天美工作室开发

还记得童年伙伴宝可梦吗？即使你没接触过“宝可梦”系列的游戏、动画，但你一定认识这个黄色的萌物和它的“PIKA PIKA PIKACHU~”。这次618，宝可梦联名品牌再次携萌物来袭！作为一代人的童年记忆，近年随着一系列全新宝可梦动画、游戏、电影的发布上映，宝可梦这一经典IP也被更多的人追随喜爱，各大品牌也瞄准了这一难得商机——今年618，百事奇多、康如、青蛙、爱哆哆、CHERRY、富士、艾优、实丰、鲸豆、启蒙、庄臣、泰福高、狼博