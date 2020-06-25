腾讯牵手任天堂推出策略游戏《宝可梦大集结》 由天美工作室开发

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日 消息：据外媒报道， 最新的宝可梦游戏是一款基于团队的实时策略游戏，叫做《宝可梦大集结》，该游戏由腾讯的天美工作室开发。据悉，这款免费游戏将同时在Nintendo Switch和移动设备上推出，并支持多人互动游戏。
此前，腾讯已与任天堂达成合作。
2019 年4 月 26 日，日本任天堂株式会社正式发布公告，宣布与腾讯控股有限公司合作，共同推出国行版Nintendo Switch游戏机。
2019 年7 月 17 日，腾讯任天堂Switch官方微博正式上线。
2019 年7 月 24 日，腾讯任天堂官方微博发出首条微博，宣布正式引进任天堂游戏平台 Nintendo Switch，并发布首个Switch中文介绍片。
2019 年7 月 25 日，腾讯任天堂官方网站上线。
据今年 5 月任天堂财报显示，截至 2020 年 3 月 31 日为止，Switch 已在全球卖出 5577 万台。任天堂预计，本财年(2020 年 4 月至 2021 年 3 月)将售出 1900 万台 Switch 游戏机。据悉，在上个财年(2019/4/1~2020/3/31)，任天堂卖出了 2103 万台Switch，比起 2019 财年的 1695 万台多提高了 24%。