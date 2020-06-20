中兴通讯发布澄清声明：专注芯片设计，不具备生产制造能力

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 20 日消息：日前，中兴通讯宣布 7nm 芯片实现规模量产，5nm 芯片开始导入引发了广大网友的关注。中兴通讯今天发布澄清声明表示其专注于通信芯片设计，但不具备芯片生产制造能力。

中兴通讯称，注意到近期多个自媒体针对中兴通讯 7nm 芯片规模量产，5nm 芯片开始导入的信息存在误读，部分报导与事实不符，对公司正常经营造成了困扰和影响。

为此，中兴通讯在 6 月 20 日于官网发布澄清声明称，在芯片设计领域，中兴通讯专注于通信芯片的设计，并不具备芯片生产制造能力。在专用通信芯片的设计上，公司有 20 多年的经验积累，具备从芯片系统架构到后端物理实现的全流程定制设计能力；在芯片的生产和制造方面，中兴通讯则是依托全球的合作伙伴进行分工生产。

中兴通讯是一家跨国科技公司，于 1985 年成立。总部在广东深圳。 中兴通讯运营三大业务：运营商网络、终端、电信。中兴通讯的核心产品是无线通讯、电信交换、接入、光传输和数据电信设备、移动电话和电信软件。它还提供增值服务产品，如点播和流媒体视频。中兴通讯主要以自己的品牌销售产品，但也进行代工生产。

中兴澄清声明全文：