蓝色光标澄清被字节跳动收购：没有与字节跳动有过正式洽谈

站长之家(ChinaZ.com) 6月18日 消息:今日，蓝色光标发布公告称，股东没有与字节跳动有过关于收购蓝色光标的正式洽谈，也没有就收购事项达成任何意向。
针对此事，字节跳动方面也曾回应称，没有收购蓝色光标的计划，网传字节跳动收购蓝色光标的信息不实。
此外，字节跳动还表示，资本市场上有关“字节跳动、今日头条、抖音概念股”的传言，存在夸大甚至不实，如将普通广告代理和常规业务往来夸大为战略合作。请广大投资者谨慎投资、注意风险防控。
站长之家(ChinaZ.com) 6月18日 消息:今日，蓝色光标发布公告称，股东没有与字节跳动有过关于收购蓝色光标的正式洽谈，也没有就收购事项达成任何意向。
针对此事，字节跳动方面也曾回应称，没有收购蓝色光标的计划，网传字节跳动收购蓝色光标的信息不实。
此外，字节跳动还表示，资本市场上有关“字节跳动、今日头条、抖音概念股”的传言，存在夸大甚至不实，如将普通广告代理和常规业务往来夸大为战略合作。请广大投资者谨慎投资、注意风险防控。
6月18日消息，有媒体报道称，字节跳动可能收购蓝色光标，对此，字节跳动向媒体回应称，没有收购蓝标的计划。报道称，双方在去年年底已经有过一轮接触，只是当时一些细节尚未敲定。对于蓝标而言，如果并购成功，很可能是大股东易主，其日常经营状况并不受影响。受此消息影响，蓝色光标昨日股价在午盘后涨停，今日开盘再度涨停，报9.91元，市值247亿元。
今日，针对“收购蓝标的计划”，字节跳动官方回应称，没有该计划。此前，有媒体报道称，双方早在去年年底已经有过一轮接触，只是当时一些细节尚未敲定。资料显示，蓝色光标是一家在大数据和社交网络时代为企业智慧经营赋能的数据科技公司，业务涉及营销服务、数字广告以及国际业务，服务内容涵盖营销传播以及基于数据科技的智慧经营，服务地域覆盖全球主要市场。
DoNews 6月18日消息（记者 吴丽）6月18日，北京蓝色光标数据科技股份有限公司发布《字节跳动洽谈收购蓝色光标》澄清公告，公告称，北京蓝色光标数据科技股份有限公司经与公司实际控制人赵文权先生及其一致行动人孙陶然先生，以及第一大股东西藏耀旺网络科技有限公司沟通后确认，相关媒体传闻不实，截至目前，上述股东没有与字节跳动有过关于收购蓝色光标的正式洽谈，也没有就收购事项达成任何意向。
5 月 21 日，北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“蓝色光标”）回复深交所年报问询函，就交易所关心的现金流、商誉、出海业务、研发投入等问题进行了一一回复。针对深交所研发投入方面的问题，蓝色光标给出了详细答复。作为一家营销科技公司，蓝色光标早在 2012 年，就已确定了“业务数字化”这一数据科技发展战略。公司 2015 年至 2018 年研发投入合计约5. 24 亿元， 2015 年公司收购多盟、亿动后， 2016 与 2017 年进入
我对字节跳动这个公司感情太复杂了。一方面，就是短暂的 10 天工作经历，让我种下了对大公司永恒的噩梦，让我再也不希望去一个我不能发挥影响力的大公司;
日前，北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称蓝色光标）收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年报的问询函》（创业板年报问询函【2020】第 212 号），蓝色光标对此高度重视，就交易所关心的现金流、商誉、出海业务、研发投入等相关问题进行了一一回复，并发布了公告。其中，对于研发投入方面的问题，蓝色光标也给出了详细答复。据悉，作为一家营销科技公司，蓝色光标?
只需要十几分钟的车程，就可以从美国迪士尼总部伯班克直达Tiktok(抖音海外版)在美国洛杉矶最大的办公区。前者是一个享誉全球的娱乐品牌，后者是一个崛起的科技新秀，横亘在二者之间的历史差异有将近 100 年的时间。
今日，针对“糗事百科被字节跳动收购”的事情，糗事百科的产品总监龚勋回应媒体称，我们最近有关注到相关新闻报道，也有很多行业人士和用户过来询问，在此简单做个回应，糗事百科没有被收购，近期也暂无这方面的计划。字节跳动方面对此暂无回应。
近日，字节跳动完成了对医学科普知识平台百科名医网的全资收购，字节跳动战略投资负责人、游戏业务负责人严授成为后者的法人代表。公开资料显示，成立于 2010 年 5 月的百科名医网已是国内最大的专业医学科普知识内容平台
DoNews 6月15日消息（记者 刘文轩）据金融时报报道，字节跳动已在新加坡竞购数字银行牌照，并正在与李氏家族有关的投资集团谈判结盟事宜。今年3月有报道称，字节跳动在新加坡开启大规模招聘，计划在当地招聘的员工数量超过100个。为寻找合适的人选，字节跳动还在Facebook、Google和Grab等地方进行挖人。当时的字节跳动官网显示，新加坡办公室的招聘共放出34个职位。字节跳动发布的职位中，包含有3个支付业务产品/工程师，4个数据工
字节跳动确认柳甄离职，今日柳甄在今日头条发表动态：“流年笑掷，未来可期。”或是在回应离职一事。
路透消息称，猎豹移动宣布每股美国存托凭证派息1. 44 美元，同时出售字节跳动股份。路透预计，猎豹移动此次支付的现金股息总额约为 2 亿美元。猎豹移动已经达成协议，出售其持有的所有字节跳动股份。
据第一财经报道， 6 月上旬，字节跳动刚刚完成了一轮针对电商业务的组织架构大调整正式成立了以“电商”明确命名的一级业务部门，以统筹公司旗下抖音、今日头条、西瓜视频等多个内容平台的电商业务运营。
日前深圳市土地房产交易中心一则信息显示，深圳今日头条有限公司10. 82 亿元买下了位于深圳后海总部基地一宗商业用地，也是在著名的粤海街道上。
抖音、今日头条、西瓜视频宣布推出“学浪计划”，将投入百亿流量，扶持平台教育创作者。据悉，该计划将为k12、语言教学、高考、考研、职业教育等严肃教育内容提供流量支持，并为相关创作者提供运营培训、变现指导等服务。字节跳动方面表示，学浪计划将根据不同平台抖音、今日头条、西瓜视频宣布推出“学浪计划”，将投入百亿流量，扶持平台教育创作者。
近日，字节跳动推出了一款名为“番茄畅听”的长音频App，其Slogan采用了番茄小说App的“免费好书，尽在番茄”。该产品是将番茄小说中的海量正版小说，以音频的形式播放出来，同时采用了AI真人主播的声音。据企查查显示，“番茄畅听”的开发者为北京臻鼎科技有限公司，疑似实际控制人为字节跳动全球CEO张一鸣。
据《晚点LatePost》报道，字节跳动自 2019 年成立“绿洲计划”之后，已在多地开始自研重度游戏，主攻的游戏品类包括MMORPG(多人在线网络游戏)和ARPG(动作角色扮演类)。
今日，针对“今日头条高级副总裁柳甄离职”的报道，字节跳动回应：柳甄个人原因离职，公司尊重她的个人意愿并祝她顺利。
5 月 27 日，路透和彭博先后报道，知情人士称，字节跳动去年实现收入 170 亿美元，比 2018 年收入高出两倍多，利润超过 30 亿美元。对此，投资界(微信ID：pedaily2012)向字节跳动方面求证，对方回复称：对市场传言不予回应。
6月15日消息，据外媒报道，即将关闭火山小视频海外版Vigo（Vigo Video和Vigo Lite）并敦促其用户迁移到TikTok。对此，字节跳动向媒体回应称，此举系正常的业务调整。6月初，有消息称，字节跳动将逐步关闭海外新闻应用TopBuzz。当时，字节跳动对外回应称，这是业务的正常调整。公开资料显示，Vigo Video于2017年在海外上线，进军泰国、印度、巴西等国家和地区，最新公告中，Vigo Video在巴西、中东市场的服务已关闭。今