蓝色光标澄清被字节跳动收购：没有与字节跳动有过正式洽谈

DoNews 6月15日消息（记者 刘文轩）据金融时报报道，字节跳动已在新加坡竞购数字银行牌照，并正在与李氏家族有关的投资集团谈判结盟事宜。今年3月有报道称，字节跳动在新加坡开启大规模招聘，计划在当地招聘的员工数量超过100个。为寻找合适的人选，字节跳动还在Facebook、Google和Grab等地方进行挖人。当时的字节跳动官网显示，新加坡办公室的招聘共放出34个职位。字节跳动发布的职位中，包含有3个支付业务产品/工程师，4个数据工