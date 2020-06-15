阿里健康回应蒋凡卸任旗下公司法定代表人：正常变更

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阿里健康回应蒋凡卸任旗下公司法定代表人：正常变更

2020-06-15 15:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日 消息：今日，针对“蒋凡卸任阿里健康旗下公司法定代表人”的报道，阿里健康回应称，是收购子公司后的正常变更。

此前，据天眼查数据显示， 6 月 4 日，杭州得赋健康管理有限公司发生高管变更，原法定代表人蒋凡卸任，同时，他也不再担任公司董事长和总经理职务，接任者为汪强。另外，朱坚、王星不再担任董事职务，屠燕武、缪爱善新增为董事。

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