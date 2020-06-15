阿里健康回应蒋凡卸任旗下公司法定代表人：正常变更

目前，世界云产业的竞争区域主要集中在欧美市场，但在未来十几年的行业进程中，亚太市场的首席品牌——阿里云，势必会成为一支强劲的后起之旅！“主要原因在于，欧美云市场的饱和度极高，在此因素的影响之下，主导亚太市场且增量远高于同行的阿里云，其未来增长空间极为可观！”阿里云服务器教程网负责人表示。生于斯，长于斯，阿里云在短短十余年的时间里，不但成为亚太市场的王者，同时还在欧美市场闯下一片诺大的市场格局。具体