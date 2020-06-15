阿里健康回应蒋凡卸任旗下公司法定代表人：正常变更

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日 消息：今日，针对“蒋凡卸任阿里健康旗下公司法定代表人”的报道，阿里健康回应称，是收购子公司后的正常变更。
此前，据天眼查数据显示， 6 月 4 日，杭州得赋健康管理有限公司发生高管变更，原法定代表人蒋凡卸任，同时，他也不再担任公司董事长和总经理职务，接任者为汪强。另外，朱坚、王星不再担任董事职务，屠燕武、缪爱善新增为董事。
站长之家(ChinaZ.com) 6月15日 消息：今日，针对“蒋凡卸任阿里健康旗下公司法定代表人”的报道，阿里健康回应称，是收购子公司后的正常变更。
此前，据天眼查数据显示， 6 月 4 日，杭州得赋健康管理有限公司发生高管变更，原法定代表人蒋凡卸任，同时，他也不再担任公司董事长和总经理职务，接任者为汪强。另外，朱坚、王星不再担任董事职务，屠燕武、缪爱善新增为董事。
6 月 4 日，杭州得赋健康管理有限公司发生高管变更，原法定代表人蒋凡卸任，同时他也不再担任该公司董事长和总经理职务，接任者为汪强。另外，朱坚、王星不再担任董事职务，屠燕武、缪爱善新增为董事。该公司为Ali JK ZNS(HK)Limited100%控股。
阿里的海外新闻聚合产品UC News已于上周对内宣布将停止运营，原团队全部并入阿里健康。同时阿里海外短视频产品VMate将缩减员工、收紧资金投入。VMate的公关人士回应称，最近正值阿里的新财年，各个业务都在做新规划中，“坚定海外布局的前提是不变的，规划具体还在制定中。”v
5 月 15 日，阿里健康科技(中国)有限公司发生工商变更，阿里健康原CEO沈涤凡卸任公司法定代表人、董事长和总经理，由阿里巴巴集团创新业务事业群总裁朱顺炎接任。 3 月 15 日，阿里健康发布公告称，公司董事会委任朱顺炎担任首席执行官、执行董事兼董事会主席。
富时公布指数季度检讨，富时中国 50 指数纳入阿里巴巴、阿里健康及翰森制药，剔出申洲、新华保险及中交建， 6 月 19 日收市后生效。
在国民生活中，健康始终是最受重视的，远高于其他方面的渴求。随着我国国民对健康的诉求持续增长以及老龄化进程的加快，加上《健康中国 2030 规划纲要》、《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》等一系列关于健康的政策不断出台，健康在国民生活中所占的地位越来越重要，从而进一步推进了中国整体医疗健康产品市场快速发展。5 月 19 日，第一财经商业数据中心（CBNData）联合阿里健康发布《天猫医药馆健康趋势白皮书》（以下简
阿里健康(00241.HK)发布公告，员工（董事除外）于 2020 年 6 月 1 日及 6 月 2 日行使认股权发行合计16. 9 万股。于 2020 年 6 月 2 日以面值分配及发行奖励股份 500 万股。
阿里健康(00241)晚间发布截至 2020 年 3 月 31 日的年度全年业绩报告，期内阿里健康集团录得收入人民币96. 0 亿元，毛利人民币22. 3 亿元，同比分别增长88.3%和67.6%。
5月17日，马云携阿里众高管驱车来到杭州千岛湖中心湖区猴岛水域，观看“中华一绝”巨网捕鱼，据悉，巨网捕鱼一网收获了八万斤的鱼。现场，马云拎起一条18斤的有机鱼合了影，并放生了这一网的鱼王。
电商巨头们动作不断。在抖音将要断掉淘宝链接的传闻甚嚣尘上时，京东突然宣布，对国美进行战略投资。一个多月前，国美找到的上一个朋友是拼多多。 4 月 19 日，拼多多宣布认购国美发行的 2 亿美元可转债。
今日，针对“游戏侵权”一事，阿里巴巴集团旗下游戏公司简悦回应称，非常尊重育碧公司，法务同事已经和对方开展积极的沟通。《Area F2》项目由简悦团队历时 2 年重金自主研发，不存在侵权。
5月22日晚，阿里巴巴发布2020 财年全年及第四季度业绩，截至 2020 年 3 月 31 日止的 12 个月里，阿里巴巴数字经济体的消费型商业业务GMV达人民币7. 053 万亿元，突破 1 万亿美元。阿里巴巴2020财年全年及第四季度主要业绩数据阿里巴巴第四财季营收1143. 1 亿元，同比增长22%，市场预期1070. 38 亿元;归属于普通股东的净利润为31. 62 亿元，同比下降88%。 2020 财年，阿里收入为5097. 11 亿元，同比增长35%;净利润为1492. 63 亿元?
目前，世界云产业的竞争区域主要集中在欧美市场，但在未来十几年的行业进程中，亚太市场的首席品牌——阿里云，势必会成为一支强劲的后起之旅！“主要原因在于，欧美云市场的饱和度极高，在此因素的影响之下，主导亚太市场且增量远高于同行的阿里云，其未来增长空间极为可观！”阿里云服务器教程网负责人表示。生于斯，长于斯，阿里云在短短十余年的时间里，不但成为亚太市场的王者，同时还在欧美市场闯下一片诺大的市场格局。具体
有消息称：阿里巴巴副总裁，阿里妈妈事业群总裁张忆芬已于5月离职，可能将转做投资。
据晚点LatePost报道，阿里巴巴副总裁，阿里妈妈事业群总裁张忆芬已于 5 月离职，可能将转做投资。截至发稿，阿里方面暂未回应。
今日，针对“王兴称阿里将放弃大文娱”一事，阿里大文娱方面回应称，消息不实，美团不开茶馆真是可惜了一把手单口相声的表演癖好。
从2009年双十一网络促销活动开始，阿里系便在“数字节日”的营销道路上愈走愈远。行至今时今日，不仅天猫商城紧锣密鼓地开展一系列营销活动，作为阿里系重要成员之一的阿里云，更是将这种营销举措演绎的入木三分。譬如，当下阿里云618年中大促活动，便是官方推出的一项营销重头戏！值2020年阿里云线上峰会圆满召开之际，本次阿里云618年中大促活动索性将诸多首发新品隆重上架，以一种极具战略性的发布姿态，诠释着云领域中的王者之
充电桩的大风来得突然又迅猛。近两月时间，包括北京、上海、天津、三亚、江苏在内的多个城市及省份，都先后出台了充电桩建设方案。
电影局备案公示，日本休闲放置系游戏《旅行青蛙》将拍摄电影，备案单位是阿里影业，汤俊担任编剧。该游戏曾在2018年上线，一时间获得了大量网友的关注，成为了当年的一款热门话题游戏。
在今日举行的2020阿里云峰会上，阿里云宣布成立“金融核心先锋联盟”，帮助金融机构核心系统摆脱传统集中式架构，转向以云平台技术为核心的分布式架构，快速构建应对高并发业务场景的能力，全面拥抱开放金融时代。“金融核心先锋联盟”首批成员有20家，包括埃森哲、德勤、安永、毕马威等国际著名咨询公司，以及润和软件、恒生电子、文思海辉、中科软科技等国内主流的金融科技公司。
今日，阿里巴巴宣布淘宝 App 在全国 16 城上线“小时达”业务。当消费者搜索特定商品时，搜索结果页将在醒目位置自动跳出“小时达”频道入口，进入频道后，消费者即可找到周边能实现分钟级配送的同款商品。