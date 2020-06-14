滴滴总裁柳青：希望大家能够更加理性看待滴滴司机

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日 消息：昨日晚间，滴滴出行总裁柳青发微博长文，对“网约车司机性侵直播”事件发表看法，她称庆幸这是一对夫妇的自导自演，并感谢郑州警方的神速破案。

柳青表示，一直以来，滴滴都在穷尽各种方式想要杜绝犯罪，推出了一键报警、录音录像、审核证件等各种安全措施。同时，柳青还在微博中祈祷大家能够更加理性地看待滴滴司机这个群体。

以下是柳青微博原文：

过去两天内心一直波澜起伏，庆幸没有女孩真的受害，感谢郑州警方破案神速，同时一阵阵后怕。这次如果不是一对夫妇的自导自演，如果其中的演员真的曾经注册过滴滴的司机，如果警方没有及时破案，那么多的如果让人后背发凉。

作为一名女性，三个孩子的妈妈，一直以来都特别关注女性的安全和独立。可是之前的安全事件带来的强烈的羞愧感和挫败感，每次听到各种真假新闻时的心惊胆战，让我一度怀疑自己工作的价值，也让我一度累觉不爱。

我们穷尽了各种方式想要杜绝犯罪。一个打车软件，审核各种证件，上录音上录像，上各种讨人厌的震慑播报，上警方 24 小时联动，上行程分享、上一键报警、上最被吐槽的紧急联系人、上路线偏移预警、上 5 分钟异常停留预警等等等。。。但这一切一切，可能也阻挡不了人性的恶。

这是一个大“社会”，也会有形形色色的人，每个人也都有开心和愤怒的时候，也就会存在各种的可能。在出行过程中可能依然会有矛盾冲突，交通事故，甚至是恶性案件的发生。谈到恶性安全事件为零的指标，我的心很虚甚至觉得很绝望。

但一次次支撑我的是我们的工作的价值，是这个工作能帮到更多的人的信念。我们提供了一份灵活的收入，给千万个注册过滴滴司机的人。这里很多人未必一辈子都会做滴滴司机，他们在人生失意的时候需要一个停靠的港湾，在家人生病的时候需要一份时间灵活的工作，在下岗后需要一个人生的中转站。

大多数的他们是父母的孩子，是儿女的父母，他们靠一脚一脚油门养活了自己的家庭，他们路见不平也会伸出援手，他们也曾救过轻生的女孩、他们也曾在疫情中站出来帮助其他人，他们也曾和抢劫犯搏斗，他们都是平凡善良的普通人，他们大多都是好人。我们尽一切力量希望能激发善意，让本来可能对人生失去希望的人再点燃希望。

月溅星河，长路漫漫。只求上天赐予我们力量，让我们火眼金睛，辨识一切害群之马，妖魔鬼怪，让出行更美好。也祈祷大家能更理性的看待滴滴司机这个群体，而我们的社会也会在不断思辨中更加的进化。

PS. 尽管做了Jean哥，偶尔还是有些多愁善感。大家多多海涵。