汽车租赁10巨头纷纷搬上支付宝小程序，全国租车交易支付宝份额超75%

站长之家(ChinaZ.com) 6月11日 消息：6 月 11 日，支付宝最新数据显示，包括神州租车、悟空租车、一嗨租车等在内的汽车租赁行业前 10 的公司，均已全部加入支付宝小程序，通过“数字租赁”解决方案开设了“办事处”。目前，国内的汽车租赁市场已有超过75%的交易通过支付宝数字生活平台完成，其中七成以上使用了信用免押服务。

据介绍，借助芝麻信用、行业风控、实人认证、区块链存证等平台工具存证等平台工具，支付宝帮助租赁服务商在降低用户门槛的同时提高抗风险能力，吸引了大批租赁服务商先后入驻。

疫情之后，“以租代买”的用车理念受到了更多关注，而汽车租赁的头部玩家借助支付宝“数字租赁”的工具，以及中心化+去中心化流量模式，更快实现了业务复苏。在刚过去的五一长假，在支付宝平台上的租车行业就曾迎来过一轮回暖爆发。悟空租车的负责人表示： 5 月支付宝小程序订单量已超过去年旺季的月均订单量，订单增幅为全渠道第一。支付宝平台上包括芝麻分和区块链等的数字能力非常适合汽车租赁行业，并且通过中心化+去中心化的流量扶持，帮助到我们在疫情之后快速实现了复苏的冷启动。

支付宝数字生活委员会负责人表示，随着头部玩家们的集体入驻，汽车租赁行业也有越来越多的商家开始尝试登陆支付宝，接入支付宝“数字租赁”的各项能力，将租赁中心搬上了支付宝。从升级为“数字生活平台”以来，各行各业的商家纷纷通过小程序上支付宝开“办事处”，截至目前支付宝已经相继推出“数字景区”、“数字生活城市”、“数字市民中心”、“数字出行”、“数字招生办”、“数字招聘办”、“数字租赁”等。