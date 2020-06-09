百度MIP功能下线 MIP核心、组件等前端静态资源仍可使用

站长之家(ChinaZ.com) 6月9日 消息：6 月 4 日，百度搜索资源平台发布《MIP入口下线通知》称，因业务调整，搜索资源平台的“资源提交-MIP”入口即日起下线。MIP核心、组件等前端静态资源仍正常维护与使用，不影响已改造为MIP标准的站点的正常访问、收录、排序。

今年4月，百度曾发布《MIP Cache 服务下线通知》称，由于业务调整，MIP Cache 服务将在 2020 年 6 月 1 日 -2020 年 6 月 30 日下线，下线内容包括：关闭百度搜索资源平台(ziyuan.baidu.com)的 MIP 入口、逐步清退下线 MIP Cache 服务。

百度称，此次下线所带来的影响仅在于，从百度搜索结果页点击跳转至符合 MIP 标准的网页时，将直接显示的原网页而非经由 MIP Cache 服务抓取缓存之后的页面。MIP核心、组件等前端静态资源仍然会正常维护与使用，因此不会影响到已改造为 MIP 标准的站点的正常访问，也不会影响到站点的正常收录与排序。

此外，百度还表示，本次下线仅涉及 MIP Cache 服务，MIP 的核心 JS、CSS、组件 JS 等静态资源仍然能够正常访问，因此改造成 MIP 的源站点仍然能够正常显示。MIP 站点将作为 H5 站点进行正常收录，搜索结果的排序规则与过去保持不变，只有在点击跳转时变更为直接跳转源站。已被缓存的网页将会在 MIP Cache 服务下线之后，逐渐缓存失效自然清退，无需站长做任何操作。

资料显示，MIP是Mobile Instant Pages 移动网页加速器，通过提供 MIP-HTML 规范、MIP-JS 运行环境以及 MIP-Cache 页面缓存系统，实现移动网页加速。