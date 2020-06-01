AI又抢饭碗！微软将用人工智能取代数十个MSN新闻工作者

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AI又抢饭碗！微软将用人工智能取代数十个MSN新闻工作者

2020-06-01 09:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月1日 消息:据《西雅图时报》报道，多名知情人士近日证实，微软将不再与数十家在MSN工作的新闻制作承包商续签合同，并计划使用人工智能来取代它们。

据称，微软不会为大约 50 名新闻制作工人续签合同，他们将在 6 月 30 日之后不再为公司工作。不过，这些受雇于微软的全职新闻制作人员将坚持留在公司。

一些不愿透露姓名的员工表示，MSN将使用人工智能来取代他们一直在做的生产工作。这项工作包括使用算法来识别数十家出版合作伙伴的热门新闻故事，并通过重写标题或添加更好的图片或幻灯片来帮助优化内容。

AI,人工智能，机器人

微软发言人表示：“和所有公司一样，我们会定期评估我们的业务。我们可能会在其他一些地方增加投资。这些决定不是当前新冠肺炎大流行的结果。”

MSN自 1995 年作为微软网络推出以来经历了许多变化，它曾经是数百万PC门户网站和默认互联网主页，提供新闻、天气和体育的原创内容和链接。

2013 年，MSN开始减少原创新闻内容，并开始裁员。到 2014 年，它推出了一个重新设计的版本，与其他新闻网站合作，通过付费的方式重新发布内容。

如今，MSN新闻服务完全依赖于那些没有原创新闻内容的合作伙伴。至于接下来采用人工智能的表现会如何，仍存在质疑。

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