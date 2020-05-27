支付宝推出“数字租赁”：开放千万级中心化流量，首批商家年资损降低百万

站长之家(ChinaZ.com) 5月27日 消息：5 月 27 日，支付宝正式发布“数字租赁”解决方案，在着力解决3C电子类商家坏账资损痛点的同时，开放千万级中心化流量，扶持商家获得增长。数据显示，首批参与内测的商家八戒租，年资损降低了超过一百万元。

近年来，随着“以租代买”、“分期消费”的时兴，租赁成为3C电子消费类商家的新型售卖模式，然而消费者赖账带来的资损，却成为商家经营最大的痛点。据八戒租CEO周琅琅透露，行业内因为坏账带来得资损率普遍在8%-9%，由于以往缺乏对租赁用户和交易情况的电子化管理，坏账发生时企业难以通过司法途径追回欠款，这已经成为租赁类商家倒闭的头号原因。

据了解，“数字租赁”是一套覆盖从用户下单、签收租赁设备、备案、附加服务全流程的数字化解决方案。在这套方案中，支付宝开放了风控、芝麻分、预授权及代扣、实人认证、区块链存证、智能合同、保险、融资管家等在内 10 大能力，并基于支付宝“扶优机制”为商家开放千万级中心化流量。

在传统的租赁模式下，商家难以识别下单用户的真实身份，交易环节也没有标准化的存证及合同留底，导致拖欠严重现象发生时法院无法受理。如今新增了蚂蚁区块链的存证、智能合同等技术，为商家通过司法渠道解决资损提供了路径。日前，八戒租依托于“数字租赁”方案能力，将小程序内订单通过区块链传送到法院，成功追回一笔老赖租户的恶意欠款。

在此基础上，“数字租赁”还引入了第三方保险公司，通过保险服务把资损降至0，并引入网商银行旗下“融资管家”，经营情况良好的租赁小程序可通过“融资管家”获取融资，进一步扩大业务体量。

支付宝官方数据显示，包括人人租机、爱租机、八戒租在内，首批接入“数字租赁”的近 30 家商家，平均订单增长率提升 3 倍，用户转化率提升 6 倍，汇款及时率翻番。目前，支付宝生态已经覆盖了行业内80%以上的租赁类商家。

自 3 月 10 日支付宝升级为“数字生活平台”以来，各行各业的商家纷纷通过小程序上支付宝开“办事处”，截至目前支付宝已经相继推出“数字景区”、“数字生活城市”、“数字市民中心”、“数字出行”、“数字招生办”、“数字招聘办”、“数字租赁”。