台积电先帮华为生产 争取在缓冲期生产足够的芯片

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台积电先帮华为生产 争取在缓冲期生产足够的芯片

2020-05-25 11:34 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月25日 消息:据台湾媒体报道，台积电正在想办法协调高通、联发科、AMD、英伟达等厂商的订单，先挪部分给华为。台积电争取在 120 天的缓冲期内，先帮华为生产足够的芯片。如果不协调，很难在 120 天内生产足够的芯片给华为。

台积电

5 月 15 日，美国商务部宣布将华为的临时许可再延长 90 天，推迟到 2020 年 8 月 13 日。同时，美国商务部还宣布，未经特别批准，禁止任何使用美国设备的芯片制造商向华为公司供应芯片。

随后，有媒体报道称，华为已紧急对台积电追加高达 7 亿美元大单，产品涵盖 5 纳米及 7 纳米制程。其中， 5 纳米主要生产华为下一代旗舰手机麒麟 1020 芯片， 7 纳米版则是生产5G基站芯片。

针对被纳入实体清单一事，华为方面回应称，强烈反对，本次规则修改影响的不仅仅是华为一家企业，更会给全球相关产业带来严重的冲击。美国利用自己的技术优势打压他国企业，必将削弱他国企业对使用美国技术元素的信心，最后伤害的是美国自己的利益。美国对华为定制修改“直接产品规则”，是为了进一步打击华为的先进性，扼制公司的发展。美国的行为，违背了最基本的公正原则，不仅会给芯片行业带来巨大的冲击，也将破坏全球产业合作的信任基础。

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