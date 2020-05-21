让广告主损失数百亿美元！深扒山寨网站“闷声赚大钱”背后的猫腻

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 评论 > 广告主最新资讯 > 正文

让广告主损失数百亿美元！深扒山寨网站“闷声赚大钱”背后的猫腻

2020-05-21 08:48 · 稿源：站长之家
文章目录

一些劣质网站假冒其它品牌网站的名称，并剽窃出版商原创文章的做法已经不是什么新鲜事，重点是这些网站通过这种方式“骗走”不少广告商的钱。

上个月，国外新闻网站CNBC作者Megan Graham发现一家山寨“纽约时报”的网站盗取了她的文章，为了弄清楚这些“山寨”网站究竟如何从广告中获得收益，Graham决定自己也做了一个类似的网站，来探个究竟。

山寨网站剽窃内容 通过广告“闷声赚大钱”

事情是这样开始的：

Graham在发布了一篇自己写的文章，并用关键词在谷歌搜索查看收录状态。让她感到意外的是，一家名为“纽约时报”的出版物也迅速的发表了一篇标题完全一样的报道。

名称山寨“纽约时报”.jpg

Graham点开链接后发现，这篇文章就是自己写的，而且文章页面全部都是广告内容。

在英国广告商协会和普华永道联合进行的一项为期两年的研究中，清晰度阐明了数字媒体生态系统在流向出版商的过程中，大量资金是如何流失的。

该研究跟踪了包括迪士尼和联合利华在内的 15 家英国广告商，发现一半品牌的数字营销支出在到达出版商之前被中间商“截胡了”。更糟糕的是，调查发现，广告商支付给在线广告平台的费用中，约有三分之一无法追踪，这意味着广告商不可能确切知道他们的钱都花到哪里去了。

这一切都强调了一个事实，广告技术领域是如此错综复杂，只需要建立一个网页就能从合法的广告商那里赚到钱。这包括，有人通过创建一些劣质网站吸引点击，通常这些网站充斥着完全剽窃的内容。

Graham很好奇这个问题有多严重，于是她做了一个实验，尝试用CNBC的内容创建一个网站，并让在线广告平台同意在上面投放广告。

事实证明，这非常简单。

仅用几个小时建立一个山寨网站

Graham通过GoDaddy(站长之家注：这是一家提供域名注册和互联网主机服务的美国公司)买了一个域名，创建了托管的Wordpress网站，并建立了一个SSL证书，这样就相当于证明这是一个安全的网站，以防止该网站在Chrome等浏览器上触发安全警告。

为了让网站看起来像正规的新闻网站，Graham下载了一个主题，并给自己起了个很有逼格的名字：《今日论坛时报(Tribune Times Today)》。

今日论坛时报.jpg

接着，就是为网站添加内容的工作。一开始，Graham手动复制粘贴了CNBC新闻的文本。由于速度实在太慢了，又转向用抓取工具来加速这一过程。Graham在Wordpress上下载简单的软件插件，并且使用RSS源或单独的链接来抓取新闻。

事实上，许多山寨的新闻网站还会抓取正规媒体报道中的图片，但由于版权原因，Graham并没有这样做。相反，她坚持在网站使用经过授权的图片，或者自己保存在手机上的行业活动图片。

Graham花了几个小时对网站进行调整，设置了一些看起来很炫的小工具来展示“热门故事”，以及滚动显示新闻内容，最后一共在网站添加 50 多篇文章。

完成这些工作后，Graham准备找一些广告平台合作，在该网站投放广告。

广告平台审核制度“形同虚设”？

网站经常与在线广告平台合作，把广告放在他们的网站上。

首先，出版商通常通过一个相当简单的过程来分享他们的网站网址、联系信息，有时还会分享流量数据或收入。

在线广告平台公司通常会给出版商一段代码，出版商将这些代码植入在他们的网站上。这让在线广告平台确保广告商确实能够访问网站，而不是在没有与他们合作的网站上投放广告。

Graham向其中三十多家广告公司提出了申请，有些公司马上就批准了。这些公司主要销售“弹窗”广告，当用户点击某些内容时候，会在浏览器的标签页上弹出一个新的链接。这些无疑是最糟糕的在线广告形式之一，让用户感到无比厌恶。

其他在线广告广告平台似乎也有意愿和Graham合作，但想看看网站流量情况。有的认为说Graham的网站不符合他们对内容。比如美国在线广告公司Conversant拒绝了申请，原因是网站流量没有满足条件。当然也有一些花了更长的时间才批准申请，Media.net(注：美国最大的广告科技公司之一)和Infolinks(注：这是一家 2007 年成立的内文广告网络联盟)都批准了。

被拒绝了.jpg

另外一家线上广告平台Sovrn最初拒绝了这个网站，给出的原因是网站不符合原创内容的标准。但是在 24 小时内，他们又发了一封邮件通知批准通过了。

批准.jpg

而在谷歌广告联盟方面，谷歌在申请后的几天给出的答复是，Graham的网站“抓取内容”，没有资格申请广告联盟。

Graham调查了Sovrn、Infolinks广告平台是如何审查网站的。

Sovrn表示，他们对美国网站都要经过四个步骤的审查过程。Sovrn承认，即使他们有着业内最强的网站审批程序，还是可能出现一些不良行为。这也是他们会不断的对网站进行监控，并每周定期删除那些违反要求的站点。

Infolinks的CEO则称，一个域名要经过人工审核，以确保一些基本的标准，比如不包含暴力、色情、危险或与成人内容有关。满足基本要求后，就会有一个自动流程将网站提交给其他广告公司，看他们是否想在这些网站上投放广告，然后由他们逐一审批。

讽刺的是，尽管“今日论坛时报”充斥着“剽窃”来的新闻文章，但这些广告平台仍通过了审核。

由于，Graham并不想从合法的广告商那里获得广告收入，所以只是简单了解一些情况，并截图作为证据。Graham看到一些公司的广告，包括 美国网上购物平台Overstock和美国宠物垂直电商Chewy等等。

QQ截图20200518161251.jpg

Overstock在一份声明中表示，作为一个广告商，它受到了这种欺诈的负面影响，并“尽其所能来阻止它”。

Overstock表示：“为了打击这类欺诈行为，我们与信誉良好的广告技术提供商合作，并不断审核广告植入，以确保它们出现在合法网站上。”然而，即使采取了这些预防措施，还是难以避免广告出现在虚假网站上。

广告商们被山寨网站羊毛，损失数百亿美元

事实上，Graham只在这个山寨网站上投入几个小时的时间，就能快速的获取收益。

而那些真正的虚假山寨网站所做的就不仅仅于此了。

例如，他们可以建立一个有实际原始内容的网站，获得批准后才开始抓取内容。

或者，他们可以很容易地购买一个已经通过在线广告平台批准现有网站，再添加大量剽窃的内容。

他们可以购买虚假流量来进行流量套利，也就是他们为流量支付的钱比他们从广告中获得的钱要少得多。

他们还可以建立更多的自动化手段来保持抓取大量的自动化内容，以保持网站的更新率。

Interpublic旗下媒体机构UM的全球品牌安全官员约书亚·洛科克表示，他也进行了类似的实验，发现许多在线广告平台在审批方面也同样松懈。

他表示，一些网站在前几个月可以充当合法的新闻出版商，获得社交媒体追随者，接着开始发布完全虚假的内容。

加州科技大学数字营销教授Andreas Ramos表示，像这样的欺诈规模“令人震惊”，一些网络诈骗分子只需敲击几下键盘，就能同时建立起数万个网站。

Graham用了一下午的时间，找到了多家完全抄袭CNBC报道的网站，这些网站的名称经常山寨正规的媒体，比如《华盛顿时报》、《美国新闻中心》等等。

鲍勃·霍夫曼(Bob Hoffman)曾是一名广告公司高管，他表示，广告生态系统从来都不是100%纯净的，但现在这种情况发生的程度远远超出了他的认知。这相当于，广告客户被偷走了数百亿美元。

就算那些虚假网站被发现了又能如何?非法分子照样可以快速创建上千个虚假网站，所谓的广告技术欺诈检测系统似乎非常无效。

对于这种情况，一个解决方案就是广告商直接从出版商那里购买广告，但这又是另外一个问题了。

注：本文编译自cnbc，原英文内容可点击这里查看

每天一篇超实用创业案例，扫码关注【站长视界】↓↓↓

站长视界3.jpg


网友热搜:

微信广告主开通条件微信广告主开通条件广告主广告经营者广告主中介微信广告主审核失败如何区分山寨网站广告主哪里找网站联盟广告主以纯广告主微信广告主服务平台
  • 相关推荐
关键词：

  • Mintegral广告主自助投放平台全面升级，助力广告主全球高效买量

    2020 年 5 月 13 日，移动程序化互动式广告平台Mintegral宣布其广告主自助投放平台在近期进行了全面升级，以帮助广告主更高效地进行自助广告投放。近年来，移动市场买量竞争愈演愈烈。一方面，头部效应凸显，买量成本攀升，中小广告主买量面临着更大的压力;另一方面，广告投放的效率仍然低下，而广告主的个性化营销需求越来越多，自建程序化广告平台也逐步成为一种趋势。Mintegral广告主自助投放平台的此次升级，正是为了帮助广告?

    Mintegral 广告主

  • 每年广告收入几千万美金，这个网站却简陋得只有一个网页

    Drudge Report 是马特·德拉吉（Matt Drudge）运营的美国新闻聚合网站。这是一个每月有着近 10 亿浏览星的非常难看的单页面网站，通过自拟标题来聚合其他新闻网站的链接。它由一个人从 1997 年独力运营至今，现在每年广告收入几千万美金。

    DrudgeReport 新闻网站 网页设计

  • 单机游戏下载网站

    不少的玩家都会遇到游戏荒，这时候有一个靠谱的单机游戏下载网站就显得尤为的重要了，不仅能帮助你筛选自己喜欢的游戏，而且还能通过详尽的分类找到自己需要的单机游戏，所以今天就来为大家分享几个比较实用的单机游戏下载网站，更好的帮助大家找到自己最爱的游戏。

    单机游戏下载网站

  • 分享一些站长实用网站和软件，好网站好软件的非常的多，啊哦源码

    在网站的开发和设计中，有很多站长感到困惑，有什么源码网站可以下载一些需要的源码呢，其实有一个源码网站真的很重要，可以节省很多的时间的，那么，好用的网站都有哪些呢，您无需担心，这里给您推荐。分享一：专业的程序开发软件第一套针对专业网页设计师特别发展的视觉化网页开发工具，利用它可以轻而易举地制作出跨越平台限制和跨越浏览器限制的充满动感的网页分享二：专业的美工实用程序主要处理以像素所构成的数字图像。使用

    源码网站

  • 抖音宣布启动原创者联盟计划，邀请优质短视频原创作者加入

    抖音宣布启动原创者联盟计划，邀请优质短视频原创作者加入版权保护计划。据官方介绍， 2020 年至今，抖音累计为超 2 万原创作者提供版权保护及维权追诉服务;累计监测侵权内容超 12 万条，并对相关内容进行了投诉和下架处理。

    抖音 原创者联盟计划

  • 网站数量连续2年下降

    来自CNNIC的数据：我国网站数量为 497 万个，较 2018 年底下降5.1%。“.CN”下网站数量为 341 万个，较 2018 年底增长4.6%。

    网站数量 个人网站 网站流量

  • seo公司网站如何找到目标关键词

    越来越多的企业选择seo作为企业形象展示及获客的手段，企业们都希望花更少的成本获得更多的转化。想提高网站的转化必须提高网站的流量，想提高网站流量我们可以通过seo目标关键词达到，或者选择拓展更多的目标关键词。seo公司网站如何寻找关键词？通过工具分析目标关键1.百度指数趋势研究百度指数趋势研究百度指数工具必须登录百度账号才可以使用，这里的搜索指数可以理解为每天搜索这个词的用户量（官方并没有定义）这个可以决定?

    seo公司 目标关键词 SEO优化工具

  • 微信：将严打利诱用户参与虚假辅助注册行为

    昨日，微信安全中心发文称，近期发现不少“地推扫码团队”，在路边摆摊宣传，声称自己是“微信团队”在举办安全辅助功能的推广活动，以免费送口罩、咖啡、气球、水杯等小礼品的方式利诱普通用户参与扫码，辅助他们进行微信注册或解封。还有一些“线上网赚平台”，将辅助注册、解封包装为兼职、任务分派等多种有偿形式，蒙骗普通用户参与其中。

    微信 腾讯 社交

  • 为什么现在网站都长一个样？研究人员分析1万个网站后找到了真相

    在过去的几年里，一些文章和网页设计博客开始提出这样的疑问：“为什么现在所有的网站风格看起来都一个样了?”这些帖子通常会指出网站一些雷同的设计元素，比如叠加文本的大图片、汉堡式菜单(通常是三行堆积在一起，形状类似于一个汉堡)，点击后会显示出可供选择的页面选项列表等等。

    网站风格 SEO 网站设计

  • 企业网站优化关键词应该如何筛选？

    网站作为互联网时代的新产物，是传统商业模式向网络营销模式最直接的突破，俨然成为了企业面向世界推广产品、树立企业形象的最佳形象，成为了企业的一张“新名片”。▲杭州蓝韵网络高端网站制作页面展示：三维通信网站如果网站建设没有网站优化，就像鱼儿离开了水，单纯靠SEM（搜索引擎竞价）获取流量，即使是再精准的流量，也会因为网站没有走心的页面设计、页面打开的流畅速度、精准的产品描述而草草收场，所以网站优化作为网站?

    企业网站优化

  • 注意！任何微粒贷二次贷均为虚假诈骗行为

    在当下时代，很多人都愿意使用一些比较优质的借贷产品作为有特殊情况时的应急借贷产品，而诸如微粒贷之类的大牌借贷产品更是备受关注。但是近期编者发现，有一些骗子在为非作歹，利用微粒贷的名气来进行诈骗，其中最典型的便是微粒贷二次贷骗局。微粒贷开通像图中这些所谓的微粒贷二次贷，就是利用用户是信用有一定保证的受邀用户机制。顺便借着微粒贷的热度来进行放贷，但是这些二次贷有很多都是不合规的“高利贷”“套路贷”，所

    微粒贷

  • 会签网站，产品页多，收录少，如何解决？「案例」

    在我们做SEO的过程中，每天都会遇到各种问题，对于我们而言，每天也需要处理大量这样的咨询，而这其中最为常见的问题就是：网站不收录的问题。

    会签网站 SEO 搜索优化

  • 截图爆料=实锤？虚假截图为何总能骗取人们的信任？

    ​截图，互联网时代存储记忆的新方式。但在用截图记录精彩瞬间的便利之余，难免也会招致有关隐私的争议。小到一条推文，大到一篇博客，用户在网络中冲浪的每一个脚印都时刻面临着被泄漏、被围观、被篡改的危险。

    截图 互联网储存 个人隐私

  • 如何优化移动端文章页面？避免网站用户流失、提高留存

    根据Statista的数据，截至 2019 年，移动设备占全球网页浏览量的48%。在美国地区，77%的上网时间使用的都是移动设备。这意味着，原来PC端一些看起来很优质的文章和帖子可能在移动端展示不佳，导致用户流失。这时候，我们应该做些什么呢?下面不妨来了解一下优化移动端文章页的一些技巧，提高用户留存。

    文章页面 页面优化 移动页面优化

  • 一黑客组织在上周试图劫持90万个WordPress网站

    根据网络安全公司Wordfence发布的安全警报，在过去的七天里，一个黑客组织试图劫持近一百万个WordPress网站。该安全公司表示，自 4 月 28 日以来，这个特殊的黑客团体参与了一场大规模的黑客活动，导致Wordfence追踪的攻击流量增加了 30 倍。Wordfence安全研究人员Ram Gall表示，该黑客组织从超过 24000 个不同的IP地址发起攻击，试图入侵超过 90 万个WordPress站点。这些攻击在 5 月 3 日达到顶

    WordPress 黑客组织 黑客劫持

  • 这个网站将会在网友停止发帖后进行自毁

    ​据外媒报道，互联网上充斥着大量的僵尸网站：大多数用户早已弃用的论坛、文化时代已经过去的新奇页面等等。This Website Will Self-Destruct 将不会有那样的命运。如果 24 小时内没有人在该网站上发帖它将永久删除自己然后只留下一条错误消息。

    网站模式 僵尸网站 自动删除信息

  • 泰捷、小米等电视盒子是否虚假配置？带你拆机看内幕！

    从事数码拆机评测工作已经好几年了，在此期间经常碰到一些电视盒子，刚开始用还比较流畅，但用了一段时间之后就会出现死机、卡顿的现象，同时盒子在使用的过程中发烫得很厉害。一般这种现象，常见于低价二手料或者虚假配置的电视盒子里面。网红幸运盒子泰捷WEBOX非常不齿这种行为，曾在微博上爆料，那些几十块、一百来块的电视盒子虽然便宜，但是体验极差，大多采用二手材料，把整个市场的口碑都做烂了！很多人买回来用不到一个星?

    电视盒子

  • 年赚上千万，盗版小说网站为什么永远封不完？

    最近这些天，关于某集团小说版权的事情在网上上演的轰轰烈烈。网络小说，这个其实不算小众的产业终于走进了大众视野。

    盗版小说 网络文学 阅文集团

  • 视频网站偷偷改会员协议，这是要坑爹的节奏？

    优质的剧集自然有一股“魔力”可以令人茶饭不思，但在追剧的过程中，视频平台却起到了“帮倒忙”的效果。 4 月初，浙江消保委就“九大问题”约谈了爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV等共 11 个音、视频平台，要求上述平台在限期内作出整改。

    视频网站 优酷会员 视频VIP

  • 中国“智”造Beautigo：打造原创优势，助力品牌升级

    随着中国经济发展进入新常态，中国制造转向中国“智”造已成为大势所趋。作为以技术和制造为主的中国企业，专业美护品牌Beautigo同样面临转型升级。面对日趋激烈的市场竞争、大同小异的产品特性，如何才能以“智”取胜，推动品牌向中高端迈进?

    Beautigo
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM