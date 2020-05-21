让广告主损失数百亿美元！深扒山寨网站“闷声赚大钱”背后的猫腻

一些劣质网站假冒其它品牌网站的名称，并剽窃出版商原创文章的做法已经不是什么新鲜事，重点是这些网站通过这种方式“骗走”不少广告商的钱。

上个月，国外新闻网站CNBC作者Megan Graham发现一家山寨“纽约时报”的网站盗取了她的文章，为了弄清楚这些“山寨”网站究竟如何从广告中获得收益，Graham决定自己也做了一个类似的网站，来探个究竟。

山寨网站剽窃内容 通过广告“闷声赚大钱”

事情是这样开始的：

Graham在发布了一篇自己写的文章，并用关键词在谷歌搜索查看收录状态。让她感到意外的是，一家名为“纽约时报”的出版物也迅速的发表了一篇标题完全一样的报道。

Graham点开链接后发现，这篇文章就是自己写的，而且文章页面全部都是广告内容。

在英国广告商协会和普华永道联合进行的一项为期两年的研究中，清晰度阐明了数字媒体生态系统在流向出版商的过程中，大量资金是如何流失的。

该研究跟踪了包括迪士尼和联合利华在内的 15 家英国广告商，发现一半品牌的数字营销支出在到达出版商之前被中间商“截胡了”。更糟糕的是，调查发现，广告商支付给在线广告平台的费用中，约有三分之一无法追踪，这意味着广告商不可能确切知道他们的钱都花到哪里去了。

这一切都强调了一个事实，广告技术领域是如此错综复杂，只需要建立一个网页就能从合法的广告商那里赚到钱。这包括，有人通过创建一些劣质网站吸引点击，通常这些网站充斥着完全剽窃的内容。

Graham很好奇这个问题有多严重，于是她做了一个实验，尝试用CNBC的内容创建一个网站，并让在线广告平台同意在上面投放广告。

事实证明，这非常简单。

仅用几个小时建立一个山寨网站

Graham通过GoDaddy(站长之家注：这是一家提供域名注册和互联网主机服务的美国公司)买了一个域名，创建了托管的Wordpress网站，并建立了一个SSL证书，这样就相当于证明这是一个安全的网站，以防止该网站在Chrome等浏览器上触发安全警告。

为了让网站看起来像正规的新闻网站，Graham下载了一个主题，并给自己起了个很有逼格的名字：《今日论坛时报(Tribune Times Today)》。

接着，就是为网站添加内容的工作。一开始，Graham手动复制粘贴了CNBC新闻的文本。由于速度实在太慢了，又转向用抓取工具来加速这一过程。Graham在Wordpress上下载简单的软件插件，并且使用RSS源或单独的链接来抓取新闻。

事实上，许多山寨的新闻网站还会抓取正规媒体报道中的图片，但由于版权原因，Graham并没有这样做。相反，她坚持在网站使用经过授权的图片，或者自己保存在手机上的行业活动图片。

Graham花了几个小时对网站进行调整，设置了一些看起来很炫的小工具来展示“热门故事”，以及滚动显示新闻内容，最后一共在网站添加 50 多篇文章。

完成这些工作后，Graham准备找一些广告平台合作，在该网站投放广告。

广告平台审核制度“形同虚设”？

网站经常与在线广告平台合作，把广告放在他们的网站上。

首先，出版商通常通过一个相当简单的过程来分享他们的网站网址、联系信息，有时还会分享流量数据或收入。

在线广告平台公司通常会给出版商一段代码，出版商将这些代码植入在他们的网站上。这让在线广告平台确保广告商确实能够访问网站，而不是在没有与他们合作的网站上投放广告。

Graham向其中三十多家广告公司提出了申请，有些公司马上就批准了。这些公司主要销售“弹窗”广告，当用户点击某些内容时候，会在浏览器的标签页上弹出一个新的链接。这些无疑是最糟糕的在线广告形式之一，让用户感到无比厌恶。

其他在线广告广告平台似乎也有意愿和Graham合作，但想看看网站流量情况。有的认为说Graham的网站不符合他们对内容。比如美国在线广告公司Conversant拒绝了申请，原因是网站流量没有满足条件。当然也有一些花了更长的时间才批准申请，Media.net(注：美国最大的广告科技公司之一)和Infolinks(注：这是一家 2007 年成立的内文广告网络联盟)都批准了。

另外一家线上广告平台Sovrn最初拒绝了这个网站，给出的原因是网站不符合原创内容的标准。但是在 24 小时内，他们又发了一封邮件通知批准通过了。

而在谷歌广告联盟方面，谷歌在申请后的几天给出的答复是，Graham的网站“抓取内容”，没有资格申请广告联盟。

Graham调查了Sovrn、Infolinks广告平台是如何审查网站的。

Sovrn表示，他们对美国网站都要经过四个步骤的审查过程。Sovrn承认，即使他们有着业内最强的网站审批程序，还是可能出现一些不良行为。这也是他们会不断的对网站进行监控，并每周定期删除那些违反要求的站点。

Infolinks的CEO则称，一个域名要经过人工审核，以确保一些基本的标准，比如不包含暴力、色情、危险或与成人内容有关。满足基本要求后，就会有一个自动流程将网站提交给其他广告公司，看他们是否想在这些网站上投放广告，然后由他们逐一审批。

讽刺的是，尽管“今日论坛时报”充斥着“剽窃”来的新闻文章，但这些广告平台仍通过了审核。

由于，Graham并不想从合法的广告商那里获得广告收入，所以只是简单了解一些情况，并截图作为证据。Graham看到一些公司的广告，包括 美国网上购物平台Overstock和美国宠物垂直电商Chewy等等。

Overstock在一份声明中表示，作为一个广告商，它受到了这种欺诈的负面影响，并“尽其所能来阻止它”。

Overstock表示：“为了打击这类欺诈行为，我们与信誉良好的广告技术提供商合作，并不断审核广告植入，以确保它们出现在合法网站上。”然而，即使采取了这些预防措施，还是难以避免广告出现在虚假网站上。

广告商们被山寨网站薅羊毛，损失数百亿美元

事实上，Graham只在这个山寨网站上投入几个小时的时间，就能快速的获取收益。

而那些真正的虚假山寨网站所做的就不仅仅于此了。

例如，他们可以建立一个有实际原始内容的网站，获得批准后才开始抓取内容。

或者，他们可以很容易地购买一个已经通过在线广告平台批准现有网站，再添加大量剽窃的内容。

他们可以购买虚假流量来进行流量套利，也就是他们为流量支付的钱比他们从广告中获得的钱要少得多。

他们还可以建立更多的自动化手段来保持抓取大量的自动化内容，以保持网站的更新率。

Interpublic旗下媒体机构UM的全球品牌安全官员约书亚·洛科克表示，他也进行了类似的实验，发现许多在线广告平台在审批方面也同样松懈。

他表示，一些网站在前几个月可以充当合法的新闻出版商，获得社交媒体追随者，接着开始发布完全虚假的内容。

加州科技大学数字营销教授Andreas Ramos表示，像这样的欺诈规模“令人震惊”，一些网络诈骗分子只需敲击几下键盘，就能同时建立起数万个网站。

Graham用了一下午的时间，找到了多家完全抄袭CNBC报道的网站，这些网站的名称经常山寨正规的媒体，比如《华盛顿时报》、《美国新闻中心》等等。

鲍勃·霍夫曼(Bob Hoffman)曾是一名广告公司高管，他表示，广告生态系统从来都不是100%纯净的，但现在这种情况发生的程度远远超出了他的认知。这相当于，广告客户被偷走了数百亿美元。

就算那些虚假网站被发现了又能如何?非法分子照样可以快速创建上千个虚假网站，所谓的广告技术欺诈检测系统似乎非常无效。

对于这种情况，一个解决方案就是广告商直接从出版商那里购买广告，但这又是另外一个问题了。

注：本文编译自cnbc，原英文内容可点击这里查看。

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