白岩松谈丰巢收费风波：好事 很多人开始考虑这种模式的可行性

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白岩松谈丰巢收费风波：好事 很多人开始考虑这种模式的可行性

2020-05-17 10:11 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月17日 消息：在近期的新闻周刊节目中，就“丰巢快递柜超时收费”一事，白岩松表示，这段时间对丰巢收费的讨论争议甚至反对，其实是一件大好事。正是这种放大了的声音和关注，使很多人开始思考这种模式的可行性空间和下一步的走向，而消费者恐怕也开始做好一定的准备，得到便利的同时，恐怕也会付出一定的费用。所以这段时间就是一次公开的讨论协商和博弈，也许这是一个新的起点。

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4 月 30 日，丰巢宣布推出“会员服务”。普通用户可免费保管用户包裹 12 小时，超时后每 12 小时收取0. 5 元， 3 元封顶，节假日不计费。会员用户物品最长可存放 7 天。

5月15日，丰巢宣布对用户服务做出调整，具体为：协助快递员征得用户同意后投件入柜，用户免费保管时长由原来的 12 小时延长至 18 小时，超时后每 12 小时收费0. 5 元， 3 元封顶，国务院规定的节假日不计费。写字楼周六日(休息曰) 不计费。并向已付费用户赠送一个月的会员权益，截至 2020 年 5 月 19 日所有已付费的单次付费、月卡、季卡的用户都将获赠一个月的丰巢会员待遇。

丰巢称，以上调整措施将在 5 月 20 日全国生效。

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