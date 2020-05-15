国家邮政局约谈丰巢主要负责人 后者回应：将进行整改

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国家邮政局约谈丰巢主要负责人 后者回应：将进行整改

2020-05-15 19:17 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息：国家邮政局消息， 5 月 13 日，针对近期丰巢公司与杭州、上海少数小区物业因调整智能快件箱免费保管期限产生纠纷事宜，国家邮政局约谈了丰巢科技公司主要负责人，要求丰巢公司积极采取措施，主动承担社会责任，着手研究解决方案，调整完善收费机制，回应用户合理诉求。

丰巢快递箱

国家邮政局相关负责人强调，《智能快件箱寄递服务管理办法》明确规定，智能快件箱运营企业在合理的保管期限内不得向用户收费。丰巢此次调整免费保管期限的行为虽未违反规章禁止性规定，但在调整过程中，存在着全局站位不高、风险评估不够，征询意见不足、应对处置不妥等问题，应进行深刻反思，汲取教训。

国家邮政局相关负责人表示，智能快件箱的设立和运营虽然属于市场行为，但又面对广大消费者，具有一定公共属性。处理好公益与经营的关系十分重要。邮政管理部门将加强对智能快件箱、公共服务站等新业态发展的规律研究、顶层设计和制度建设，推动各地政府落实属地责任，将智能投递设施纳入城乡公共基础设施建设范畴，抓紧制定新业态服务规范，探索创新公共服务设施管理机制。同时，邮政管理部门将对快递企业未经用户同意，擅自投递到智能快件箱、公共服务站等行为进行查处;督促包括智能快件箱、公共服务站运营企业在内的各类快递企业加大投入、加强管理，通过技术升级和规范服务，充分保障用户的知情权、选择权，满足人民群众日益增长的用邮需求。

丰巢科技公司主要负责人表示，将认真反思、汲取教训，切实履行好企业的社会责任，立即对存在问题进行整改，积极配合邮政管理部门做好相关工作，寻求企业规范发展和用户放心满意最佳结合点，做到依法经营诚信经营。

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