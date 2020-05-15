金一文化集传统文化之所长 致力打造文创黄金珠宝领先品牌

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金一文化集传统文化之所长 致力打造文创黄金珠宝领先品牌

2020-05-15 16:13 · 稿源：站长之家用户投稿

黄金珠宝饰品备受消费者青睐，兼具保值属性和时尚属性，当下伴随新生代逐渐成为消费主力，黄金珠宝首饰“文创化”悄然兴起，中国传统文化成为及其重要的灵感来源，推动工艺设计和文化理念不断推陈出新，逐渐形成流行趋势。就目前的黄金珠宝行业发展所遇到的窘境而言，通过对黄金珠宝独具匠心的设计与研发，向消费者展现与众不同的文化内涵，是发展黄金珠宝文创的可行道路。作为国内黄金珠宝文化创意产品行业领先企业之一的金一文化，以其富有创造力的黄金珠宝设计，提炼和优化黄金珠宝产品文化概念，为消费者提供更具创意性、文化性的产品，致力于打造文创黄金珠宝的领先品牌 。

金一文化成立于2007年11月26日，注册资金8.35亿元，2014年1月27日在深圳证券交易所上市，股票代码002721，实际控制人为海淀区国资委。公司主营业务为贵金属工艺品、珠宝首饰的研发设计、生产及销售。上市后，金一文化不断拓展多元化的经营模式，在批发及零售渠道和银邮渠道等领域进行战略布局。

金一文化历来都极为注重产品的创新与创意性的表现，自成立以来，积极深耕中国传统优秀文化，用黄金珠宝来诉说中国故事、传递中国情怀，一直秉持着“让黄金讲述文化，让文化诠释黄金”的产品研发理念，以“文化传承+时尚演绎”为主旨，以创意主题首饰类、创意礼藏品类、传统首饰类及个性化定制产品类四条主线进行产品研发，使黄金珠宝产品内涵更丰富、更具创新性，满足不同消费者的需求。

贵金属文化创意类产品一直以来都是金一文化的发展核心，公司成立了一支强大的资深设计师团队，拥有国内顶尖的的艺术大师和设计大师合作资源，并且积极与高校的优质资源进行合作，同时拥有国内优质的馆藏及国家级体育赛事特许经营资质，在过去的十余年发展历程中成功推出了各类IP授权合作产品。目前，金一文化已成功申请2022年北京冬奥会特许零售商资质。

随着黄金珠宝的业务发展日趋成熟稳定，金一文化在贵金属文创产品这一优势领域再度深耕发力，加强对旗下零售品牌——越王古法黄金的管理与创造，越王古法黄金拥有百余年的发展历史，始终秉承着专业执着、精益求精的态度，对华夏五千年的优秀文化进行当代的手法演绎，以中华传统文化为源、引华夏图腾纹样为魂，不仅呈现东方传统文化的优雅，也兼具西方潮流美学的璀璨，打造迎合潮流审美的国风古法黄金品牌，见证惊艳世界的东方传奇。

金一文化未来将深耕中国传统文化，推动国内文创产品创新发展，与此同时，金一文化也将始终站在消费者的立场，将产品和服务质量放在首位，用匠心温暖人心，以文化丰富内涵，打造具有文化精髓又时尚前卫的黄金珠宝优品，为消费者带来优享的文创黄金珠宝体验，引领中国品牌走向世界。

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