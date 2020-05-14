乐视网：公司股票退市后 将不能重新上市

站长之家(ChinaZ.com) 5月14日 消息:今日，乐视网发布公告称，公司于 2020 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所关于公司股票终止上市的决定，自深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定后十五个交易日届满的次一交易日(即 2020 年 6 月 5 日)起，公司股票交易进入退市整理期。若公司提出复核申请且深交所上诉复核委员会作出维持终止上市决定，自深交所上诉复核委员会作出维持终止上市决定后的次一交易日起，公司股票交易进入退市整理期。退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。公司股票退市后，将不能重新上市。

今日早些时候，深交所发布《关于乐视网信息技术(北京)股份有限公司股票终止上市的公告》称，2020 年 4 月 27 日，乐视网披露的《 2019 年年度报告》显示，公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)、扣除非经常性损益后的净利润、期末净资产均为负值，且财务会计报告被大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了保留意见的审计报告，触及了本所《创业板股票上市规则( 2018 年 11 月修订)》第13.4. 1 条第(二)(三)(五)项规定的股票终止上市情形。

深交所称，根据本所《创业板股票上市规则( 2018 年 11 月修订)》第13.4. 1 条、第13.4. 6 条的规定以及本所上市委员会的审核意见， 2020 年 5 月 14 日，本所决定乐视网股票终止上市。