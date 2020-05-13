腾讯一季度收入破千亿 微信月活跃用户超12亿

站长之家(ChinaZ.com) 5月13日 消息：今日，腾讯发布 2020 年第一季度业绩报告，报告显示， 2020 年Q1 腾讯营收1080. 65 亿元，同比增长26%，环比增长2%;净利润270. 79 亿元，同比增长29%，高于市场预期。

其中，截至 2020 年 3 月 31 日，微信和WeChat的合并月活跃账户数为12. 025 亿，去年同期为11. 117 亿，同比增加8.2%，环比增长3.2%，微信小程序日活跃账户数超过 4 亿。QQ月活跃账户数为6. 935 亿，去年同期为7. 004 亿，同比减少1.0%，环比增加7.2%。

腾讯增值服务业务第一季的收入同比增长27%至人民币624. 29 亿元，毛利368. 52 亿元。网络游戏收入增长31%至人民币372. 98 亿元。智能手机游戏收入总额(包括归属于腾讯社交网络业务的智能手机游戏收入)及个人电脑客户端游戏收入分别为人民币347. 56 亿元及人民币117. 95 亿元。社交网络收入增长23%至人民币251. 31 亿元。

此外，腾讯视频服务会员数同比增长26%至1. 12 亿，音乐服务会员数同比增长50%至4， 300 万。