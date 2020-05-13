万象2020百度移动生态大会看点回顾

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万象2020百度移动生态大会看点回顾

2020-05-13 16:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月13日 消息：今天，百度在线上举办了 2020 百度移动生态大会，本次大会具体包括主论坛、分论坛、文话万象、万象云集四个板块。在会上，百度执行副总裁沈抖强调，百度移动生态的核心是信息和知识，今年百度将重点打通多个百度系产品，让创作者一次创作就能连接 10 亿百度系用户，同时以智能小程序等为核心抓手进一步深耕服务能力建设。

以下是百度移动生态大会要点汇总：

移动生态升级一周年 百度App日活超2. 3 亿

据百度副总裁、百度App总经理平晓黎介绍，百度App日活目前已突破2. 3 亿，人均使用时长增长30%，服务次数增速超30%;百家号的原创内容增长了122%，百万粉丝作者增长98%;智能小程序的月活用户数也达到 5 亿。

好看视频全域日活1. 1 亿 入驻媒体、创作者已超 80 万

在会上，百度称，截至目前，好看视频全域日活已达1. 1 亿，每天使用总时长达 40 亿分钟，好看视频独立APP日活用户已经突破 3000 万。目前，已有超过 80 万媒体机构及及PUGC创作者入驻好看视频，2019 年共计发布1. 4 亿条视频，全年播放量超过 2 千亿。

百度智能小程序月活突破 5 亿，超 42 万小程序入驻

在 2020 百度移动生态大会上，百度称，截至目前，百度智能小程序月活用户数超过 5 亿，有超过 42 万的智能小程序入驻百度的生态，月活过百万的智能小程序超过 220 个。另外，百度智能小程序开源联盟的合作伙伴也扩展至 45 家。

打通百度系产品赋能创作者

在万象大会上，必读宣布将全面打通百度APP、爱奇艺、百家号、好看视频、智能小程序等所有百度系移动产品，让创作者能够实现在一个平台发布分发至多个平台。同时还推出了多项计划持续赋能创作者，具体如下：

1、百家号百川计划

在会上，平晓黎宣布百家号将推出百家号“百川计划”， 500 亿流量全力助推创作者快速的成长，还有针对爆款的创作营，粉丝增长权益包，MCN专属计划等。

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百家号 2020 年下半年三大发展方向将聚焦：品质化、垂直化、本地化。在内容创作方面，百家号接下来将重点在品质化、垂直化和本地化三个方向上发力。

2、百度直播“聚能计划”

2020 年，百度还将积极推进百度直播业务。为此，百度将推出直播聚能计划，拿出 5 亿补贴打造 1000 位明星主播，来帮助其实现商业变现、粉丝沉淀和影响力打造。

3、智能小程序“创意小程序造星计划”

针对智能小程序，百度推出了创意小程序造星计划，目标是打造 100 个MAU过十万的创意小程序，并为其提供精准流量倾斜、额外广告分成、AI免费支持和创意认证保护。

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4、好看视频“未来计划”

在会上，好看视频还推出了“未来计划"，宣布每个月将拿出 100 亿流量来扶持好看视频创作者，重点扶持运动健康、兴趣学习、房产家居等 8 大垂类。

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