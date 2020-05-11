哈啰杨磊被限消费 哈啰出行回应：已提出解除限制消费措施

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 动态 > 哈啰最新资讯 > 正文

哈啰杨磊被限消费 哈啰出行回应：已提出解除限制消费措施

2020-05-11 19:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日 消息：今日，针对“CEO杨磊被限制高消费”一事，哈啰方面再次回应称，币达公司与哈啰出行的运营主体上海钧正网络科技有限公司没有任何关联，对哈啰出行的正常运营不造成任何影响。杨磊本人不参与该公司的经营管理，不应属于被限制高消费的范围。

哈啰表示，经了解，存在系统更新迟滞、错误认定杨磊先生为币达法定代表人所致，律师团队正依法律规定及程序向执行法院提出解除限制消费措施纠正申请。目前，哈啰出行一切运营正常。

哈啰出行 (2)

近日，中国裁判文书网披露大连正能量信息科技有限公司与上海币达信息技术有限公司(爱代驾)合同纠纷案进展，上海市闵行区人民法院日前向币达公司主要负责人杨磊发布限制消费令。

判决书显示， 2015 年 11 月，原告大连正能量信息科技有限公司与被告上海币达信息技术有限公司、上海爱鑫信息技术有限公司(币达公司100%持股)签订代驾合作协议，约定在 2015 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日期间，两被告授权原告在大连市内代理其开展代驾业务，支付保证金 10 万元人民币，协议期满被告拒不退还保证金。 2019 年 8 月，上海市闵行区人民法院一审判处上海币达公司、上海爱鑫公司返还大连正能量公司保证金 10 万元。

 针对此事，哈啰出行表示，此次执行案件为币达公司的诉讼执行案件，杨磊仅为币达的自然人股东，不参与币达公司的任何经营，这个案件并不涉及个人股东，我司尚不了解币达的具体情况。币达公司的经营情况以币达公司公布的信息为准。

资料显示，上海币达信息技术有限公司法人代表为曹维江，最大股东为北京易车信息科技有限公司，持股 24.20%，杨磊持股 23.30%。杨磊曾任爱代驾CEO，同时也是哈啰出行 CEO。

网友热搜:

哈啰出行司机赚钱吗中国矿业大学杨磊哈啰出行车主端下载哈啰出行车主哈啰app哈啰出行司机端app哈啰单车app下载哈啰顺风车app非诚勿扰敖铭杨磊哈啰下架
  • 相关推荐
关键词：

  • 哈啰被限消费是怎么回事？哈啰方面是怎么回应的

    近日，中国裁判文书网披露大连正能量信息科技有限公司与上海币达信息技术有限公司(爱代驾)合同纠纷案进展，上海市闵行区人民法院日前向币达公司主要负责人杨磊发布限制消费令。

    哈啰 杨磊

  • 哈啰出行CEO遭法院限制消费 涉及爱代驾合同纠纷

    据天眼查数据显示，中国裁判文书网日前披露大连正能量信息科技有限公司与上海币达信息技术有限公司(爱代驾)合同纠纷案进展，上海市闵行区人民法院日前向币达公司主要负责人杨磊发布限制消费令。据悉，上海币达信息技术有限公司法人代表为曹维江

    杨磊 哈啰出行

  • 哈啰被限消费 为什么被限制消费？

    哈啰杨磊被限消费的原因是，他所在的另外一家公司“爱代驾”合同纠纷案进行有了进展，根据中国裁判文书网显示，大连正能量信息科技有限公司与上海币达信息技术有限公司(爱代驾)合同纠纷案近日有了进一步结果，上海市闵行区人民法院向币达公司主要负责人杨磊发布限制消费令。

    哈啰出行 哈啰 哈啰杨磊被限消费

  • 哈啰出行回应CEO被限制高消费：存在错误认定，正提出纠正申请

    哈啰出行表示，大连正能量信息科技有限公司与上海币达信息技术有限公司合同纠纷执行案[(2020)沪 0112 执 2286 号]，被执行人上海币达信息技术有限公司(以下简称“币达”或“该公司”)与哈啰出行的运营主体上海钧正网络科技有限公司没有任何关联，对哈啰出行的正常运营不造成任何影响。

    哈啰出行 杨磊 爱代驾

  • 哈啰被限消费是什么原因 被限制消费令有哪些影响

    据天眼查数据显示，中国裁判文书网日前披露大连正能量信息科技有限公司与上海币达信息技术有限公司合同纠纷案进展，上海市闵行区人民法院日前向币达公司主要负责人杨磊发布限制消费令，案号为(2020)沪 0112 执 2286 号。值得一提的是，杨磊也是哈啰出行CEO。

    哈啰杨磊被限消费 哈啰单车 哈啰杨磊被限消费是什么情况

  • 哈啰出行App更新升级：新增查路线、乘车码功能

    4月13日，今天哈啰出行官方宣布，哈啰出行app近日改版，在延续哈啰蓝主色调的基础上，对首页进行了全新的设计，在涵盖既有用车功能的同时，对一些影响大家用车的地方进行重点优化，同时尝试探索其它新功能。本次更新之后，哈啰出行App新增了查路线的功能，可以查询具体路线以及实时地铁公交等信息。同时，部分城市还在尝试上线乘车码。

    哈啰出行 乘车码

  • 哈啰出行App更新升级 新增查路线、乘车码等功能

    今日，哈啰出行宣布App更新升级，在首页设计上，采取了功能聚合页，将所有用车入口都在首页集中进行展示。

    哈啰出行 出行 App

  • 杨磊，哈啰单车创始人，曾任爱代驾CEO。2017年7月20日入选2017福布斯中国30位30岁以下精英榜名单。

    哈啰 共享单车 出行

  • 哈啰出行回应CEO遭法院限制消费：以币达公布的信息为准

    近日，中国裁判文书网披露大连正能量信息科技有限公司与上海币达信息技术有限公司(爱代驾)合同纠纷案进展，上海市闵行区人民法院日前向币达公司主要负责人杨磊发布限制消费令。

    哈啰 哈啰出行 杨磊

  • 哈啰出行携手观山科技提升用户体验，实现体验管理数智化

    随着出行服务公司间“淘汰赛”告一段落，出行服务行业进入转型突破、产业升级的第二阶段。作为致力于为用户提供便捷、高效、舒适出行工具和服务的专业移动出行平台，哈啰出行近期携手体验管理领导企业观山科技开启全新“旅程”。 自 2016 年 9 月成立以来，哈啰出行秉持“科技推动出行进化”的使命，凭借智能化精细化运营和差异化用户体验，成为共享单车行业市场和用户口碑的领导者，通过哈啰单车、哈啰助力车、哈啰电动车服务、?

    哈啰出行

  • 哈啰出行李开逐揭秘创业内幕：熬过来了，才成就了今天

    “极短的时间、极高的估值、极多的资本参与。”曾经的共享单车赛道用这三个极端来形容，并不为过。但喧嚣的风口过后，行业才进入了真正的深水区。本期《创业内幕》，我们请到了哈啰出行的联合创始人李开逐和GGV执行董事李浩军，他们将一同展开讲讲这个“后来者居上”的故事。Lily：开逐，介绍下自己和哈啰出行吧。李开逐：Ok，我是一个比较资深的软件工程师，干了20多年软件研发。2015年左右不小心踏入了创业的路，自此吃了很多苦?

    哈啰出行

  • 哈啰出行启动“顶尖技术人才计划”，囊括物联网、大数据、人工智能等岗位

    4月16日哈啰出行宣布启动“顶尖技术人才计划”，邀请各类尖端技术人才加入，同时对即将入职的 300 名技术类岗位的应届毕业生进行特定的专业化培养。哈啰此次基于“顶尖技术人才计划”启动的春招，囊括了物联网、大数据、人工智能、云计算等岗位。

    哈啰出行 顶尖技术人才计划

  • 哈啰单车将美团单车搬到偏远处 美团：目前没有合作

    近日，警方接到杭州三墩美团单车工作人员报警，称其单车被哈啰单车工作人员运到城西、临平、下沙、海宁等偏远处。经过警方询问，哈啰单车工作人员解释称：“因为这块区域的城管投诉比较多，公司要求两家的单车都要清理，我们和美团也有合作，所以把哈啰和美团一起清运了。”

    哈啰单车 美团 共享单车

  • 张开嘴，迈开腿！2020哈啰五一逛吃洞察报告揭秘“假日青年”新生活

    随着国内疫情趋稳好转，刚刚过去的“五一”小长假开启了今年首次全国范围内的集中出行流动。在这个特殊的春天，以共享单车、共享助力车为代表的城市两轮工具，成为“五一”小长假民众城市出行的绝佳载体，护安全、延半径的同时，搭起城市桥梁、进一步激发释放国内假日消费。5 月 7 日，哈啰出行联合口碑饿了么共同发布《 2020 五一逛吃消费洞察报告》，基于哈啰单车、哈啰助力车为代表的城市共享出行两轮大数据，以及口碑饿了么在?

    哈啰

  • 哈啰助力车新车外号“小羊驼” 实现人车交互里程碑式突破

    据统计，中国每天有 10 亿次两轮出行，其中电动车（含共享助力车）达 7 亿次。共享出行在疫情期间也起到了特殊的作用，共享网约车、单车、助力车等成为人们在疫情复工期间的出行新选择。在产品层面，共享单车、助力车也在适应用户需求不断迭代。近日，哈啰出行发布其最新研发的“云起”智能共享助力车并举行试骑活动，新车型更强的人车交互性、以及支持北斗高精定位都成为吸睛的亮点。会“说话”的“小羊驼”更聪明，人车交互成新

    哈啰助力车

  • 美团回应佣金争议；哈啰单车将美团单车搬到偏远处；索尼回应投资B站

    今日，针对“广东餐饮协会要求取消高佣金”一事，美团方面回应称，外卖平均每单利润不到 2 毛，占收入的2%。美团外卖今年首要任务是帮助 300 万餐厅活下去活更好。

    美团 哈啰单车 美团单车

  • @花都区市民：如祺出行来了 高品质出行服务触手可及

    近 12 年来最长的一个“五一”假期已悄然而至，连休 5 天的小长假正是旅游放松心情、缓解情绪的好时机。或浪漫约会二人游，或举家外出亲子游，或闺蜜友人采风游……既然选择出行，相信网约车成了不少市民假期旅游必不可少的代步工具。在此，告诉广州花都区以及选择到花都区旅游的市民朋友一个好消息：近日，如祺出行官宣正式开通广州花都区域运营服务，穿过多个热门景区，包括融创乐园、狮岭镇、花都汽车城、花都香草世界、石头记?

    如祺出行 出行服务

  • 高瓴资本张谈贝壳找房：产业互联网正在加速拥抱实体经济

    面对蓬勃发展的互联网产业浪潮，各行各业的产业格局开始被重构或革新。在这一浪潮的趋势下，我国房地产经过二十多年的高速发展，传统房地产、房地产经纪与互联网之间的连接日趋密集，由此诞生出崭新的发展业态与技术红利。近期，由国内领先的品质居住服务平台贝壳找房举办的 2020 年贝壳找房新居住大会线上发布会——“数字新居住 产业共生长”，就房产经纪相关领域的数字化和线上化发展进行探讨。 “过去五年，新技术的红利从消?

    贝壳找房

  • 李佳琦道歉 和幂直播之后在微博道歉

    4月29日凌晨，李佳琦在微博上发布了一条消息，表示昨晚和杨幂的直播中自己说了不合适不正确的话，他表示深刻反思，今后更加注意言行。

    李佳琦 李佳琦道歉

  • 助力五一出行 车亨加油5折优惠加油

    五一黄金假期即将来袭，互联网电商平台都拿出“抄底”折扣来回馈新老用户。作为互联网+加油的一站式汽车平台——车亨加油，为五一驾车出游的车主们推出了 3 重钜惠：一、新手注册送 2888 元加油红包二、购买油卡套餐享最低 5 折优惠三、官方话费补贴据悉，车亨加油是杭州夏青贸易有限公司以广大车主刚需为入口，自主研发推出的一款专注于汽车后市场的加油APP。平台与中国石油、中国石化等用户信赖的“两桶油”深度合作，为用户提供

    五一出行
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM