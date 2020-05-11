哈啰杨磊被限消费 哈啰出行回应：已提出解除限制消费措施

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日 消息：今日，针对“CEO杨磊被限制高消费”一事，哈啰方面再次回应称，币达公司与哈啰出行的运营主体上海钧正网络科技有限公司没有任何关联，对哈啰出行的正常运营不造成任何影响。杨磊本人不参与该公司的经营管理，不应属于被限制高消费的范围。

哈啰表示，经了解，存在系统更新迟滞、错误认定杨磊先生为币达法定代表人所致，律师团队正依法律规定及程序向执行法院提出解除限制消费措施纠正申请。目前，哈啰出行一切运营正常。

近日，中国裁判文书网披露大连正能量信息科技有限公司与上海币达信息技术有限公司(爱代驾)合同纠纷案进展，上海市闵行区人民法院日前向币达公司主要负责人杨磊发布限制消费令。

判决书显示， 2015 年 11 月，原告大连正能量信息科技有限公司与被告上海币达信息技术有限公司、上海爱鑫信息技术有限公司(币达公司100%持股)签订代驾合作协议，约定在 2015 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日期间，两被告授权原告在大连市内代理其开展代驾业务，支付保证金 10 万元人民币，协议期满被告拒不退还保证金。 2019 年 8 月，上海市闵行区人民法院一审判处上海币达公司、上海爱鑫公司返还大连正能量公司保证金 10 万元。

针对此事，哈啰出行表示，此次执行案件为币达公司的诉讼执行案件，杨磊仅为币达的自然人股东，不参与币达公司的任何经营，这个案件并不涉及个人股东，我司尚不了解币达的具体情况。币达公司的经营情况以币达公司公布的信息为准。

资料显示，上海币达信息技术有限公司法人代表为曹维江，最大股东为北京易车信息科技有限公司，持股 24.20%，杨磊持股 23.30%。杨磊曾任爱代驾CEO，同时也是哈啰出行 CEO。