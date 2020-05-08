拼多多发布五一国货热销报告：京人爱买铁锅，黑龙江人囤空调

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拼多多发布五一国货热销报告：京人爱买铁锅，黑龙江人囤空调

2020-05-08 20:20 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息：拼多多发布《拼多多五一国货新消费数据报告》，报告显示，五一期间北京人民最爱章丘铁锅和国产空气净化器，广东人民最爱买食品，尤其是“胡建小吃”，云贵川三省买走了五成以上的国产子母床，江浙沪人民买走了四成老北京布鞋。

据拼多多产业带计划负责人王梦家介绍，受新消费思潮和国货品牌潮的双重带动，平台国货销量逐年增加，消费者的观念逐渐从“进口才是好东西”转为“国货真香”。

吃着湖北小龙虾、喝着青岛啤酒成为消费者选择的流行CP组合。广东夺魁“最败家”省份，紧随其后的是山东、江苏、浙江、四川四省。

上海牌硫磺皂、蜂花护发素、大白兔奶糖、回力帆布鞋、梅林午餐肉、三枪内裤等来自上海老字号的国潮经典商品也受到年轻消费者追捧;而浙江宁波、山东青岛、福建泉州、广东深圳等地成为最受全国消费者喜爱的“好物工厂”。

其中，位于中国最北端的黑龙江最有“忧患意识”，成为最怕热的省份。五一期间，拼多多合作产业带制造企业生产的空调中，23.1%的产品被黑龙江人买走。在江浙沪脚踩老北京布鞋成为时尚，江苏、浙江、上海三地消费者买走了四成老北京布鞋。

与此同时，位于中国西部的西藏，最热销的商品还是御寒商品。目前，西藏地区五一期间，不少地区的最低气温仍在零度以下。

疫情还没结束，也有消费者五一期间选择在家度过。甘肃成为五一“最宅”省份，平台数据显示，甘肃省最畅销商品为包括擀面杖在内的厨具，宅家做面食成了不少甘肃消费者的五一最佳选择。北京人民关心空气，研究厨艺，买走了大量的章丘铁锅和国产空气净化器;云贵川三省人民则安心装修，买走了五成以上国产子母床。

甘肃人爱吃面食，广东人则更爱购买“小吃食品”。数据报告显示，五一期间拼多多平台食品类目商品中，收货地址在广东的订单占比最高。而有趣的是，广东省消费者五一期间购买最高频的农产品及食品，发货地位于隔壁省份福建的订单占比最高，热销商品包括了佛跳墙、鱼丸、芋泥等等，“广东人爱吃福建小吃”被证实。

复工之后，上海成为中国提振消费的重要城市，也成了最为奔波的城市。数据显示，在生发护发类商品订单中，来自上海区域的订单数量最多。

据了解，“美好生活节·中国造”是中国电商平台首次发起的覆盖全中国产业带的大型促销活动，拼多多目前已成立“中国产业带好货”专项补贴资金，未来一年，将不限量对中国优质产业带好货进行补贴，形成“平台补贴消费者，中国工厂获得流量”的生态。

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