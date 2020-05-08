秒拍公布网络恶意营销账号整治情况 处理发布不实信息账号64个

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秒拍公布网络恶意营销账号整治情况 处理发布不实信息账号64个

2020-05-08 19:09 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息：今日，秒拍公布了 5 月 1 日- 7 日网络恶意营销账号专项整治情况。报告显示， 2020 年 5 月 1 日至 2020 年 5 月 7 日，秒拍共处理(禁言、封号)发布不实信息的账号 64 个，拦截删除违规视频 734 条。

据悉，本次专项整治行动秒拍将重点清理：谣言冒充类营销、低俗类营销等内容。

秒拍表示，将通过本次专项整治，进一步净化网络视频文化环境，营造和谐善意的讨论氛围。愿与广大用户携手营造清朗网络空间。

QQ截图20200508191158.jpg

以下为秒拍微博原文：

5 月 1 日，秒拍按照国家和北京市委网信办相关管理要求，开始为期 2 个月的网络恶意营销账号专项整治行动。现将 5 月 1 日- 7 日相关整治情况公布如下：

一、秒拍本次恶意营销号专项整治行动重在清理以下内容：

1、谣言冒充类营销(制造传播虚假信息，扰乱社会秩序的;鼓吹历史虚无主义，消解主流价值观的;以获取流量或利益为目的，侵害企业或个人合法权益的;假冒侵权类营销，散布不实信息的);

2、低俗类营销(发布涉黄或低俗文字、图片、视频的)。

二、处理情况

2020 年 5 月 1 日至 2020 年 5 月 7 日，共处理(禁言、封号)发布不实信息的账号 64 个，拦截删除违规视频 734 条。

秒拍将通过本次专项整治，进一步净化网络视频文化环境，营造和谐善意的讨论氛围。愿与广大用户携手营造清朗网络空间。

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