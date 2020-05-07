李小加将卸任港交所总裁 2021年10月底不再续约

站长之家(ChinaZ.com) 5月7日 消息：今日，港交所发布公告称，集团行政总裁李小加于今天通知董事会其拟于现时合约在2021年10月底届满时不再重续集团行政总裁合约。李小加称，承诺继续领导集团直至该日期或之前(至继任者任命之时)。

此外，港交所还表示，成立了一个由香港交易所主席史美伦女士及香港交易所董事阿博巴格瑞、洪丕正及席伯伦组成的遴选委员会，进行正式的遴选程序。

香港交易所主席史美伦表示：“衷心感谢李小加在过去十年中的领导及对香港市场的贡献，我亦代表董事会感谢他尽量付出时间来确保我们顺利过渡。董事会有信心他的继任过程将顺利有序，而集团拥有坚实的基础。”

针对此事，李小加表示，已清楚向董事会表达想法，董事会完全尊重其决定。

资料显示，李小加， 1961 年出生，生在北京，长在甘肃，现任香港交易所集团行政总裁。 1984 年，李小加毕业于厦门大学外文学院英语专业，毕业后任《中国日报》社记者。 1986 年，赴美留学，先后获得美国阿拉巴马大学新闻系硕士学位和哥伦比亚大学法学院博士学位。 1994 年，加入美林证券，主要从事中国政府与企业的融资与海外发展工作。 2003 年，加入摩根大通任中国区主席。 2009 年，成为香港交易所集团行政总裁。