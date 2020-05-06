画音，一款说话就拍不说话就停的视频社交App

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日 消息:画音是前微信产品总监推出的视频社交App，主要有聊天、相机、故事三个功能，类似于视频版的微信+Instagram的合体。

它的优点在于“说话就拍，不说话就停”，录完秒发，还能自动加载字幕和匹配相关表情。其视频短信除非特别标记，否则 24 小时后自动删除，带有阅后即焚的属性。

目前，画音还处在冷启动阶段，需要用邀请码来注册，注册后可得 5 个邀请码来添加好友。