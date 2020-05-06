画音，一款说话就拍不说话就停的视频社交App

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日 消息:画音是前微信产品总监推出的视频社交App，主要有聊天、相机、故事三个功能，类似于视频版的微信+Instagram的合体。
它的优点在于“说话就拍，不说话就停”，录完秒发，还能自动加载字幕和匹配相关表情。其视频短信除非特别标记，否则 24 小时后自动删除，带有阅后即焚的属性。
目前，画音还处在冷启动阶段，需要用邀请码来注册，注册后可得 5 个邀请码来添加好友。
站长之家(ChinaZ.com) 5月6日 消息:画音是前微信产品总监推出的视频社交App，主要有聊天、相机、故事三个功能，类似于视频版的微信+Instagram的合体。
它的优点在于“说话就拍，不说话就停”，录完秒发，还能自动加载字幕和匹配相关表情。其视频短信除非特别标记，否则 24 小时后自动删除，带有阅后即焚的属性。
目前，画音还处在冷启动阶段，需要用邀请码来注册，注册后可得 5 个邀请码来添加好友。
画音成立于 2017 年年，由前身 POP App 演变而来，定位于一款基于视频的熟人社交 IM 工具。目前「画音」App 的 iOS 、安卓版本已于各应用市场上线（但需通过应用市场引导获得邀请码才可注册使用）。
画音是一款以视频社交为主要功能的社交软件，很多人都在要画音的邀请码，下面就来为大家分享一下可用的最新的画音邀请码汇总。
抖音近日悄然上线了视频通话的功能。与之前内测的“连线”功能仅支持随机匹配视频聊天不同的是，新视频通话功能，抖音好友互相关注，才能发起视频通话，其社交意味更强。
抖音在社交探索上继续前进。近日，抖音悄悄上线了“视频通话”功能，只要互相关注成为抖音好友，即可发起视频通话。不仅如此，多闪最新版本也可以同抖音进行跨端视频通话。
抖音正在内测一项新的视频社交功能“连线”，目前仅在小范围测试阶段。该功能替代了原本位于视频拍摄页面的“开直播”的位置，用户点击该功能后，就能够随机匹配一位其他用户进行实时的视频聊天。
微信视频号，即是一个新生事物，是一个新产品。它如一枝幼苗，虽在成长中，却有无限的活力。我们要抱着乐观的心态，给予它充足的成长时间，要在 0 到100%不确定量的过程中，去找寻努力的可能性，去找寻成功的机会。
“为什么视频号刷到的都是中年大叔?”这可能是视频号内测以来很多人的第一印象，自媒体人秋叶大叔甚至为此做了一条视频，建议大家多点赞小姐姐，才能“不被中年大叔伤害”。
微信视频号仍在灰度测试阶段，不过很多人都对其十分看好，潘乱甚至说：视频号可能再造微信。 11 亿月活用户，熟人社交，微信生态……人们有很多看好视频号的理由。作为消费者与创作者体验一段时间视频号后，我的看法是：视频号是腾讯短视频距离成功最近的一次，不过要让短视频市场从“抖音快手二人转”变为“快抖微三国杀”，依然存在不小的难度。
日前，网上有消息称探探正在内测直播功能。根据曝光的截图来看，直播入口位于发现模块的上端，点开后就可以看到正在直播的主播。探探直播功能版面设计，有点类似微信的视频动态。对于该功能，探探官方尚未做出回应。
我们从视频号的定位说起：一个短内容创作平台，也是一个发现世界的窗口。这里面有几个关键字：短内容、创作平台、发现世界。承载短内容的形式有很多种，比如短文案、图片、小视频、语音等。现实中也往往是这几种的组合形式。
近日，QQ在安卓8.3. 3 版本中推出了“小世界”功能，位于QQ动态“QQ空间好友动态”下方，QQ“小世界”对标微信“视频号”，包含图片及视频流。“小世界”分为“关注”和“众推”，用户可以发图片或者视频到社区。
数字化是驱动创新的历史潮流，在不断地加速，同时新的格局特别是在疫情之后带来更多的数字化和科技发展的加速机会。今天的疫情某种意义上可以跟战争做类比，只不过敌人我们是看不见的病毒，这样的情况下需要有新一代核心的能力，这些核心的能力在加速技术开发和数字化进程。【互融云】从长期来看，娱乐领域、通讯行业、社交领域是C端企业应关注的重点。其中，短视频开启了一种基于摄像头的交互方式，目前还在早期；社交永远有新机?
4 月 10 日，Tech星球(微信ID：tech618)独家获悉，QQ在安卓8.3. 3 版本里悄然推出一款名为“小世界”的功能，这款有着Instagram风格的内容社区，主打年轻人的兴趣分享。
4月15日消息，近日微信新增了一个专辑功能，这个功能具体有哪些作用，开通专辑功能需要符合哪些条件和要求呢，这里我们来详细了解微信专辑功能。
根据macrumors的消息，苹果公司已经开通了抖音国际版TikTok的官方账号，不过暂时还未发布视频作品。近几年苹果公司一改以往低调风格，在多个社交平台上开通账号，在国外已经在Instagram上分享图片内容，在推特上也开通账号提供客户服务和技术支持。在国内方面，同样也开通了苹果支持微博账号，看来内敛的苹果公司也开始更加变得亲近普通用户。
近日，抖音悄然上线视频通话功能，与“连线”功能不同的是，该功能需抖音好友互相关注，才能发起视频通话。此外，抖音还可以与“多闪”最新1.9. 8 版本，进行跨端视频通话。
背景出现以下几点，就说明你的域名已经被微信拦截了：1、链接报红：提示已停止访问该网页2、安全提示：提示非官方网页3、安全提示：提示网址包含过多重定向4、拦截提示：请长按复制链接使用浏览器访问微信域名拦截检测技术主要源于域名经常被微信拦截，哪里需要实时检测出来微信域名被封的情况呢？例如，各种版本的微信客户端、微信公众号后台绑定域名、小程序后台绑定域名等等。所以，哪里能有结果，哪里就是利用目标，说到这里应
微信删除好友怎么找回？专业攻略恢复误删微信数据！导大家的微信好友应该都被自己删过，大家有没有想过如果想要恢复被误删的微信好友该怎么操作呢？其实早知道这种方法不难，很多时候还可以应对不时之需，所以下面就来带怎样恢复误删微信好友的相关技巧，一起来看看吧！卓师兄带你了解数据恢复原理其实数据在删除后首先进入的是我们Data区，并没真正删除，我们只要没有二次覆盖Data区数据，还是有机会把误删的数据找回来的！但是，
近日，微信公众号后台新增“专辑”功能。据介绍，“专辑”功能需开通原创声明才可使用。据功能介绍显示，开通“专辑”功能后，公众号可以创建专辑，并添加原创内容作为专辑内容。
短视频直播平台抖音和长江商学院达成合作，未来长江商学院公开课程将在抖音独家以短视频或直播的形式发布。