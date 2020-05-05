消费券健康码拉动五一经济：增速top10城市中有7个发放了支付宝消费券

站长之家(ChinaZ.com) 5月5日 消息：随着疫情得到缓解，加上今年五一假期延长，被疫情抑制的出行和消费需求开始爆发。据文化和旅游部发布的数据显示：“五一”假期前三天累计，全国接待国内游客总人数8499. 7 万人次，实现国内旅游收入约350. 6 亿元，北上广深城内出行强度恢复正常。

为刺激经济回暖， 3 月份以来，全国有超过 80 个城市(区)通过支付宝等平台发放了消费券，一部手机就能领券、消费、自动减扣，全程“无接触”。

相比北上广省份，消费券对原先消费力稍弱的城市体现出了更强的带动力，五一期间，同比增长最快的top10 城市中，有 7 个都通过支付宝发放消费券。

来自支付宝的数据显示，全国 29 个省份消费金额完成了同比增长，内蒙、新疆、青海甚至达到了超过60%的同比高增长!消费券对西部、东北等地区的增长带动力更为显著，在全国省会和直辖市中，乌鲁木齐、长春、西宁同比增速位居前三。

虽然疫情已经大为缓解，但为了保障大家的安全出行，景区依然使用“健康码”通行。据支付宝统计，五一期间全国超50%城市，支付宝健康码使用率超过清明假期，体现出更强的出行意愿。还有不少景区开设了支付宝“办事处”，景区消费比清明大涨120%。其中，增幅最大的景区当属厦门曾厝垵，其次是武汉黄鹤楼、湖州太湖旅游度假区、顺德长鹿休闲度假农庄、武汉动物园、重庆洪崖洞、西安兵马俑和杭州千岛湖。