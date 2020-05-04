京东公布中国青年最爱买TOP5商品:数码家电占比最高

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京东公布中国青年最爱买TOP5商品:数码家电占比最高

2020-05-04 14:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月4日 消息：今天，京东发布了《 2020 青年消费报告》。报告显示，今年1- 4 月，中国青年最爱买TOP5 商品分别为休闲食品、手机配件、粮油调味、清洁纸品以及尿裤湿巾。

虽然男女消费差异较大，但在数码家电类产品的需求旺盛程度却是一致的。报告显示，青年男女消费占比和消费最多的商品品类为手机、电脑和大家电。此外，男性更喜欢买白酒、厨房小电、生活电器、休闲食品、厨卫大电;女性则偏爱面部护肤、厨房小电、休息食品、粮油调味、奶粉。

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从青年在各品类的消费数据可以看出，疫情过后，年轻人对身体健康越发重视，家庭责任感增强。数据显示，青年消费者对医疗保健产品的需求增长了60%，近五成青年开始增强健身训练。其中， 85 后人群是健身器材消费主力，但 95 后人群在这些品类的增长更快。只有护发类产品， 85 后人群的消费增长高于 95 后。

从消费数据来看， 95 后明显是“更会玩”的一代。报告显示，在娱乐方面， 95 后在一季度游戏消费增长270%，远高于 85 后的62%。而在宠物消费方面， 95 后消费宠物零食增长高达330%，年轻群体异宠消费的增长高于全站 10 个百分点。

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