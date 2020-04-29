一季度互联网业务收入2153亿元 国内APP数达351万款

站长之家(ChinaZ.com) 4月29日 消息：今日，工信部发布了《 2020 年一季度互联网和相关服务业运行情况》，数据显示，一季度，我国规模以上互联网和相关服务企业(简称互联网企业)完成业务收入 2153 亿元，同比增长1.5%，增速同比回落15. 8 个百分点，较1- 2 月回落 3 个百分点。全行业共实现营业利润184. 4 亿元，同比下降24.9%(去年同期增长17.3%)，降幅较1- 2 月扩大5. 2 个百分点。全行业完成研发费用120. 8 亿元，与去年同期投入持平，增速同比回落22. 4 个百分点，较1- 2 月回落10. 6 个百分点。

其中，游戏、音视频服务方面，一季度，互联网企业共完成信息服务(包括网络音乐和视频、网络游戏、新闻信息、网络阅读等在内)收入 1466 亿元，同比增长11.1%，在互联网业务收入中占比为68.1%。其中，网络游戏、音视频服务企业的业务收入持续快速增长。

此外，数据还显示，截止到 3 月末，我国国内市场上监测到的APP数量为 351 万款，比 2 月末减少 1 万款，环比下降0.3%。所有种类的APP中，数量排前 4 位的APP合计占比达57.8%，其他如社交通讯、教育等 10 类APP占比为42.2%。其中，游戏类APP数量继续领先，达87. 9 万款，比 2 月末增加4. 2 万款，占全部APP比重为25%。日常工具类、电子商务类和生活服务类APP数量分别达49. 9 万、35. 8 万和29. 5 万款，分列移动应用规模第二、三、四位，占全部APP比重分别为14.2%、10.2%和8.4%。