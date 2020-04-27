网易云音乐开启音乐付费直播模式 收入100%给音乐人

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息：今天，网易云音乐发起“点亮现场行动”，助力原创音乐人，开启音乐付费直播模式。
据了解，网易云音乐将通过提供百场音乐现场扶持音乐人，其付费直播收入将全部分给音乐人，平台承诺不抽取任何佣金。
此外，网易云音乐还将推出音乐人专属直播频道，能帮助音乐人获取实现作品宣发、日常分享、粉丝互动等直播服务。同时，全新升级“赞赏”功能，用户在收听歌曲的同时，可以对原创音乐作品进行特定金额的赞赏，在活动期间，音乐人将获得全部赞赏收入。
站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息：今天，网易云音乐发起“点亮现场行动”，助力原创音乐人，开启音乐付费直播模式。
据了解，网易云音乐将通过提供百场音乐现场扶持音乐人，其付费直播收入将全部分给音乐人，平台承诺不抽取任何佣金。
此外，网易云音乐还将推出音乐人专属直播频道，能帮助音乐人获取实现作品宣发、日常分享、粉丝互动等直播服务。同时，全新升级“赞赏”功能，用户在收听歌曲的同时，可以对原创音乐作品进行特定金额的赞赏，在活动期间，音乐人将获得全部赞赏收入。
近日，网易云音乐推出“硬地LIVE”高品质独立音乐人直播品牌，先后邀请“STOLEN秘密行动”乐队和“福禄寿FloruitShow”唱作组合举办了两场硬地LIVE音乐直播演出，网易云音乐发布的战报显示，两场硬地LIVE在线观看总人数超 120 万。凭着堪比现场演出的专业音乐直播高品质，重新定义“云现场”，硬地LIVE成为音乐直播行业标杆。 硬地LIVE推出便吸引超 120 万网友观看。首场“STOLEN秘密行动”在网易云音乐总观看人数突破 65 万，开
站在网易云音乐第七年的节点上，我们梳理了过去 7 年间的 7 个故事。将它们串联起来，或许能够找到理解这家公司的独特坐标。2020 年 1 月，丁磊在内部管理层会上被问到，未来对网易云音乐最大的威胁是什么?
今日是网易云音乐 7 周年，网易云音乐公布数据称，平台入驻原创音乐人已超 16 万。并公布了全新使命“传递音乐美好力量”。
近期，由世界卫生组织和公益组织“全球公民”合作举办的“One World： Together At ?Home”(《四海聚一家》战疫特别节目)将在全球同步上线。据了解，作为中国官方合作伙伴，网易公司旗下在线音乐平台网易云音乐也将推出该特别节目，一起向全世界抗疫一线医务工作者致敬。 此次音乐会将由美国著名脱口秀主持人吉米·法伦(Jimmy Fallon)、 吉米·坎摩尔(Jimmy Kimmel)和史蒂芬·科拜尔(Stephen Colbert)共同主持，参加演出的艺术家?
今天，网易云音乐宣布与滚石唱片达成战略合作，并表示双方将在音乐版权、艺人发掘培养、音乐IP深度开发、原创音乐、在线K歌等领域展开合作。
4 月 8 日下午 2 点 07 分，华晨宇全新创作专辑《新世界NEW WORLD》在网易云音乐首发预售。作为华晨宇暌违三年的回归之作，《新世界NEW WORLD》上线 1 分钟销量破 20 万， 3 分钟销量破 30 万； 10 分钟销量突破 42 万， 20 分钟销量破 50 万，销售额突破 1000 万， 8 小时销量破 82 万，登顶网易云音乐数字专辑畅销榜。截至发稿前（ 4 月 9 日11:00），《新世界》销量已超 87 万。出道 7 年，《新世界NEW WORLD》是华晨宇的第四张
4 月 23 日，网易云音乐通过 7 周年内部信全新发布企业使命“传递音乐美好力量”。内部信同时披露了网易云音乐最新业务进展及未来着力方向。其中数据显示，网易云音乐平台入驻原创音乐人已超 16 万。 2013 年 4 月 23 日，网易云音乐APP正式上线，主打音乐发现和分享。产品上线 7 周年当日，网易云音乐全新发布企业使命“传递音乐美好力量”，体现出其对音乐初心的坚持，也反映出网易云音乐对未来发展的深度思考。 据介绍，音乐的
3 月 31 日，网易云音乐宣布与滚石唱片达成战略合作，双方将在音乐版权、艺人发掘培养、音乐IP深度开发、原创音乐、音乐演出、在线K歌等音乐上下游领域展开合作。滚石唱片，全名为“滚石国际音乐有限公司，是目前亚洲地区最大的独立唱片公司。
微博、网易云音乐、大麦和虾米音乐四大平台联手发起题为“相信未来”的公益倡议，邀请上百位华语乐坛的顶级歌手义演，为中国各行各业的普通人歌唱，呼吁一起努力复工复产。
这次网易云音乐和《歌手》的合作中，综艺+数字音乐平台爆发出了更多能量，相较其他平台多为音乐综艺“附属品”的情况，这次网易云音乐在行业中做出了表率。
最近，网易云音乐披露的一个新数据，在业内引起不小关注。4 月 23 日，是网易云音乐 7 周年生日，网易云音乐通过内部信全新发布了企业使命"传递音乐美好力量"。同时，内部信还披露了平台入驻原创音乐人的最新数据：超过 16 万。这也说明网易云音乐入驻原创音乐人数量持续位居行业第一。
最近我在听歌时关注到，网易云音乐上线了一个看起来似乎不太起眼的功能："私人雷达"。这是一个全新的歌曲推荐功能，可以基于历史口味和实时偏好，为每位用户每天生成一份完全个性化的歌单。
今日，针对“网易云音乐QQ音乐均宣布与滚石唱片达成合作”一事，网易云音乐方面回应称，已获得旗下音乐的独家授权。在合作达成后，网易云音乐已在第一时间推进各平台间的版权互授，积极促进网络音乐版权的全面授权和广泛传播。
4 月 14 日，网易云音乐公布 2020 年第一季度音乐榜单。该榜单选取了 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日网易云音乐新上架的音乐作品，根据播放量和数字专辑售卖情况等维度排名，评选出 2020 年第一季度云村最热新歌TOP10、第一季度云村最热专辑TOP10、第一季度最畅销数字专辑TOP3 等最受云村村民喜爱的音乐作品。 其中，《歌手·当打之年》相关音源屡获佳绩，周深《达拉崩吧(Live)》获第一季云村最新热歌TOP1、华语新歌TOP1
4 月 11 日，继销量 82 万登顶网易云音乐数字专辑畅销榜后，华晨宇全新创作专辑《新世界NEW WORLD》再度刷新网易云音乐销售纪录：上线 3 天，销量突破 100 万张，销售额突破 2000 万元，且持续攀升中。
昨晚，《歌手·当打之年》歌王之战精彩连连，华晨宇以一首《哥谭》(《七重人格》)夺冠，袁娅维、吉克隽逸、萧敬腾、周深、徐佳莹、米希亚也奉献了不俗的演出。作为官方独家音频战略合作伙伴，网易云音乐今天发布了《歌手·当打之年》歌曲成绩单：截至 4 月24日，网易云音乐累计播放量突破15亿，评论数超350万条，分享量超1200万次。其中，周深《达拉崩吧》以破亿播放量斩获云村播放量第一，华晨宇《你要相信这不是最后一天》以超40
4月8日消息，近日，网易云音乐上线歌曲推荐功能“私人雷达”，为每位用户每天生成一份完全个性化的歌单。介绍称，“私人雷达”于今年初启动灰度测试， 4 月初全面上线。数据显示，截至 4 月 8 日，私人雷达歌单播放量超2. 1 亿次，成为平台单日播放量最大的歌单;获用户评论超13. 7 万次，歌单总收藏量 400 多万次。
近日，2020年最火的音乐人阿冗新歌《与我无关》火爆全网，在网易云音乐上线3个月，播放量超1.6亿，乐评超9万，成为当下热门单曲。这是阿冗继去年底《你的答案》全网刷屏后的第二首爆款歌曲，《你的答案》在网易云音乐收获了超23万条评论，至今仍在全网传唱刷屏。在网易云音乐，阿冗开启音乐人职业生涯并快速成长出圈。作为中国最大的音乐社区，网易云音乐通过多年全方位、系统性的音乐人扶持计划开始不断孵化出众多优秀音乐新锐力?
近日，网易云音乐上线全新歌曲推荐功能“私人雷达”，基于历史口味和实时偏好，为每位用户每天生成一份完全个性化的歌单。据了解，这是业内首创的一种全新歌曲推荐模式，用户可使用相同的“雷达”探索完全不同的私人音乐空间。私人雷达功能以歌单形式承载，用户点击网易云音乐首页龙珠入口的“歌单”进入“歌单广场”，或在首页搜索“私人雷达”，即可使用自己的专属私人雷达。其中推荐的歌曲列表、歌单封面和歌单名均为完全个性化
《歌手·当打之年》进程已过三分之二，随着节目选曲的“百花齐放”和众位优秀歌者演绎的“谁与争锋”，节目歌曲已经成为公众茶余饭后收听的重要音乐内容。 4 月 2 日，网易云音乐通过官方微博宣布，《歌手·当打之年》现场音频上线 8 期，网易云音乐累计播放量突破 10 亿。这意味着在网易云音乐，《歌手·当打之年》平均每期节目音频播放量超 1 亿，平均每首单曲播放量超 1000 万。歌手联姻网易云音乐95 后首选音乐平台助力歌手IP?