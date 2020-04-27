网易云音乐开启音乐付费直播模式 收入100%给音乐人

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网易云音乐开启音乐付费直播模式 收入100%给音乐人

2020-04-27 21:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息：今天，网易云音乐发起“点亮现场行动”，助力原创音乐人，开启音乐付费直播模式。

据了解，网易云音乐将通过提供百场音乐现场扶持音乐人，其付费直播收入将全部分给音乐人，平台承诺不抽取任何佣金。

网易云音乐

此外，网易云音乐还将推出音乐人专属直播频道，能帮助音乐人获取实现作品宣发、日常分享、粉丝互动等直播服务。同时，全新升级“赞赏”功能，用户在收听歌曲的同时，可以对原创音乐作品进行特定金额的赞赏，在活动期间，音乐人将获得全部赞赏收入。

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