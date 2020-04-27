网易云音乐开启音乐付费直播模式 收入100%给音乐人

近日，2020年最火的音乐人阿冗新歌《与我无关》火爆全网，在网易云音乐上线3个月，播放量超1.6亿，乐评超9万，成为当下热门单曲。这是阿冗继去年底《你的答案》全网刷屏后的第二首爆款歌曲，《你的答案》在网易云音乐收获了超23万条评论，至今仍在全网传唱刷屏。在网易云音乐，阿冗开启音乐人职业生涯并快速成长出圈。作为中国最大的音乐社区，网易云音乐通过多年全方位、系统性的音乐人扶持计划开始不断孵化出众多优秀音乐新锐力?