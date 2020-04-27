阅文集团宣布管理团队调整，多名高管辞任

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阅文集团宣布管理团队调整，多名高管辞任

2020-04-27 19:20 · 稿源：站长之家

4月27日晚间，阅文集团表示现任多名高管成员离任，同时腾讯平台与内容事业群副总裁侯晓楠出任阅文集团总裁和执行董事，推动阅文深度联动腾讯和行业伙伴，迈向全新的发展阶段。

阅文集团

本次高管变动包括现任阅文集团董事长吴文辉将调任非执行董事和董事会副主席，梁晓东和其他高管将会担任集团顾问，助力管理团队的平稳过渡，持续支持阅文的战略发展。

同时，阅文集团董事会委任现任腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武出任阅文集团首席执行官和执行董事，腾讯平台与内容事业群副总裁侯晓楠出任阅文集团总裁和执行董事，推动阅文深度联动腾讯和行业伙伴，迈向全新的发展阶段。

新任阅文集团首席执行官的程武表示：“感谢吴文辉和创始团队的信任，把接力棒传给了新的管理团队，并将继续支持阅文的发展。我们有信心继续推动阅文从‘最大的行业正版数字阅读和文学IP培育平台’向‘更强的文学内容生态’升级。”

据悉，阅文集团由腾讯文学与原盛大文学整合而成，成立于 2015 年 3 月，目前腾讯持有54.34% ，旗下囊括QQ阅读、起点中文网 、新丽传媒等业界品牌。阅文集团在今年3月18日，阅文集团还与腾讯音乐娱乐集团(TME)达成战略合作，将共同开拓长音频领域有声作品市场

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