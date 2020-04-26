当当回应：李国庆从摔杯到抢章一直在制造事端 不会影响公司经营

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 李国庆最新资讯 > 正文

当当回应：李国庆从摔杯到抢章一直在制造事端 不会影响公司经营

2020-04-26 21:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息:今天，当当网创始人“李国庆上门抢当当公章”事件引发了众多网友的关注，李国庆本人和当当官方各执一词。

据悉，李国庆在发布《告当当全体员工书》中，称俞渝仅为董事，无任何职权。李国庆作为当当董事长、法人、总经理，有权依法全面接管公司，负责公司经营管理。随后，当当官方回应表示，李国庆和伙同 5 人闯入当当网办公区，抢走几十枚公章、财务章，公司已经报警。公章、财务章、财务部门章即日作废。

但事情仍在持续发酵，李国庆在一微信群里现身，称接管当当第一步是公章财务章;第二步是组班子;第三步是进驻当当开展办公给俞渝贴封条。

今日晚间，当当网市场部发文回应表示，俞渝本人、当当网其他管理层股东，没人知道李国庆这个“股东会”的召开，李国庆今天在当当办公室的十五分钟闹剧，不会影响当当的经营、稳定和股权现实。 

文中还称，李国庆去年起诉离婚，婚姻诉讼还在进行当中，从摔杯到微博，从要求借款到今天闯入，李国庆一直在制造事端。

当当 (2)

以下为回应全文：

今天早晨，李国庆带着 4 个穿黑衣的人，突入闯入当当办公区，现场保安阻拦不及，李国庆动手抢走几十枚公章、财务章，留下自己事先写好的“收据”，在公司前台张贴了《告当当网全体员工书》。

当当网已经对李国庆的野蛮行为，采取法律行动。

李国庆去年起诉离婚，婚姻诉讼还在进行当中，从摔杯到微博，从要求借款到今天闯入，李国庆一直在制造事端。

当当网 2016 年在美国退市、当当网私有化之后工商登记的股权比例为：俞渝持有64.2%、李国庆持有27.51%、管理层合计持有8.29%。实际上俞渝与李国庆的孩子持有18.65%股权，按比例在现有登记人当中代持，当当科文实际股权比例是：俞渝持有52.23%、李国庆持有22.38%、孩子持有18.65%、管理层合计持有6.74%。

李国庆从 2015 年开始不再负责当当的经营工作， 2018 年初，李国庆离开了当当给他留置的办公室。他今天发布了所谓《告书》，说他在 2020 年 4 月 24 日召开了临时股东会，“通过新公司章程、作出决议，选举出董事会，并召开第一届董事会会议，选举李国庆为董事长、总经理。”等等。

俞渝本人、当当网其他管理层股东，没人知道这个“股东会”的召开，李国庆今天在当当办公室的十五分钟闹剧，不会影响当当的经营、稳定和股权现实。

《公司法》第 43 条规定，修改公司章程必须有公司2/ 3 表决权以上股东通过。当当网一直存在有效的章程，执行董事为俞渝。李国庆的决议所说事项，涉及修改章程，表决权不足2/3，因此“决议”无效。

当当网郑重说明，李国庆在当当网没有任何职务。李国庆发布违法、无效的股东会决议，抢夺公章，侵害其他股东利益、严重影响当当人的心情。

当当网业务照常进行，员工及管理团队一如既往、努力为读者提供优质服务。

当当网市场部

2020 年 4 月 26 日

网友热搜:

当当网李国庆摔杯子采访李国庆的女主持人李国庆和俞渝家庭矛盾李国庆摔水杯当当网李国庆儿子当当网创始人李国庆当当网李国庆谈京东李国庆离婚了没有当当网李国庆现状俞渝和李国庆差点离婚
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM