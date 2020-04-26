当当回应：李国庆从摔杯到抢章一直在制造事端 不会影响公司经营

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息:今天，当当网创始人“李国庆上门抢当当公章”事件引发了众多网友的关注，李国庆本人和当当官方各执一词。

据悉，李国庆在发布《告当当全体员工书》中，称俞渝仅为董事，无任何职权。李国庆作为当当董事长、法人、总经理，有权依法全面接管公司，负责公司经营管理。随后，当当官方回应表示，李国庆和伙同 5 人闯入当当网办公区，抢走几十枚公章、财务章，公司已经报警。公章、财务章、财务部门章即日作废。

但事情仍在持续发酵，李国庆在一微信群里现身，称接管当当第一步是公章财务章;第二步是组班子;第三步是进驻当当开展办公给俞渝贴封条。

今日晚间，当当网市场部发文回应表示，俞渝本人、当当网其他管理层股东，没人知道李国庆这个“股东会”的召开，李国庆今天在当当办公室的十五分钟闹剧，不会影响当当的经营、稳定和股权现实。

文中还称，李国庆去年起诉离婚，婚姻诉讼还在进行当中，从摔杯到微博，从要求借款到今天闯入，李国庆一直在制造事端。

以下为回应全文：

今天早晨，李国庆带着 4 个穿黑衣的人，突入闯入当当办公区，现场保安阻拦不及，李国庆动手抢走几十枚公章、财务章，留下自己事先写好的“收据”，在公司前台张贴了《告当当网全体员工书》。

当当网已经对李国庆的野蛮行为，采取法律行动。

李国庆去年起诉离婚，婚姻诉讼还在进行当中，从摔杯到微博，从要求借款到今天闯入，李国庆一直在制造事端。

当当网 2016 年在美国退市、当当网私有化之后工商登记的股权比例为：俞渝持有64.2%、李国庆持有27.51%、管理层合计持有8.29%。实际上俞渝与李国庆的孩子持有18.65%股权，按比例在现有登记人当中代持，当当科文实际股权比例是：俞渝持有52.23%、李国庆持有22.38%、孩子持有18.65%、管理层合计持有6.74%。

李国庆从 2015 年开始不再负责当当的经营工作， 2018 年初，李国庆离开了当当给他留置的办公室。他今天发布了所谓《告书》，说他在 2020 年 4 月 24 日召开了临时股东会，“通过新公司章程、作出决议，选举出董事会，并召开第一届董事会会议，选举李国庆为董事长、总经理。”等等。

俞渝本人、当当网其他管理层股东，没人知道这个“股东会”的召开，李国庆今天在当当办公室的十五分钟闹剧，不会影响当当的经营、稳定和股权现实。

《公司法》第 43 条规定，修改公司章程必须有公司2/ 3 表决权以上股东通过。当当网一直存在有效的章程，执行董事为俞渝。李国庆的决议所说事项，涉及修改章程，表决权不足2/3，因此“决议”无效。

当当网郑重说明，李国庆在当当网没有任何职务。李国庆发布违法、无效的股东会决议，抢夺公章，侵害其他股东利益、严重影响当当人的心情。

当当网业务照常进行，员工及管理团队一如既往、努力为读者提供优质服务。

当当网市场部

2020 年 4 月 26 日