会议记录协作平台Hugo获得Google，Slack种子投资

站长之家注：办公软件发展经历了快速成长的一年，似乎每天都有新的订阅工具出现。投资人一直在关注这些工具，而初创公司也在不断选择新的机遇。

Hugo是一款协作笔记应用程序，专注于公司内部各个团队的共享会议笔记，以减少繁琐的流程并提高信息的可访问性。

这家初创公司的创始人告诉TechCrunch，他们已经完成了由Google专注于AI的投资基金Gradient Ventures领投的 610 万美元种子投资。此外，Slack Fund，Founder Collective和EntréeCapital也参与了此次募资。

Hugo软件是围绕着确保重要会议的记录不会在用户的记事本应用程序或一次性的谷歌文档文件中消失而构建的。现在有很多初创公司都在开发wiki软件，包括像concept这样估值已经达到了 20 亿美元的重量级公司，Hugo的创新是一个平台，它可以更深入地整合用户的日程表，识别与特定用户的会议记录等信息。

由于Hugo是以日历为中心的，因此您可以通过按联系人，组织，日期或便笺中的内容进行搜索来轻松提取便笺，您不必记住任何地方。

Hugo还与现有工具集高度集成，因此用户可以直接从会议记录中创建可操作的项目，从而快速发出Jira错误报告或Zendesk票证请求。其他软件集成支持公司最新投资者的产品，包括Slack和Google的G Suite。

虽然工作场所软件领域的许多初创公司都专注于在组织内部逐渐扩展团队，但Hugo的创始人认为，当每个人都在使用他们的产品时，他们的产品的优势得到了最好的展示，因此他们试图建立定价机制，以吸引中小型团队让每个人都加入进来。

该平台最多可为 40 名用户提供免费服务，最多可为 100 名用户收取 399 美元的固定费用，除此之外还依赖于自定义定价。尽管软件公司的销售周期无疑将受到COVID- 19 相关危机的影响，但Hugo的联合创始人认为，公司内部工作方式的改变将进一步证明了他们的平台。

联合创始人达伦·柴特在一次采访中告诉TechCrunch，“现在大家对异步通信的需求更大，会议的数量增加了，我们所做的事情变得更有价值了."

据悉，Hugo的客户包括Netflix、Dropbox、Shopify和Twitter的团队。（techcrunch）