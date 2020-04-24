会议记录协作平台Hugo获得Google，Slack种子投资

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 资本 > 会议记录最新资讯 > 正文

会议记录协作平台Hugo获得Google，Slack种子投资

2020-04-24 15:23 · 稿源：站长之家

站长之家注：办公软件发展经历了快速成长的一年，似乎每天都有新的订阅工具出现。投资人一直在关注这些工具，而初创公司也在不断选择新的机遇。

Hugo是一款协作笔记应用程序，专注于公司内部各个团队的共享会议笔记，以减少繁琐的流程并提高信息的可访问性。

这家初创公司的创始人告诉TechCrunch，他们已经完成了由Google专注于AI的投资基金Gradient Ventures领投的 610 万美元种子投资。此外，Slack Fund，Founder Collective和EntréeCapital也参与了此次募资。

JL-DC-Hugo-couch-1-e1587519742501.jpg

Hugo软件是围绕着确保重要会议的记录不会在用户的记事本应用程序或一次性的谷歌文档文件中消失而构建的。现在有很多初创公司都在开发wiki软件，包括像concept这样估值已经达到了 20 亿美元的重量级公司，Hugo的创新是一个平台，它可以更深入地整合用户的日程表，识别与特定用户的会议记录等信息。

由于Hugo是以日历为中心的，因此您可以通过按联系人，组织，日期或便笺中的内容进行搜索来轻松提取便笺，您不必记住任何地方。

Hugo还与现有工具集高度集成，因此用户可以直接从会议记录中创建可操作的项目，从而快速发出Jira错误报告或Zendesk票证请求。其他软件集成支持公司最新投资者的产品，包括Slack和Google的G Suite。

虽然工作场所软件领域的许多初创公司都专注于在组织内部逐渐扩展团队，但Hugo的创始人认为，当每个人都在使用他们的产品时，他们的产品的优势得到了最好的展示，因此他们试图建立定价机制，以吸引中小型团队让每个人都加入进来。

Hugo_screen.png

该平台最多可为 40 名用户提供免费服务，最多可为 100 名用户收取 399 美元的固定费用，除此之外还依赖于自定义定价。尽管软件公司的销售周期无疑将受到COVID- 19 相关危机的影响，但Hugo的联合创始人认为，公司内部工作方式的改变将进一步证明了他们的平台。

联合创始人达伦·柴特在一次采访中告诉TechCrunch，“现在大家对异步通信的需求更大，会议的数量增加了，我们所做的事情变得更有价值了."

据悉，Hugo的客户包括Netflix、Dropbox、Shopify和Twitter的团队。（techcrunch

网友热搜:

村级农民夜校会议记录会议记录怎么写营销座谈会会议记录提名候选人会议记录幼儿园安全会议记录议事会议记录范文交流会议记录会议记录丢失支部委员会会议记录五创工作评比会议记录
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：

  • 亚马逊内部会议记录：考虑对仓库员工进行新冠检测

    据亚马逊内部会议记录显示，它一直在与检测试剂盒厂商CEO接洽，考虑对仓库员工进行筛查，降低他们感染新冠病毒的风险。文件显示，Abbott Laboratories和Thermo Fisher Scientific两家公司CEO都向亚马逊表示愿意合作，不过目前美国政府“垄断”了它们的检测能力。<br/>

    亚马逊 新冠病毒

  • 「阿里云会议」App上线，对标「腾讯会议

    2020 年，新冠疫情“黑天鹅”的降临，让远程视频会议市场迎来了指数级增长。企业的远程办公、教育行业的线上授课等上亿用户需求，让腾讯会议等视频会议软件一跃成为“网红”产品，视频会议市场的发展进程猛然提速。如今，视频会议软件配合协同办公平台，成为各大巨头企业推出的办公软件标配。

    阿里云会议 腾讯会议 在线会议

  • 阿里云会议

    阿里云会议是阿里今日推出的全新远程视频会议产品“阿里云会议”，定位是帮助企业在线远程办公。支持1080p高清音视频、会议主持人模式、无线投屏、屏幕共享、支持会议转直播、电话入会等功能。企业用户通过APP可一键发起即时会议和预约会议。

    阿里云会议 阿里云 视频会议

  • 阿里推出全新远程视频会议产品“阿里云会议

    近日，阿里官方宣布推出全新远程视频会议产品“阿里云会议”，定位是帮助企业在线远程办公。据介绍，阿里云会议支持1080p高清音视频、会议主持人模式、无线投屏、屏幕共享、支持会议转直播、电话入会等功能。企业用户通过APP可一键发起即时会议和预约会议。最大可支持 500 人同时参与会议，支持PC、Mac、Android、iOS等各类平台接入。

    阿里 视频会议 阿里云会议

  • 谷歌出于安全因素，禁止员工在笔记本上使用Zoom视频会议应用

    Alphabet旗下谷歌公司在4月8日本周三以安全顾虑为由，禁止员工在笔记本上使用Zoom视频会议应用。谷歌发言人何塞·卡斯塔内达(Jose Castaneda)表示：“我们的安全团队最近通知使用Zoom桌面客户端的员工，不能再在公司电脑上运行该应用，因其不符合员工使用应用的安全标准。”他补充称，谷歌仍将允许员工通过移动应用和浏览器使用Zoom。

    谷歌 Zoom

  • 谷歌母公司Alphabet将收缩2020年投资和招聘计划

    谷歌母公司Alphabet4月16日表示，受新冠肺炎疫情影响，在2020年剩余时间里将收缩一些投资，从招聘开始。该公司CEO桑德尔·皮查伊在本周给员工的一份备忘录中表示：“我们认为，现在是大幅放慢招聘速度的时候了，同时在用户和企业依赖谷歌持续支持的少数战略领域保持势头，我们的增长对他们的成功至关重要。”

    谷歌 Alphabet Alphabet收缩投资

  • 梦网视信云会议正式更名梦网云会议,产品迎来全面升级

    4月24日,梦网集团将旗下梦网视信云会议更名为梦网云会议,并推出梦网云会议企业版,正式启动产品的全面升级。作为服务于全球企业的专业视音频网络会议平台,梦网云会议在延续梦网视信云会议功能与服务的同时,升级了更多用于帮助企业提升远程办公保密性能的智能安全模块,同时为企业提供更完善的会议权限管理及动态协作功能,以尽可能满足不同行业、不同规模企业的多样化需求。全面升级后的梦网云会议,为企业重新定义了远程办公——在为?

    梦网视信云会议

  • 京东申请远程会议系统专利

    天眼查专利数据显示，近日，京东的运营主体——北京京东世纪贸易有限公司公开了一条名为“会议系统终端、音频数据处理方法和远程会议系统”的专利。据悉，该专利申请日为 2018 年 9 月 17 日，申请公布日期为 2020 年 3 月 24 日。

    京东 远程会议 京东专利

  • 怎么查微信聊天记录，网上查微信记录靠谱吗？

    我们在日常使用手机的时候，微信是我们最常使用的软件，也是大家觉得手机内存消耗最多的软件之一，因此，我们在清理手机内存的时候，就不小心会把一些微信聊天记录给不小心删除掉了。

    微信聊天记录

  • 怎么查微信聊天记录,网上查微信记录靠谱吗

    我们在日常使用手机的时候,微信是我们最常使用的软件,也是大家觉得手机内存消耗最多的软件之一,因此,我们在清理手机内存的时候,就不小心会把一些微信聊天记录给不小心删除掉了。

    微信记录

  • 如何彻底的删除微信聊天记录？微信聊天记录永久删除教程

    如何彻底的删除微信聊天记录?当今社会已经变成了信息化的时代，我们每个人的信息安全性成了一个非常重要的问题，尤其是我们每天都在使用的微信，上面产生的各种信息非常之多，会有很多重要的数据需要不能外泄出去，那怎么也才能做到微信的数据安全呢，今天我就给大家教几种彻底删除微信聊天记录的方法。第一种:打开微信联系人对话框，点击右上角之后，选择清空聊天记录。这种方法要比你直接我们通常手机上左滑删除聊天记录相对来说

    微信聊天记录

  • 技术流 |云视频会议视频传输方式解析

    作为分布式、并行、网络计算的延续发展，云计算是虚拟化、效用计算、基础设施即服务、平台即服务、软件即服务等概念混合演进的结果，可以理解为一种分布在大规模数据中心，可提供按需动态地部署、配置、重新配置以及取消等服务的技术。云视频会议平台是以云计算为基本理念，将面对服务思想、云计算技术和多媒体会议紧密融合，采用面向服务的架构，由服务提供商建设云计算中，企业无需购买MCU，无需大规模改造网络和配置专业技术人?

    云视频会议

  • 微信聊天记录怎么恢复?再也不怕男朋友偷删聊天记录了!

    微信聊天记录怎么恢复?随着科技的发展，微信通讯软件的用户群体增大。很多令人不快的事情就出现了，比如说，会被拉进各种各样的群，收到各种各样群发的消息，所以很多用户为此就会经常去删自己的微信聊天记录，但是删除过程中难免会遇到误删重要微信记录的情况，如果碰到这个情况，我们就需要尽快去恢复。下面小编分享一些微信聊天记录怎么恢复的技巧。微信聊天记录怎么恢复之“通过电脑端备份恢复”微信聊天记录怎么恢复?如果您在

    微信聊天记录

  • 视频会议软件Zoom删除向Facebook发送数据的代码

    上周五，视频会议软件Zoom更新了其iOS应用程序，停止向Facebook发送某些数据。此前，国外媒体Motherboard 发现，尽管Zoom用户没有Facebook账户，其iOS版本的平台仍然会向Facebook发送数据。

    Zoom 视频会议软件 Facebook

  • 阿里云推出“阿里云会议”，定位是帮助企业在线远程办公

    4月16日消息，阿里云近日推出了全新的远程视频会议产品“阿里云会议”，产品定位是帮助企业在线远程办公。据悉，阿里云会议支持1080p高清音视频、会议主持人模式、无线投屏、屏幕共享、支持会议转直播、电话入会等功能，企业可通过会议室视频会议终端与阿里云会议软件及SDK互联。

    阿里云 阿里云会议

  • 远程会议软件Zoom爆安全漏洞，CEO袁征直播道歉

    ​4月8日周三，Zoom首席执行官袁征在YouTube进行了两个多小时的直播，他在直播时就最近影响Zoom应用的一系列安全漏洞向用户致歉。袁征介绍了Zoom最近的隐私更新，并承诺将严肃对待任何问题。本周早些时候，Zoom推出了一系列改革措施，防止“轰炸”以及其他对该服务的骚扰。

    Zoom Zoom爆安全漏洞 袁征道歉

  • 看到科技推出全景视频会议系统，助力企业远程协同

    随着全球疫情的侵袭，视频会议日渐成为了一种刚需，中小企业也意识到了拥有视频会议系统的重要性。为此，看到科技（Kandao Tech）推出了全景视频会议系统，可助力企业经济、快速地搭起一套自己的视频会议系统。三合一集成设计，即插即用看到全景视频会议系统，以看到Meeting全景会议机作为硬件采集端。看到Meeting本身为三合一设计，集全景会议摄像头、全定向麦克风、高保真扬声器为一体。只需要一台Meeting，用一根USB连接笔记本?

    企业远程协同

  • G20云视频会议，地球村大佬开会实录

    备受瞩目的G20 峰会召开，各国首脑第一次以视频云会议的方式召开如此高级别的峰会，照片瞬间在网络媒体上成为关注的焦点。的确，这是自G20 峰会 1999 年成立以来，历史上首次线上举办的线上云峰会， 创造了多个世界第一次和全新高效的会议协作模式。再加上大家对疫情的关心，自然吸引了全球的关注。此次“云G20 峰会”创造了五个世界第一次一、这是G20 峰会举办以来，历史第一次举办大佬远程视频会议。G20 峰会自 1999 年在德国柏?

    G20云视频会议

  • 还在研究买什么投影仪好？用MAXHUB会议平板就对了

    说到会议设备,大家最常见的肯定是投影仪。投影仪呢体积小、重量轻、移动性强,在之前很长一段时间内,都是企业会议设备的首选。但投影仪有个最大的缺点就是且其显示效果受到环境光源的影响较大,清晰度不高且使用场地有限。在面对当下企业的会议需求时,投影仪就显得非常捉襟见肘。由此新一代的会议设备-智能会议平板就诞生了,其具备了智能手写、无线传屏、远程协作三大功能,可以真正摆脱场地空间的束缚,随时随地进行高清高效的协作办?

    MAXHUB会议平板

  • 会议教学理想伴侣 爱普生CB-U50投影机评测

    在多人会议、日常教学中，投影机是不可或缺的显示设备。而随着时代的发展，商教用户对于投影产品也提出了更高要求，今天我要带大家体验的就是一款性能出众、功能全面的全新商教投影机——爱普生CB-U50，通过它你会感受到如今科技的发展速度。会议教学理想伴侣 爱普生CB-U50 投影机评测 边缘融合功能体验爱普生CB-U50 是爱普生旗下首款具备边缘融合投影功能的商教投影机，这也是本机的优势之一。这个功能可以通过多台投影机的拼接投

    爱普生CBU50 爱普生CBU50投影机
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM