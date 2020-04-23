Clubhouse：引发了一场语音社交聊天软件的潮流

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Clubhouse：引发了一场语音社交聊天软件的潮流

2020-04-23 10:13 · 稿源：站长之家

在新冠疫情期间，无论是国内的企业微信、钉钉还是国外的Zoom、微软Teams都成为众多企业和团队展开日常工作重要的帮手，这些软件应用提供了大多数公司所需的即时、便捷的沟通功能，创造了一种办公环境。即时视频软件正借着这次的特殊机会获得了人们的关注。

语音助手，智能语音。siri

但有一家新兴创业公司却带来了不一样的想法，他们推出了主打语音社交的Clubhouse。在这款语音聊天应用中，用户可以自发地进入到语音聊天室，没有任何限制，既可以参与正在进行中的话题讨论，也可以成为倾听者了解他人的想法。正如这款应用取的名字“Clubhouse”，进入该应用后你就成为会员，没有任何访问限制，可以按照自己的兴趣和爱好可以自由聚集或者分离。

Clubhouse由Paul Davison打造，在2016年被图片社交分享网站Pinterest收购之前，他还创立了离线约会应用Highlight以及照片应用Shorts。另外今年他又成立了Alpha Exploration Co创业工作室，并开启了脱口秀节目。从创始人创业步伐，不难看出当年在打造Clubhouse的时候，他就对该产品注入了自己对结交好友、分享生活的理念。类似Clubhouse的语音聊天软件，越来越受到国外用户的关注，甚至还推动了一波新的潮流。

距离产生神奇的念头

实验显示，当一个人每次与其他人分离式，会自发性的产生一个神奇的念头。比如在办公室里，当人与人在出现了“物理距离”，有可能让你有一种突然想聊天的想法;也可能在互联网上发表自己见解、分享所见所闻趣事。聚会中，可能听到的八卦内容，但在回到家中之后，对这些八卦内容增添自己的各种联想。

但实时的视频聊天却不会让人们有这种想法，因为人们被视频画面所吸引，注意力全部集中在这上面，大脑情绪不会被打断。更不会因为那些定时的视频聊天给自己增加很多心理负担。

语音聊天软件Houseparty也体现了这种自发性，它允许人们即兴的发起群组聊天。在一个月内，他的下载量达到了5000万之多，包括美国在内的82个国家和地区成为社交应用第一。

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（数据显示Houseparty在2月以来下载量飙升十分惊人）

另一款语音应用Discord最初是为游戏而设计，但它也支持视频聊天。根据数据统计，近期这款应用的下载量激增，成为应用商店热搜关键词，每天用户通话时间超过了150万分钟，女性用户开始成为主力。

即兴办公室——Loom

企业视频聊天工具正在逐步替代一些繁杂且预设了时间的传统视频办公软件。这主要由于人们意识到整天安排各种接二连三的视频会议，会使得办公效率不升反降，并且让员工们产生了反感和抵触情绪。

于是一款名为Loom的软件，成为了众多企业员工的福音。用户可以将视频内容快速剪辑发布给同事，以便他们可以在闲暇的时候观看，并且上传时还可以加快对话速度以提升效率，这比较适合传递不太紧急的消息时使用。

Loom支持在PC上运行，用户可以将聊天框移至屏幕上方，这一在对话的时候仍然干扰到手上的工作。

支持部分功能的协同办公，比如设计图案、编辑、日程安排等都可以在Loom上和同事共同完成。

放大我们的声音

视频聊天已经成为我们手机突破性的功能，它可以展示我们正身处何地，但视频聊天也带来了一些让人不安的情绪。比如有一些人并不想让对方了解更多位置信息，而语音聊天就不会带来这样的心理负担，同时也不会限制人的工作空间和注意力，更不会因为视频画面展示太多细节给人造成不舒服。

与视频聊天不同的是，声音是语音聊天里几乎唯一的信息传播方式，在聊天过程中声音的存在感更是被放大，人们同时注意力也会被集中到声音上，对话的关键信息更容易被接受。

Houseparty的前首席执行官本·鲁宾(Ben Rubin)在新成立的公司网站上称，“我们相信，只要在适当时间联系合适的人进行正确的话题讨论，就可以消除绝大多数会议”。

结语

或许视频聊天应用确实在办公等领域获得了不错的成绩，但很明显，依然有不少人更愿意接受更加“传统”的语音聊天方式，这不仅是因为这部分用户需要更多的个人空间，或者想要保持一定的私密性，这都给语音聊天留下了不少生存空间。当然，对于那些已经走在各类办公以及家庭视频聊天领域前列的应用程序来说，似乎也有不少值得思考的地方。

本文编译自techcrunch，作者Josh Constine，原文标题 Clubhouse voice chat leads a wave of spontaneous social apps

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