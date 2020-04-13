OPPO发布O享5G套餐移动版：包含30GB流量和最高500分钟通话

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息：今晚7点，OPPO超级玩家Ace2线上新品发布会上，OPPO宣布与中国移动合作，推出OPPO发布O享5G套餐移动版，套餐包含30GB流量和最高 500 分钟通话权益。

（图片来源：OPPO官方微博）

根据OPPO的介绍，OPPO联合中国移动带来Ace2 用户专属福利套餐，该套餐包含30GB流量和最高 500 分钟通话权益，加赠 6 个月腾讯视频会员，购机新开卡用户还可享半年的 7 折月费优惠，原价为128元/月，不过购买了OPPO Ace2的用户折后只需 90 元/月。购机后可通过OPPO钱包/我的OPPO/OPPO商城等指定渠道升级5G体验。

在今晚OPPO还宣布了OPPO Ace玩家共创计划，官方表示邀请 200 位超级玩家一起进行了OPPO超级玩家Ace2的前期测试和体验，按照超级玩家心中对Ace2 产品的诉求，不断进行优化和改进。即日起玩家们可以通过OPPO+上的ColorOS板块加入我们，跟产品经理和工程师们直接沟通，提出反馈和需求，一起打造更Ace的产品。

同时OPPO还宣布，2019 年OPPO成为了英雄联盟全球总决赛的全球合作伙伴，今年OPPO再次成为 2020 英雄联盟职业联赛的官方合作伙伴，也继续与FPX战队保持全球合作伙伴关系