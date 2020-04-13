OPPO发布O享5G套餐移动版：包含30GB流量和最高500分钟通话

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 动态 > OPPO最新资讯 > 正文

OPPO发布O享5G套餐移动版：包含30GB流量和最高500分钟通话

2020-04-13 19:13 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息：今晚7点，OPPO超级玩家Ace2线上新品发布会上，OPPO宣布与中国移动合作，推出OPPO发布O享5G套餐移动版，套餐包含30GB流量和最高 500 分钟通话权益。

65ef2e69ly1gdscp1cbwwj21am0u07td.jpg

（图片来源：OPPO官方微博）

根据OPPO的介绍，OPPO联合中国移动带来Ace2 用户专属福利套餐，该套餐包含30GB流量和最高 500 分钟通话权益，加赠 6 个月腾讯视频会员，购机新开卡用户还可享半年的 7 折月费优惠，原价为128元/月，不过购买了OPPO Ace2的用户折后只需 90 元/月。购机后可通过OPPO钱包/我的OPPO/OPPO商城等指定渠道升级5G体验。

在今晚OPPO还宣布了OPPO Ace玩家共创计划，官方表示邀请 200 位超级玩家一起进行了OPPO超级玩家Ace2的前期测试和体验，按照超级玩家心中对Ace2 产品的诉求，不断进行优化和改进。即日起玩家们可以通过OPPO+上的ColorOS板块加入我们，跟产品经理和工程师们直接沟通，提出反馈和需求，一起打造更Ace的产品。

同时OPPO还宣布，2019 年OPPO成为了英雄联盟全球总决赛的全球合作伙伴，今年OPPO再次成为 2020 英雄联盟职业联赛的官方合作伙伴，也继续与FPX战队保持全球合作伙伴关系

网友热搜:

  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：

  • 香港下月起开始5G商用 中移动套餐价格最低

    截至 3 月 19 日，香港已有三家电信运营商——中国移动香港(CMHK)、香港电讯(HKT)和和记电讯旗下 3 香港公司都已公布5G套餐计划，并且该地区所有运营商都将于 4 月 1 日起正式提供商用5G服务。

    5G 5G商用 移动5G套餐

  • 中国移动：截至2月底移动5G套餐客户已达1540万户

    3月19日消息，中国移动年度业绩公告显示，在公众市场方面，公司推出5G客户专属套餐以及超高清视频、云游戏、全面屏视频彩铃等特色业务，截至 2020 年 2 月底，5G套餐客户已达 1540 万户，保持行业领先。此外，中国移动通过推动5G+Eco生态共建等举措，实现了2.6GHz产业链与3.5GHz产业链成熟度基本持平。

    中国移动 5G套餐

  • 中国移动5G在香港正式商用：30GB套餐要价338港元

    中国移动香港公司在香港中环旗舰店举行5G商用启动仪式，将于4月1日凌晨正式推出5G服务。这也是香港第一家为个人、企业客户提供5G服务的运营商。

    中国移动 5G 运营商

  • 中国5G套餐用户超2600万 仍有百万用户没用上5G手机

    近日，三大运营商陆续发布了 2019 年年报。其中，中国移动 2019 年年度营收为 7459 亿元，同比增长1.2%;股东应占利润为 1066 亿元，同比下降9.5%。截至 2020 年 2 月底，5G套餐客户已达 1540 万户。

    5G 5G套餐 5G手机

  • 中国移动香港启用商用5G

    4 月 1 日，中国移动正式在香港启用商用5G，中国移动也将成为香港首个为个人和企业客户提供5G网络体验的运营商。中国移动在香港提供的5G套餐从 338 至 638 港元不等，包括 338 元港元30GB、438 港元100GB、538 港元200GB及638 港元300GB的本地数据流量套餐。客户签约服务可享合约优惠价 198 元、 298 元、 398 元及 498 元，此外在6 月 30 日之前签约可享 198 至 498 港元优惠套餐价格。

    中国移动 商用5G 5G

  • 骁龙865综述：OPPO、vivo、小米等众5G新旗舰齐聚

    2020年刚开年，各大手机品牌已经竞相发布了旗下新款旗舰智能手机。外观惊艳、性能强大、影像出色、游戏极致、5G和Wi-Fi 6助力……每一款手机都刷新了我们对于旗舰的定义。一个观察是，所有5G旗舰手机的核心共性就是几乎都搭载了高通骁龙865移动平台。根据高通官方公布的信息，已有超过70款采用骁龙865的5G终端设计已发布或正在开发中。据我们所知，目前已经发布的搭载骁龙865的5G智能手机包括小米10和小米10 Pro，OPPO Find X2和Fi

    骁龙865

  • 中国移动在香港正式启用商用 5G

    据央视新闻消息，中国移动香港公司宣布今天（4 月 1 日）凌晨正式在港启动 5G 服务，并推出 5G 商用套餐，成为香港首个为个人和企业客户提供 5G 网络体验的运营商。今天零时，中国移动香港公司举办了倒计时活动，邀请客户打通第一个 5G 商用电话。

    5G 中国移动

  • 中国移动计划2020年建设5G基站30万个，地级以上城市提供5G商用服务

    3月27日消息，中国移动将全面加速5G网络建设步伐，力争提前超额完成 2020 年5G基站总数达 30 万个的目标，确保年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务，发展5G套餐用户255万户。截止2020年 2 月，中国5G套餐用户(中国移动+中国电信)目前数量已达到 2613 万。

    中国移动 5G基站

  • 中国5G套餐用户超2600万 2019年三大运营商赚了多少钱？

    3 月 24 日，中国电信发布业绩报告， 2019 年三大运营商共赚约 1320 亿元，日赚3. 62 亿元。截至今年 2 月，中国移动与电信5G套餐用户数已达 2613 万，同时国内5G手机出货量为 2161 万部，这意味有大量5G套餐用户并未购买5G手机。

    5G套餐 中国5G套餐用户超2600万 运营商

  • 北京移动首销！紫光国微5G超级SIM卡移动全渠道开售

    3 月 18 日，北京移动携手紫光国微宣布5G超级SIM卡正式在北京全面开售，这是5G超级SIM卡在国内最大的运营商中国移动的首次开卖。移动5G超级SIM卡的首销放到了祖国的中心首都北京，并且首次实现线上销售，同时还是128G版本超级SIM卡全国首销，这一切可见本次首销意义重大。首先，在国内新冠肺炎疫情日趋好转，各行各业逐步复工复产，但是仍有诸多不便的现实情况下，紫光国微和北京移动通过积极沟通，多方协调，实现紫光国微5G超级SI

    紫光国微5G超级SIM卡 紫光国微

  • 5G消息

    今日，三大运营商举行线上发布会，联合发布5G消息业务及5G消息白皮书。据介绍，5G消息将打破传统短信对每条信息的长度限制，内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。

    5G 运营商 短信

  • 5G商用推出一年，韩国三大移动运营商5G用户已超过500万人

    4月1日消息，目前韩国三大移动运营商的5G用户已超过 500 万人。2019年4月3日，韩国三大运营商——韩国电信、SK电信和LGU+公司均推出了5G通信服务。根据韩国科学与信息通信部公布的统计的数据，截至2020年2月，韩国三家公司有 536 万5G用户，比上个月的 495 万增加了8.1%。

    5G 韩国 5G用户

  • 中兴通讯携手湖北移动助力武汉大学5G“云赏樱”

    武汉大学、湖北移动携手中兴通讯打造由5G、VR、4K等技术支撑的“云赏樱”，用科技的力量打破疫情的束缚，为全国人民送上一抹春的樱色。武汉大学5G看樱花活动不是首次，去年武汉大学就携手湖北移动、中兴通讯创新性地把5G和VR技术应用于武大樱花节远程直播，给观众带来“沉浸式”的耳目一新的观赏体验。

    中兴 武汉大学 5G

  • OPPO Ace2手机押宝轻薄高性能 或成“5G超级玩家”

    经常玩手游的朋友会有这样的感触，如果手机的重量比较重，就会有坠手的感觉，影响“战斗力”。时间久了，不仅胳膊累，小拇指会被压出个窝来。对游戏玩家来说，轻薄的高性能手机才是必要的装备。有上一代的OPPO Reno Ace出色的前鉴，OPPO Ace2 手机不出意外应该会更优秀。事实上，手机江湖上早有OPPO Ace2 手机的传闻。比如，OPPO Ace2 手机被定义为“5G超级玩家”，是一款轻薄高性能手机，或将迎来充电、屏幕、性能、影像等全方位?

    OPPO OPPOAce2

  • 进军5G！微软收购5G边缘计算公司Affirmed Networks

    微软今天宣布收购专门为电信运营商提供完全虚拟化、云本地网络解决方案的公司Affirmed Networks。对于一家希望深入电信业务的大型云提供商来说，Affirmed是理想的收购目标。在此次收购前，Affirmed共筹集了1. 55 亿美元，公司 100 多家企业客户包括a T&T、Orange、沃达丰、Telus、Turkcell和STC等。

    微软 边缘计算 微软5G

  • 诺基亚发布 5G 智能手机 Nokia 8.3 5G

    北京时间 3 月 20 日凌晨，诺基亚手机母公司 HMD 宣布推出四款全新手机：首款 5G 智能手机 Nokia 8.3 5G、经典款 Nokia 5310、大屏实用的 Nokia 5.3 、Nokia 1.3，同时推出全球数据漫游服务 HMD Connect，以及面向中国消费者推出的 4G 功能手机 Nokia 220 4G。

    诺基亚

  • 富士康表示苹果 5G iPhone 今年仍将按时推出

    在高盛主持的一次私人电话会议上，富士康投资者关系主管 Alex Yang 表示，目前距离 6 月份首条试产流水线开工还有几个月的时间，鸿海仍能赶在最后期限前完成生产工作。

    5G版iPhone 苹果 富士康

  • 移动5G 慢直播：来一场太子湾“云赏樱”！

    “春路雨添花，花动一山春色”，又到了万物复苏、百花盛放的季节。杭州太子湾中的樱花、郁金香随着春风的光临已悄然而至。往年每到这个时候这里就人山人海，而在如今疫情的影响下，太子湾公园的限流举措根本无法满足游人的需求，日均五千人的名额早就被一抢而空。为了让大家宅家也能感受到百花盛开带来的盎然生机，浙江移动通过5G技术进行4K超高清视频直播，让广大网友以独家第一视角的感官，跨越千里“漫步”在鲜花怒放的太子湾公

    移动5G 云赏樱

  • 麦当劳5G新品

    今天，麦当劳官方微信公众号发布消息称将于 4 月 15 日早上8： 30 在B站直播举行“5G”新品云发布会。从宣传海报上看，其要发布的新品是一款5G智能终端产品。据透露，该新品配置一块窄边框显示屏，拥有超大广角摄像头且音质较佳，支持5G及面部识别功能。目前，麦当劳微信小程序已经开抢“5G”新品礼券，包括三种券：限享免费、 5 折、 9 折，三种优惠券随机送出。据悉， 4 月 13 日- 14 日，麦当劳注册会员可随机抽取一张“5G”新?

    麦当劳 5G 麦当劳5G新品

  • OPPO Reno Ace 2曝光：首发联发科天玑1000 A77/集成5G基带

    3 月 20 日消息，博主@数码闲聊站曝光了号称是OPPO Reno Ace2 的真机谍照。

    OPPORenoAce2
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM