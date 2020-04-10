​B站获索尼4亿美元投资；百度称APP部分频道停更将影响营收；乐视网称正要求贾跃亭对债务负责

B站获索尼4亿美元战略投资

昨日，哔哩哔哩宣布获得索尼 4 亿美元的战略投资。同时，双方还将在动画和移动游戏等多个领域展开合作。

根据协议，索尼将通过旗下一家全资子公司以约 4 亿美元的总对价认购B站新发行的 17310696 股Z类普通股。购买价格为每股Z类普通股23. 1071 美元，相当于每份B站美国存托股份23. 1071 美元，约占B站已发行股份总额的约4.98%。

4月8日，B站宣布已正式与索尼音乐娱乐达成战略合作。从当日起，用户可以在B站观看索尼音乐娱乐旗下曲库MV。

百度APP部分频道停更将影响相关营收

昨日，针对“APP部分频道停更”一事，百度方面表示，百度App将保持正常运行，预计暂停可能会影响相关营销服务方面的营收。

4 月 8 日，百度因APP部分频道违规被网信办约谈。被要求推荐频道、图片频道、视频频道、财经频道、科技频道4 月 8 日上午 9 时起暂停更新。

对此，百度公司负责人表示，将严格落实管理要求，切实履行主体责任，对违规问题进行全面整改，暂停有关频道更新，关闭违规账号，严肃处理责任人。同时，加强内部管理，健全完善信息安全管理机制，确保类似问题不再发生。

此外，百家号表示，受百度APP部分频道停更影响，百家号后台系统于 4 月 9 日至 4 月 13 日升级维护，期间作者的收益信息将延迟展示。

乐视网称正要求贾跃亭对债务负责

昨日，乐视网发布了 2020 年一季度业绩预告，报告显示，乐视网预计一季度亏损1. 5 亿-1. 55 亿元，去年同期亏损1. 78 亿元。

此外，乐视还在公告中称，正在积极要求贾跃亭先生对其造成的上市公司关联债务问题负 责，责成贾跃亭先生及其关联方以现金或其所持股权和资产，切实解决其对上 市公司构成的实际债务，尽最大可能保障上市公司股东权益，缓解公司资金压 力。公司将采取包括法律手段在内的一切方式维护股东利益，维持公司持续经 营能力。