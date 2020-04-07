高德地图“医护专车”将正式下线 前后共运营67日

专车订单稳步回升从疫情严重时的订单不足，到如今订单流水逐步回到疫情前的巅峰状态，曹操出行司机周师傅迎来了本市疫情清零后的“甜蜜烦恼”。“疫情最严重时候每天订单个位数，现在接近 20 单，连轴转的感觉快回来了。”周师傅是曹操出行天津运营中心的一名专车司机， 2018 年 2 月份入职，单论资历，属于司机团队里的“老大哥”了。周师傅的个人经历作为网约车行业发展的冰山一角，某种程度也在印证了行业细分明显，专车订单回?