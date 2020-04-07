高德地图“医护专车”将正式下线 前后共运营67日

站长之家(ChinaZ.com) 4月7日 消息:高德方面宣布， 4 月 8 日零点起，高德地图“医护专车”将正式下线。该服务上线于 2 月 1 日，前后共运营了 67 日。专为武汉的医护人员服务，提供 24 小时免费接送上下班。
医护人员打开高德地图，进入“打车”页面，即可找到“医护专车”服务入口，完成身份认证后就可以呼叫周边车辆。
为防止疫情扩散，“医护专车”还进行了全面和专业的安全防护，每辆车严格消毒，每位司机也接受了防疫宣导，并配备消毒液、口罩等防护装备。
站长之家(ChinaZ.com) 4月7日 消息:高德方面宣布， 4 月 8 日零点起，高德地图“医护专车”将正式下线。该服务上线于 2 月 1 日，前后共运营了 67 日。专为武汉的医护人员服务，提供 24 小时免费接送上下班。
医护人员打开高德地图，进入“打车”页面，即可找到“医护专车”服务入口，完成身份认证后就可以呼叫周边车辆。
为防止疫情扩散，“医护专车”还进行了全面和专业的安全防护，每辆车严格消毒，每位司机也接受了防疫宣导，并配备消毒液、口罩等防护装备。
高德地图方面称，4月8日零点起，运行了两个多月的高德地图“医护专车”将正式下线。高德地图“医护专车” 2 月 1 日正式上线， 24 小时免费接送武汉的医护人员上下班，前后共运营 67 日，所有医护人员均可通过高德打车 24 小时免费呼叫专属且全方位安全防护的医护专车。
专车订单稳步回升从疫情严重时的订单不足，到如今订单流水逐步回到疫情前的巅峰状态，曹操出行司机周师傅迎来了本市疫情清零后的“甜蜜烦恼”。“疫情最严重时候每天订单个位数，现在接近 20 单，连轴转的感觉快回来了。”周师傅是曹操出行天津运营中心的一名专车司机， 2018 年 2 月份入职，单论资历，属于司机团队里的“老大哥”了。周师傅的个人经历作为网约车行业发展的冰山一角，某种程度也在印证了行业细分明显，专车订单回?
阿里巴巴旗下高德地图宣布推出新能源汽车充电服务解决方案，并正式上线充电地图。通过与充电运营服务商深度合作，以及与阿里巴巴集团支付生态能力的打通整合，为电动汽车用户提供一站式服务体验，助力新能源汽车产业快速发展。
3 月 16 日，高德发布的《高德地图出行暖报》显示，近一个月以来，全国主要热门商圈出行意愿稳步上升，热搜度在成倍增长，主要商圈客流已经回归到疫情前正常水平的30%以上。3 月 15 日的这个周末，杭州武林商圈的出行意愿最强，恢复到疫情前的46.05%。
随着各地陆续复工，越来越多上班族开始走出家门重返工作岗位，而重返工作岗位免不了必要的出行交通，如何在出行过程中做好疫情防控，这也成为了很多人关心的焦点。 疫情期间，经常乘坐网约车、出租车的用户或许会发现:不少网约车、出租车内穿上了一层透明“防护衣”，甚至有网友戏称为“坐进去的瞬间，感觉置身于蔬菜大棚之中...”。虽然可以联想到在车内前后排之间增加防护隔离膜，是为了尽可能预防车内司机和乘客之间的飞沫传?
4月2日，蜻蜓FM与高德地图今天宣布达成战略合作，蜻蜓FM成为高德地图首个音频平台合作方。双方联合推出自制节目《城市文化地图》，在双平台同时上线。《城市文化地图》将由各大城市的“土著”文化名人担当，北京的王刚、上海的钱文忠、杭州的华少、南京的叶兆言、长沙的谭伯牛、苏州的朱文颖坐镇讲解，用人文知识和奇闻趣事，带你重新发现城市内涵。在高德地图中搜索“土著”名人的名字，即可获取。
3月26日，近日高德地图与中国天气网联合发布《2020 年清明小长假出行防疫指南》。其中指出，中国高速近期拥堵呈现上升趋势，中国高速拥堵里程占比自 3 月 7 日起，逐渐超去年同期，并在 3 月 9 日(周一)达高峰。
今天，上海市交通委执法总队集中约谈滴滴、美团、享道、首汽等网约车平台企业，通报前阶段上户检查情况，并再次重申企业防疫工作要求，督促平台企业充分认识网约车疫情防控工作的重要性，严格落实车辆消毒、驾驶员健康管理、全量信息接入、书面台账管理等防疫措施。
在 3 月 8 日国际妇女节当天，安徽援鄂医疗队护士王琪在微博表示：“今天是女神节，感谢所有人对我们援鄂医疗队员的关爱。同时特别要感谢网友马云。谢谢你投喂的奶茶和炸鸡，奶茶甜度刚刚好，今天又要给我们花呗3年免息。疫情一天天在好转，等疫情结束了，我们请你吃火锅 ，几分辣，你来定。”
3月31日消息，阿里巴巴旗下高德地图宣布推出新能源汽车充电服务解决方案，并正式上线充电地图。通过与充电运营服务商合作，以及与阿里巴巴集团支付生态能力的打通整合，为电动汽车用户提供一站式服务体验。用户在高德地图搜索“充电站”，即可进入充电地图。目前，高德充电地图已接入特来电、星星充电、快电、联行科技、蚂蚁充电等全网核心充电运营服务商的官方充电桩实时信息和交易链路。
3月16日，滴滴出行今天发布消息，由滴滴出行发起并联合中国城市公共交通协会共同推动的《网络预约出租汽车平台公司疫情防控服务规范》团体标准，日前已完成立项工作，计划于本月下旬正式出台。滴滴在防疫安全标准的基础上，免费面向全社会开放口罩AI识别技术，并与多个主管部门合作推出“智慧防疫码”，在南京、深圳、广州、厦门、宁波、青岛、吉林等 50 多个城市上线，覆盖巡游出租车和滴滴网约车。
3月20日，根据高德地图发布的最新一期《高德地图出行暖报》显示，近一个月以来，全国主要城市通勤出行热度呈阶梯式快速回升态势。截至 3 月 16 日，全国范围驾车出行热度已经恢复至春节前正常水平的95.8%，公共交通出行热度回升至50.5%。
昨日，针对“法国竞争管理局向苹果开出 11 亿欧元罚单”一事，苹果方面表示，法国竞争管理局的决定令人沮丧，将进行上诉。此前，有外媒报道称，法国竞争管理局向苹果开出 11 亿欧元的罚单，因前者认为苹果签订了非法协议，存在垄断行为。
3月18日消息，北美第二大网约车公司Lyft也宣布暂停北美地区的多人拼车服务。城市数据显示，与Uber相比，Lyft多人拼车的使用比例更高，但仍不到所有出行的三分之一。此前Uber也暂停了北美地区的多人拼车服务，以尽量减少可能出现的感染风险。数据显示，多人拼车服务在Uber的业务中仅占一小部分。
根据企查查数据显示， 4 月 1 日，广州小鹏智慧出行科技有限公司新投资了一家公司——楚雄小鹏智慧出行科技有限公司。
3月9日，今天上海交通微信公众号发布消息，今天上海市交通委执法总队集中约谈滴滴、美团、享道、首汽等本市网约车平台企业，通报前阶段上户检查情况，并再次重申企业防疫工作要求，督促平台企业充分认识网约车疫情防控工作的重要性，严格落实车辆消毒、驾驶员健康管理、全量信息接入、书面台账管理等防疫措施。
万物复苏，春暖花开。与明媚春日一同到来的，是新冠肺炎疫情防控形势向好的消息。在这场战“疫”中，所有医护人员都是当之无愧的英雄!白衣执甲逆风行，英雄凯旋之际，社会各界都在用实际行动致敬“最可爱的人”。3 月 27 日，掌上高铁宣布推出医护人员关怀计划：全国所有医护人员均可申领免单出行大礼包，高铁订餐免费吃、贵宾厅免费体验、出行免费打车、高清大片免费看……医护人员登录掌上高铁App或微信小程序，进入活动页面，提
3 月 30 日是一年一度的“国际医师节”——一个被称为“只有医生知道的节日”。疫情让这个节日与往年有了些许不同，作为起步于医护群体的企业，丁香园旗下知名健康服务品牌丁香医生面向百万医师征集“疫情之后的心愿”，并联动各大知名品牌发起 #为百位医护人员实现心愿# 的主题活动，致敬时代英雄。此外，丁香园旗下健康商城「丁香家」还上线了为期 5 天的“为百万医护提供专享实惠”活动，为全国范围内的注册医师提供专享优惠。?
网站分类目录导航的出现一点也不意外，它集整体资源于一身，将诸多网站进行分门别类划分，同时以一种井然有序的方式罗列出来，不但方便用户快速找寻目标网站，同时站长朋友也能从中受益匪浅。“就当下而言，网站分类目录导航一定要简单且实用，这才是王道!”33591网址大全负责人表示。上世纪九十年代，当网络高速公路乍现于神州大地之际，无数大大小小的网吧应运而生，更为国人接触“E时代”提供了一个近距离的机会，当时不少“一?
在上个世纪七八十年代，大学生是很多人艳羡的“天之骄子”，一毕业就国家包分配，可以直接进入到工作单位平步青云。如今， 40 年岁月变迁，沧海桑田，随着高校扩招，越来越多的人有机会上大学，获得大专、本科或更高的学历。但时代瞬息万变，技术更新迭代，就业形势愈加严峻，招聘方对就职人员的学历要求也越来越高。工作岗位也在不断地优胜劣汰，只有不断努力地提升自己才不会轻易被取代。随着社会对学历要求越来越看重，在职人员