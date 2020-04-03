小鹏汽车成立新出行公司，经营范围包括网约车客运服务

站长之家(ChinaZ.com) 4月3日 消息:根据企查查数据显示， 4 月 1 日，广州小鹏智慧出行科技有限公司新投资了一家公司——楚雄小鹏智慧出行科技有限公司。
根据资料显示，楚雄小鹏智慧出行科技有限公司注册资本 200 万元，法定代表人为朱艳华。
从经营范围来看，包含网约车客运服务;汽车导航系统安装;票务服务;汽车、二手车、汽车充电模块、汽车充电桩、计算机及其零配件、电子元器件等。广州小鹏智慧出行科技有限公司100%全资持股，认缴出资额为 200 万元。
站长之家(ChinaZ.com) 4月3日 消息:根据企查查数据显示， 4 月 1 日，广州小鹏智慧出行科技有限公司新投资了一家公司——楚雄小鹏智慧出行科技有限公司。
根据资料显示，楚雄小鹏智慧出行科技有限公司注册资本 200 万元，法定代表人为朱艳华。
从经营范围来看，包含网约车客运服务;汽车导航系统安装;票务服务;汽车、二手车、汽车充电模块、汽车充电桩、计算机及其零配件、电子元器件等。广州小鹏智慧出行科技有限公司100%全资持股，认缴出资额为 200 万元。
3月16日，滴滴出行今天发布消息，由滴滴出行发起并联合中国城市公共交通协会共同推动的《网络预约出租汽车平台公司疫情防控服务规范》团体标准，日前已完成立项工作，计划于本月下旬正式出台。滴滴在防疫安全标准的基础上，免费面向全社会开放口罩AI识别技术，并与多个主管部门合作推出“智慧防疫码”，在南京、深圳、广州、厦门、宁波、青岛、吉林等 50 多个城市上线，覆盖巡游出租车和滴滴网约车。
天眼查数据显示，3月13日，清研华科新能源研究院(南京)有限公司成立，注册资本 2000 万元，法定代表人、董事长兼总经理为王铭东，公司经营范围包含工程和技术研究和试验发展、工业设计服务、信息系统集成服务、会议及展览服务、规划设计管理、创业空间服务等。
随着各地陆续复工，越来越多上班族开始走出家门重返工作岗位，而重返工作岗位免不了必要的出行交通，如何在出行过程中做好疫情防控，这也成为了很多人关心的焦点。 疫情期间，经常乘坐网约车、出租车的用户或许会发现:不少网约车、出租车内穿上了一层透明“防护衣”，甚至有网友戏称为“坐进去的瞬间，感觉置身于蔬菜大棚之中...”。虽然可以联想到在车内前后排之间增加防护隔离膜，是为了尽可能预防车内司机和乘客之间的飞沫传?
专车订单稳步回升从疫情严重时的订单不足，到如今订单流水逐步回到疫情前的巅峰状态，曹操出行司机周师傅迎来了本市疫情清零后的“甜蜜烦恼”。“疫情最严重时候每天订单个位数，现在接近 20 单，连轴转的感觉快回来了。”周师傅是曹操出行天津运营中心的一名专车司机， 2018 年 2 月份入职，单论资历，属于司机团队里的“老大哥”了。周师傅的个人经历作为网约车行业发展的冰山一角，某种程度也在印证了行业细分明显，专车订单回?
今天，上海市交通委执法总队集中约谈滴滴、美团、享道、首汽等网约车平台企业，通报前阶段上户检查情况，并再次重申企业防疫工作要求，督促平台企业充分认识网约车疫情防控工作的重要性，严格落实车辆消毒、驾驶员健康管理、全量信息接入、书面台账管理等防疫措施。
3月5日据新浪科技报道，小鹏汽车自动驾驶研发副总裁谷俊丽已于日前离职。小鹏汽车回应称，谷俊丽是因个人发展及家庭原因向公司提出离职，“公司尊重并支持谷俊丽新的选择，同意其离职，当然公司也不会因为个人的离开而影响部门或者原有业务的正常进行。”小鹏汽车表示，目前小鹏汽车自动驾驶团队由副总裁吴新宙带领，自动驾驶业务既定的产品规划和技术发展进展顺利。
4月2日，小鹏汽车宣布扩增并正式销售三款系列车型：G3 460、G3 460i、G3 520i，综合补贴后零售价14. 68 万-19. 98 万元。其中，G3 460i、G3 520i系列车型将搭载小鹏汽车全新的智能网联硬件及智能生态系统，可以实现小鹏P7 大部分的车载智能能力。
天眼查数据显示， 3 月 13 日，小鹏汽车、拜腾等共同成立清研华科新能源研究院，注册资本 2000 万元，法定代表人为王铭东。该公司经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;工业设计服务;软件开发;信息系统集成服务;会议及展览服务;项目策划与公关服务;信息技术咨询服务;规划设计管理;创业空间服务;计量服务等。
昨日，针对“法国竞争管理局向苹果开出 11 亿欧元罚单”一事，苹果方面表示，法国竞争管理局的决定令人沮丧，将进行上诉。此前，有外媒报道称，法国竞争管理局向苹果开出 11 亿欧元的罚单，因前者认为苹果签订了非法协议，存在垄断行为。
3月18日消息，北美第二大网约车公司Lyft也宣布暂停北美地区的多人拼车服务。城市数据显示，与Uber相比，Lyft多人拼车的使用比例更高，但仍不到所有出行的三分之一。此前Uber也暂停了北美地区的多人拼车服务，以尽量减少可能出现的感染风险。数据显示，多人拼车服务在Uber的业务中仅占一小部分。
3月9日，今天上海交通微信公众号发布消息，今天上海市交通委执法总队集中约谈滴滴、美团、享道、首汽等本市网约车平台企业，通报前阶段上户检查情况，并再次重申企业防疫工作要求，督促平台企业充分认识网约车疫情防控工作的重要性，严格落实车辆消毒、驾驶员健康管理、全量信息接入、书面台账管理等防疫措施。
日前，京东汽车宣布联合超过2000家线下门店，为嘀嗒出行旗下出租车和顺风车提供免费高端臭氧消毒服务。
汽车的行驶安全水平一直以来都心系大众的安危，出行生活当然要足够安全可靠，才能打消车主顾虑，令车主在每一次出行的时候，都可以享受到更有品质的出行之旅。当前，有不少口碑比较好的车型，获得了众多消费者的喜爱，这些车型不仅造型好看，同时内在配置也比较到位，重点是这些汽车的行驶安全水平更高，令更多车主都能安心出行，其中之一就是锐际。提及到锐际，很多人就会联想到福特过去在汽车产品打造上面的各种比较前沿的技术，
作为一家百年企业，福特汽车公司在承担社会责任的同时不断发挥创新精神，以创新的科技不断扩大资源可回收利用的范围。比如咖啡豆外壳通过福特汽车公司的创新手段与丰富的研究，这些原本可能被当做废弃物扔掉的垃圾，都将变成汽车的一部分。福特汽车与麦当劳联手，使用咖啡豆外壳生产汽车零件每天早上，大多数上班族都需要一杯咖啡开启自己的一天。无论是美式咖啡，还是意式咖啡;现磨咖啡或者速溶咖啡，作为世界三大饮料之一，咖啡?
最近工信部上出现了一款 NEDC 续航 460km 的小鹏 G3 车型，我们从内部相关人员获悉，小鹏汽车 G3 车型将新增三款车型，分别为 G3 460、G3 460i 以及 G3 520i 。这次更新针对续航新增了一款 NEDC 460km 的车型，同时针对科技硬件配置的升级推出了两款车型。目前官方仍未公布价格，预计将在 2020 年 4 月上旬开售。配置方面，小鹏 G3 460、G3 460i 车型 NEDC 综合续航里程达到 460km，而 G3 520i 车型的续航与现款 G3 520 的 NEDC 52
高通无线研发部门高级工程总监季庭方博士接受媒体采访时表示，车联网是非常重要的5G垂直行业应用之一，包括免许可频谱、5G定位等在内的技术特性将在今年通过5G标准新版本Release 16版本引入，意味着车联网将得到更多的支持。金固股份身为深交所上市企业，深深明白这一点，不断的为后市场行业的发展升级。今年三月，金固股份（002488.SZ）发布上市公司公告，称已与北京嘉扬科技有限公司（滴滴旗下汽服品牌“小桔车服”）签订战略合?
【 3 月 25 日】国际医生节即将到来， 2020 年的医生承受着比往年更多的艰辛与不易，小鹏汽车致敬国际医生节，向所有人送上“关爱购车 6 重大礼”。活动时间为 2020 年 3 月 25 日- 3 月 29 日，活动期间，用户可享覆盖 6 大购车或用车场景的礼遇。用户参与报名即有机会获得小米 10 手机、米家机器人等奖品，定车享“到店下定礼”、交款享“万元伴礼”、交车享“用心关怀礼”、分享购车体验享“分享心得礼”，同时，医护人员购车可
印度已经成为中国、美国、日本之后的世界第四大汽车市场，这片方兴未艾潜力巨大的土地吸引了众多车企的目光，前不久的德里国际车展就吸引了来自世界各地的多家汽车企业参展。志在逐鹿全球市场的长城汽车自然也不能缺席，长城汽车亮相德里国际车展，中国神车印度“开挂”。印度是一个有着悠久历史文化但又充满年轻活力的国度，近年来印度经济持续高速增长，汽车产业也进入蓬勃发展的态势，一举成为世界第四大汽车市场。与此同时印度
3月26日，近日高德地图与中国天气网联合发布《2020 年清明小长假出行防疫指南》。其中指出，中国高速近期拥堵呈现上升趋势，中国高速拥堵里程占比自 3 月 7 日起，逐渐超去年同期，并在 3 月 9 日(周一)达高峰。
3月10日，金固股份（002488.SZ）公告称已与北京嵩山弘毅科技有限公司签订《投资意向协议》。拟出资人民币2000-3000万元，以增资或结合部分可转换债券方式投资嵩山弘毅，投资后嵩山弘毅估值为1亿元人民币，金固股份则成为它的第二大股东。公告称，此次增资款项将用于投资拓展新能源汽车售后服务业务。这是金固股份继上周（3月2日）公告与滴滴小桔车服战略联合后的又一次汽车后市场重大资本动作。据介绍，嵩山弘毅专业从事高端车汽车