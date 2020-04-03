小鹏汽车成立新出行公司，经营范围包括网约车客运服务

汽车的行驶安全水平一直以来都心系大众的安危，出行生活当然要足够安全可靠，才能打消车主顾虑，令车主在每一次出行的时候，都可以享受到更有品质的出行之旅。当前，有不少口碑比较好的车型，获得了众多消费者的喜爱，这些车型不仅造型好看，同时内在配置也比较到位，重点是这些汽车的行驶安全水平更高，令更多车主都能安心出行，其中之一就是锐际。提及到锐际，很多人就会联想到福特过去在汽车产品打造上面的各种比较前沿的技术，