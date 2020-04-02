蔚来子公司经营范围发生更变 新增卫生用品、消毒剂批发等

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蔚来子公司经营范围发生更变 新增卫生用品、消毒剂批发等

2020-04-02 15:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息：据天眼查数据显示，近日，上海蔚来汽车销售服务有限公司发生经营范围变更，新增卫生用品、劳保用品、消毒剂批发等业务。

资料显示，上海蔚来汽车销售服务有限公司成立于 2017 年 3 月，注册资本 5 亿元，法定代表人为蔚来汽车联合创始人秦力洪，该公司由NIO USER ENTERPRISE LIMITED全资持股。

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