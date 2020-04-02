蔚来子公司经营范围发生更变 新增卫生用品、消毒剂批发等

3月17日据腾讯一线消息，此前有媒体报道称蔚来汽车用户发展副总裁朱江将正式卸任副总裁一职，转任顾问，并且蔚来后续将继续进行组织架构调整，其职位将由内部人士接替。对此，蔚来方面回应称，朱江仍在蔚来，对于部分媒体的报道，我们不予置评。今日晚间，朱江本人通过微信朋友圈回应称，今天来问候的人太多了，我在好好的上班呢，大家勿念。