蔚来子公司经营范围发生更变 新增卫生用品、消毒剂批发等

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息：据天眼查数据显示，近日，上海蔚来汽车销售服务有限公司发生经营范围变更，新增卫生用品、劳保用品、消毒剂批发等业务。
资料显示，上海蔚来汽车销售服务有限公司成立于 2017 年 3 月，注册资本 5 亿元，法定代表人为蔚来汽车联合创始人秦力洪，该公司由NIO USER ENTERPRISE LIMITED全资持股。
站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息：据天眼查数据显示，近日，上海蔚来汽车销售服务有限公司发生经营范围变更，新增卫生用品、劳保用品、消毒剂批发等业务。
资料显示，上海蔚来汽车销售服务有限公司成立于 2017 年 3 月，注册资本 5 亿元，法定代表人为蔚来汽车联合创始人秦力洪，该公司由NIO USER ENTERPRISE LIMITED全资持股。
3月23日据中国网的消息，对于近日网友发现保时捷汽车合作公司里出现“蔚来”LOGO，保时捷官方回应称，并非“保时捷与蔚来汽车合作”，而是保时捷旗下风险投资公司(Porsche Ventures)向“蔚来资本”(NIO Capital)进行了投资。保时捷表示，保时捷这次便是购入了“蔚来资本”的基金，旨在加强与中国未来出行市场之间的联系。
昨日，蔚来汽车发布了截至 12 月 31 日的 2019 年第四季度及全年财报。财报显示， 2019 年第四季度蔚来总营收为人民币28. 483 亿元(约合4. 091 亿美元)，环比增长55.1%，同比增长17.1%。
小米手表于 2019 年 11 月发布，采用矩形表盘设计，内置高通骁龙 Wear 3100 芯片，并具有独立 GPS、独立 NFC、独立 Wi-Fi/蓝牙模块、独立线性马达、独立扬声器、大容量电池、eSIM 虚拟卡等功能。此外，小米手表采用 MIUI For Watch 系统，可以独立上网、下载 App，并拥有专属应用商店。
财报显示，蔚来 2019 汽车业务毛利率为-9.9%，较 2018 年的-1.6%有所扩大，即使排除电池召回事件的影响，这一数值仍为-6.0%。就公司整体而言，去年蔚来汽车的毛利率为-15.3%，较 2018 年的-5.2%明显扩大，排除电池召回事件影响，蔚来汽车的毛利率则为-10.9%。
3月17日据腾讯一线消息，此前有媒体报道称蔚来汽车用户发展副总裁朱江将正式卸任副总裁一职，转任顾问，并且蔚来后续将继续进行组织架构调整，其职位将由内部人士接替。对此，蔚来方面回应称，朱江仍在蔚来，对于部分媒体的报道，我们不予置评。今日晚间，朱江本人通过微信朋友圈回应称，今天来问候的人太多了，我在好好的上班呢，大家勿念。
3月16日消息，小米公司今天与蔚来汽车达成合作，将在小米手表上推出可随时随地进行车控功能的蔚来App。介绍称，此应用可以充当蔚来汽车腕上的智能遥控器，蔚来App用户可以在小米手表上显示车辆昵称，快速查看当前行车状态、当前电量、剩余续航等车辆信息。蔚来所有在售车型均可实现与小米手表的匹配。未来，还将支持NFC等更多智能功能。
3月18日蔚来汽车发布了2019年第四季度以及全年财报业绩，蔚来2019年第四季度营收 28 亿元，净亏损 28 亿元，2019全年净亏损 114 亿元，在公布2019年财报数据之后，当天蔚来汽车股价大跌16.21%，报2. 43 美元，总市值25. 58 亿美元。
据国外媒体报道，今日，蔚来汽车(NIO)公布了其 2020 年 2 月的交付结果。今年 2 月，蔚来汽车交付了 707 辆汽车，其中包括 671 辆 5 座高性能高端电动SUV ES6 和 36 辆 7 座高性能高端电动SUV ES8。该公司计划从今年 4 月份开始交付全新ES8。
针对“被戴维斯物业起诉”一事，蔚来汽车回应称，完全尊重法院的依法判决，蔚来法务团队一直在跟进处理后续事宜，事件后续进展请以法院公告为准。
4月1日消息，原蔚来汽车用户中心副总裁赵昱辉(Steven Zhao)已于3月底加入长城汽车，担任长城销售公司用户中心总经理。赵昱辉于 2017 年 3 月至 2019 年 5 月在蔚来汽车担任用户中心副总裁，主要负责NIO HOUSE的拓展工作，探索如何通过品牌体验店实现用户利益的最大化。
据天眼查网站显示，3月18日，蔚来汽车的运营主体——上海蔚来汽车有限公司被上海市嘉定区人民法院 列为被执行人，执行标的为1100000。就在3 月 18 日，蔚来汽车发布了 2019 年第四季度以及全年财报业绩，蔚来 2019 年第四季度营收 28 亿元，净亏损 28 亿元， 2019 全年净亏损 114 亿元。
10日，蔚来汽车公布2月份交付数据显示，其整体交付量为707台，同比下滑12.8%，其中智能电动全能SUV ES6交付671台。
根据天眼查数据显示，2020年3月18日，蔚来汽车的运营主体——上海蔚来汽车有限公司被上海市嘉定区人民法院列为被执行人，执行标的为1100000。对于公司被列为被执行人，蔚来汽车回应称：正常商务纠纷，尊重法院判决。
天眼查数据显示，3月18日，蔚来汽车的运营主体——上海蔚来汽车有限公司被上海市嘉定区人民法院列为被执行人，执行标的为1100000。蔚来汽车就以上被列为被执行人一事，回应称：正常商务纠纷，尊重法院判决。
选了半年的车，到最终拍板时，陈浩犯了难。陈浩的买车之路可谓漫长，从半年前决定买车起，他从二手车看到新车，从考虑全款买车到贷款买车，价格也从 20 万看到 50 万。陈浩从一名汽车小白俨然进化成一位资深购车者。
今日，针对“被列为被执行人”一事，蔚来方面回应称，这是蔚来和物业中介之间正常的商务纠纷。双方就工作成果与收费标准未能达成一致。蔚来完全尊重法院的判决并依法配合执行。
3月6日消息，蔚来汽车在其投资者关系网站发布公告，宣布再次完成2. 35 亿美元的可转债融资项目。本次投资方为数家亚洲投资基金，且均为“非关联方”，即单纯的财务投资人。截至目前，蔚来在 2020 年已公告累计完成4. 35 亿美元的可转债融资。此前，蔚来与合肥市签订超百亿的合作框架协议。
天眼查数据显示，3月18日上海蔚来融资租赁有限公司发生人事变动，新增曲玉为董事长，林海芬、吴姝烨为董事。上海蔚来融资租赁有限公司成立于 2018 年 8 月，公司经营范围包括融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产等。天眼查股权结构数据显示，该公司的最大股东为上海蔚来汽车有限公司，持股比例75%，第二大股东为NIO NEXTEV LIMITED，持股比例25%。
天眼查数据显示， 3 月 18 日，蔚来汽车的运营主体——上海蔚来汽车有限公司被上海市嘉定区人民法院 列为被执行人，执行标的为1100000。
3月10日，蔚来汽车今天公布2020 年 2 月交付数据，2月份蔚来品牌整体交付量达 707 台，其中智能电动全能SUV ES6 交付 671 台。全新ES8 将在今年 4 月开启交付。自 2018 年 6 月开始交付以来，蔚来全品牌累计交付 34218 台，其中 2020 年累计交付 2305 台。蔚来将于 3 月 18 号发布 2019 年第四季度财报。