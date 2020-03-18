奈雪旗舰店正式在天猫上线 目前已推出多款礼品卡

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息：近日，奈雪旗舰店正式在天猫上线。据悉，目前奈雪旗舰店仅出售金额分别为100、200、 300 的礼品卡，绑定后可通过小程序点单或至线下门店消费。

昨日，另一茶饮品牌喜茶也在天猫开设了旗舰店，但还未上线销售商品。

喜茶相关负责人表示，喜茶旗舰店主要展示和销售喜茶周边和联名产品，同时还会有一系列新品在旗舰店上线。

据 36 氪报道，喜茶预计于 3 月至 4 月之间正式上线天猫旗舰店，除了周边产品外，喜茶还将借此上线果汁、酸奶、饼干类新品。