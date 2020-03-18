奈雪旗舰店正式在天猫上线 目前已推出多款礼品卡

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息：近日，奈雪旗舰店正式在天猫上线。据悉，目前奈雪旗舰店仅出售金额分别为100、200、 300 的礼品卡，绑定后可通过小程序点单或至线下门店消费。
昨日，另一茶饮品牌喜茶也在天猫开设了旗舰店，但还未上线销售商品。
喜茶相关负责人表示，喜茶旗舰店主要展示和销售喜茶周边和联名产品，同时还会有一系列新品在旗舰店上线。
据 36 氪报道，喜茶预计于 3 月至 4 月之间正式上线天猫旗舰店，除了周边产品外，喜茶还将借此上线果汁、酸奶、饼干类新品。
站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息：近日，奈雪旗舰店正式在天猫上线。据悉，目前奈雪旗舰店仅出售金额分别为100、200、 300 的礼品卡，绑定后可通过小程序点单或至线下门店消费。
昨日，另一茶饮品牌喜茶也在天猫开设了旗舰店，但还未上线销售商品。
喜茶相关负责人表示，喜茶旗舰店主要展示和销售喜茶周边和联名产品，同时还会有一系列新品在旗舰店上线。
据 36 氪报道，喜茶预计于 3 月至 4 月之间正式上线天猫旗舰店，除了周边产品外，喜茶还将借此上线果汁、酸奶、饼干类新品。
谁说只有“小朋友”才能过儿童节？。这个六一，新式茶饮品牌奈雪的茶特意为“大朋友”过节，携手国内知名儿童牛奶品牌QQ星，推出“金色山脉QQ奶茶”（又名成长奶茶瓶，下同）和“金色山脉QQ宝藏茶”两款联名产品。其中，金色山脉QQ奶茶采用了萌趣独特的奶瓶包装，故又名“成长奶茶瓶”，意在用味蕾唤醒消费者的童心。当奈雪遇见QQ星 用味蕾唤醒童心奈雪的茶携手QQ星，一个是当代男孩女孩们的“续命神器”，一个是“针对成长期儿童?
“端午临中夏，时清日复长。”每逢端午，不少品牌都乐于跨界“抢滩”粽子市场，并推出创新口味以满足年轻人“刁钻”的味蕾。新式茶饮品牌奈雪的茶也抓住“节日”热点，继春节推出广受好评的瑞兽周边后，今年端午再推两款限定端午礼盒。奈雪的茶推限定端午礼盒 传统文化焕新风奈雪此次推出“六味心礼”和“风雅锦礼”两款限定端午礼盒。“六味心礼”采用精美的印花裹布，视觉上由经典的粽子叶元素延展设计，兼具着实用性与美观性。?
新式茶饮头部品牌奈雪的茶发布战报： 2 个月时间，其支付宝小程序搜索量月均提升50%，强大的搜索流量也推动会员数量猛增近 8 倍，成为首批实现疫后V字反弹的企业。
奈雪的茶夏季经典产品霸气荔枝向来深受消费者青睐，而今年，奈雪在霸气荔枝鲜果茶的基础上创新升级，领创推出全新系列“鲜果气泡茶”首个单品——霸气荔枝气泡茶。细心的消费者会发现，奈雪的茶菜单上已经悄悄新增了“噗呲鲜果气泡茶”系列。气泡、鲜果、茶汤融合为一，不仅为奈雪带来了茶饮品类的延伸，也为新式茶饮市场再次打开想象空间。厚积薄发 霸气荔枝气泡茶首次在全国同步上市霸气荔枝气泡茶是奈雪“噗呲鲜果气泡茶”首个?
近日，南京抽检 16 批次果茶、 6 批次食用冰，其中就包含了市场上比较热门的茶饮品牌喜茶、奈雪、一点点等。结果显示：喜茶的一款食用冰菌落总数超标； 4 款果茶/奶茶中菌落总数高于同类标准， 3 款被检出大肠菌群，存在微生物污染。市场监管部门已约谈相关负责人。
最近这段时间，喜茶一边忙着和Wonderlab推出联名款代餐，一边和回力推出联名帆布鞋，甚至还和QQ音乐打得火热推出联名绿钻卡……仅在 5 月这一个月里，喜茶合作联动的品牌就多达 5 个。联名跨度之大，涉猎之广，真是不得不让人感叹：喜茶怕不是块砖，哪里需要往哪儿搬?
中国茶文化底蕴深厚,已有了几千年的历史。而茶醉山翁单枞茶植根于博大精深的中国茶文化之地——老潮州,吸收融合了红茶和绿茶的加工技术,形成了自己独有的特色。单枞茶起源于数百年前清雍正年间,因其独特的品种与复杂的加工工艺而闻名。单枞茶是介于绿茶与红茶之间的半发酵茶,具有“绿叶红镶边”的特点,更是六大类茶中香味最高的。传承工艺精心制作饶平县松炭香茶业有限公司坐落于中国名茶之乡,历史悠久,旗下茶醉山翁是专注于单枞茶
昨日，喜茶官方微信公众号发文称，全新子品牌喜小茶不接受加盟，喜茶表示，喜小茶并没有对准下沉市场的动机。在做品牌或者产品时，喜茶很少会先考虑它是针对哪个市场或渠道。
6月13日消息，据媒体报道，喜茶旗下5批次饮品被南京市玄武区市场监督管理局检测出问题。报道指出，喜茶珠江路分店食用冰被检出菌落总数超标。此次抽检参照预包装食用冰的标准进行风险评估，菌
成功，就是把创新做到极致，这个历时 20 余年成功打造出多个家喻户晓的品牌的河南汉子，以做中国现代派茶品牌为定位，创立了“小罐茶”品牌。他就是杜国楹，一个正在用创新思维打造茶叶文化的代言人。坚持独特的营销理念很多茶领域的人很费解，但是杜国楹有自己的一套行为逻辑：把茶做成消费品，必须要有极致的产品体验。杜国楹是一个不知疲倦的探路者，每一次创业成功的背后，除了优秀的营销能力，更核心的是他基于对消费需求的深
今日，喜茶公布数据称，喜茶小程序的注册用户已超 2600 万，复购率300%以上，门店80%以上的线上订单来自小程序
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。福茶之心是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列717371名，文化分类排名位列19869名，领先了35.8%的百家号。 福茶之心百家号概况 福茶之心的简介为茶觉先生，食茶交友，茶界自媒体达人。，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过130篇的游戏内容，最近
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。柠檬茶的汽水是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为3，综合排名位列42993名，娱乐分类排名位列7781名，领先了96.2%的百家号。 柠檬茶的汽水百家号概况 柠檬茶的汽水的简介为聚玩娱乐，新鲜娱乐看不停，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过898篇的游戏内容，最近该
5 月 15 日，国内高端红糖姜茶品牌、天猫类目销量冠军（数据来源于生意参谋 2020 年.1.1-2020.5. 20 全网指天猫和淘宝）的云耕物作宣布，首席情感导师、著名主持人涂磊成为其品牌代言人。作为云耕物作的首位代言人，涂磊沉稳儒雅的形象和温柔睿智的生活态度，与云耕物作一直以来为爱温暖的秉承是相得益彰的。云耕物作牵手涂磊，双方将以多种形式展开合作，首先受到万众瞩目的便是涂磊X云耕物作真爱语录授权限量款礼盒，贴心暖暖，?
随着国内新冠肺炎疫情形势好转，刚刚过去的“加长版”五一假期，伴随着各地派发的消费券、线上引流、线下促销以及消费者被按捺许久的消费热情，释放出了强烈的市场复苏信号。新式茶饮品牌奈雪的茶也公布了相关数据：五一期间，奈雪全国的营业额较4月同期增长了近5成，其中长沙、无锡、呼和浩特、深圳、福州等地的消费者对茶饮的消费热情最为高涨。事实上，作为精致女孩男孩们的“续命神器”，新式茶饮行业的消费回暖来得更早一些。
一年一度的“520”表白日来了，而今年的“520”赶上了“2020”这个特殊年份，组成了一串特别的表白密码“2020520”，也因此被称为“世纪表白日”。当众多品牌还围绕着“表白”做文章的时候，新式茶饮头部品牌奈雪的茶却打出了别具一格的关键词“拥抱”，也顺势在520这天推出了奈雪的茶CUP美术馆第三期——“抱抱计划”。奈雪的茶携手艺术家CDR 联袂呈现CUP美术馆“抱抱计划”奈雪的茶以茶饮杯为载体，在520这天展示出了六款以“拥?
5 月 9 日，有媒体报道称，南昌一位消费者在奈雪的茶南昌百盛优客城市广场店购买了草莓魔法棒，回家后发现草莓有变质的情况。当晚，奈雪的茶在官方微博发布声明:对于消费者带来不好的购物体验深感歉意，并已按照《中华人民共和国食品安全法》相关规定，对该顾客进行了赔偿。同时，对于门店涉事员工予以警告及停班反省，对门店值班经理予以警告，责成南昌区域奈雪门店全员对公司营运规范再次进行培训考核。据了解，该消费者当天下午
5 月 4 日，由深圳财富网策划主办的年度公益评选活动，第8届“深圳十大青年领袖”揭晓，奈雪的茶创始人彭心等十位杰出青年上榜。该项评选主要面向企业家，选拔行业突出人物，从2013年开始创办，至今已连续举办了8届。每年通过表彰10位各行业杰出青年，激励新时代创业者。华为投资控股董事长梁华等近百位青年领袖人物先后上榜。青年领袖人物在各个领域中开拓创新，以智慧和行动推动着行业发展。今年上榜“深圳十大青年领袖”的人物?
历经2个月的激烈角逐，2020年“深圳十大青年领袖”评选活动最终于5月4日落下了帷幕，奈雪的茶创始人彭心等十位杰出青年入选榜单。
绿水青山既是自然财富，又是经济财富。绿色发展之路，既是经济发展要遵循的第一定律，也是人民生活水平日益提高的首要诉求。喜茶始终恪守高品质好茶的原则，在建立自有茶园基地打造“农田到餐桌”食品安全产业链的基础上，通过提升市场对茶饮原料品质的认知、培养年轻一代的消费习惯，以下游强劲消费需求带动上游种植生产，建立“以茶扶农、以茶兴农”的喜茶精准扶贫模式，为发展和带动传统茶叶产业带来“新思路、新举措、新实践”
ARM架构如今红得发紫，不但在移动领域绝对统治，还在数据中心、云服务、高性能计算领域高歌猛进，不少厂商都发布了多核心、高频率的ARM处理器，当..
自从4月承认业务造假22亿元以来，瑞幸咖啡在美国股市上的命运似乎注定了。6月23日晚，瑞幸发表公告，称公司因为未能提交年度报告，收到美国纳斯达..
【TechWeb】6月23日消息，据图森未来微信公众号消息，2020年6月22日，图森未来在上海再获五张无人驾驶卡车公开道路测试牌照。据悉，图森未来是一家..
红米下一款手机是Redmi 9，这是一款定位在入门级市场的手机，性价比应该会很不错，毕竟上代Redmi 8起价不过799元。官方一直强调Redmi数字系列一直..
6 月 23 日，腾讯视频直播的火箭少女告别典礼上杨超越崩溃告别，哭的撕心裂肺，她说自己干啥啥不行，跟老板吵架第一名。..
?6 月 23 日是奥林匹克日。 1894 年的这一天，国际奥委会正式成立。为纪念这一具有历史意义的日子，国际奥委会从 1948 年起将每年的 6 月 23 日定..
在第四届世界智能大会上，腾讯宣布与天津达成战略合作，并将在天津滨海新区新建超大规模数据中心。据了解，该项目占地面积约 280 亩，共容纳 30 万..
DoNews6月23日消息（记者 程梦玲）有消息称：滴滴计划到2030年在其平台上运营100万辆自动驾驶出租车。..
瑞幸咖啡发布公告称，因未递交年报，瑞幸再次收到纳斯达克摘牌通知。消息公布后，瑞幸咖啡盘前由涨转跌，目前直线跳水跌幅扩大超16%。截至发稿，瑞..
瑞幸咖啡收到纳斯达克的退市通知。瑞幸咖啡发布公告表示，正努力研究尽快提交年报的方法，由于疫情导致财务报表编制过程出现延迟，所以未能提交年..
近两年来，大家对微信公众平台未来生态有着不少疑问：公众号流量是涨是跌?快速增粉的时代是否已经过去?微信公众平台未来生态怎么发展?..
长光华芯完成1.5亿人民币C轮融资的工商变更，标志着2019年7月启动的C轮融资顺利完成。本轮融资由华泰证券旗下伊犁苏新投资基金领投，国投（宁波）..
哈啰出行宣布旗下共享单车接入北斗三号全球卫星导航系统定位。哈啰出行联合创始人、执行总裁李开逐表示，北斗定位服务大规模应用于共享出行领域，..
DoNews 6月23日消息（记者 丁凡）TCL科技晚间发布公告，天津中环电子信息集团有限公司于2020年5月20日起在天津产权交易中心公开挂牌转让并依法定程..
6 月 23 日上午，「网信中国」微信公众号发布通告称，国家网信办已指导属地网信办依法约谈处置虎牙、斗鱼等 10 家网络直播平台。..
今年的618，俨然一副明星直播的盛宴，300+明星登录淘宝直播平台;快手电商官宣代言人张雨绮;在抖音拥有 6800 万粉丝的陈赫更是开启了规律性的直播带..
DoNews 6月23日消息（记者 刘文轩）小米集团发布公告称，股东大会投票同意通过普通决议案，向董事授出一般授权，以购回不超过于本决议案通过当日本..
大家在买蓝牙耳机的时候都希望能买到实惠、好用的机型，性价比越高越好。小编也应众多粉丝的要求，今天想跟大家分享一个无线蓝牙耳机排行榜，排列..
小米新一代入门新机Redmi 9已经定于6月24日10点开启预售。今天下午，官方公布了新机的详细配置，雷军直言“让人无法置信”。据了解，Re..
6月23日9时43分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射北斗系统第五十五颗导航卫星，暨北斗三号最后一颗全球组网卫星，至此北斗..