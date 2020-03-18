“快乐源泉”要回来了!上万商家联合支付宝打造“城市生活周”

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息：火锅、奶茶、烧烤、电影票……这些我们日思夜想的“快乐源泉”要回来了!

3 月 18 日，支付宝宣布联手包括汉堡王、西贝、海底捞、奈雪的茶等在内的百大品牌、上万商家开启“城市生活周”， 为用户发放超千万张优惠券。这也是支付宝宣布升级为数字生活开放平台后的第一个大动作。

根据支付宝官方介绍，城市生活周将从今日起持续到 4 月 6 日，在上海、北京、杭州、苏州、南京、合肥、青岛、西安、成都、宁波、厦门、太原等 12 个城市率先开启，优惠覆盖餐饮、快消、电影、旅行等大众消费领域。用户通过支付宝App参与集卡、每日大牌抢购、明星直播等活动可领到服务优惠。

支付宝官方微博公布这一消息后，网友纷纷回复向商家表白，“眼馋了一个多月，终于都回来了”，面对优惠预售跃跃欲试。此前，华兴资本一份调研显示超过 5 成的受访消费者表示疫情结束后会“报复性消费”，其中餐饮、购物、电影演出和出游等社交属性强的大众消费领域会率先反弹。

商家对于消费回暖也乐观看好，目前已经有超过一百个大品牌，上万商家选择在活动期间把特色服务搬进支付宝，并推出了低至 1 折爆款权益。看准了预售经济，全国 400 家电影院在支付宝上推出特价预售票，体检机构拿出了 10 万份优惠体检套餐，知名餐饮品牌西贝、海底捞等也纷纷促销消费卡、代金券。

据了解，这次城市生活周也是在支付宝平台升级后的首个大动作。一周前，支付宝宣布正式升级为数字生活开放平台，未来三年要联合 5 万服务商，帮助 4000 万商家完成数字化升级，并在新版App中推出外卖、果蔬商超等便民生活版块，强化服务心智。

支付宝相关负责人表示，城市生活周在为消费者提供实惠外，也将通过小程序、会员、直播、外送到家等工具能力，帮助商家进一步提升数字服务能力，助力商家群体的疫情后经营恢复、及未来的数字化升级。