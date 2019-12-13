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三星 W20 折叠屏手机开启预售：19999 元，支持 5G

2019-12-13 17:11 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12 月 13 日消息：11 月 19 日，中国电信联合三星电子正式发布采用折叠屏设计的心系天下最新一代手机三星 W20 5G

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图片来自 samsung

心系天下系列是中国电信和三星联手打造的超高端旗舰手机。三星 W20 5G 和三星 Galaxy Fold 折叠屏手机几乎相同，不同的是三星 W20 5G 的中框更加棱角分明，同时后盖加上了经典的「心系天下」标识，另外它支持的中国电信 5G 网络也是和 Galaxy Fold 差异化最大的一点。

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图片来自 samsung

配置方面，三星 W20 5G 搭载 7 纳米工艺高通骁龙 855 Plus 芯片，配备 12GB 超大运行内存的同时提供 512GB 内部储存空间，双核电池组总容量高达 4235mAh，其中展开的主屏尺寸为 7.3 英寸，后背的副屏尺寸为 4.6 英寸，并且配备了由 AKG 调校的均衡型立体声双扬声器。

【至尊版】三星 SAMSUNG 心系天下 W20 5G手机（SM-W2020）折叠屏 皓月白 12GB+512GB
京东自营
￥29999

日前三星 W20 5G 售价正式揭晓并开启预售，标准版售价 19999 元，至尊版售价 29999 元，二者都享有三星专属管家服务，至尊版还加入了价值 12999 元的尊享服务包，将在 12 月 20 日正式发售。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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