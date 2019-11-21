2019胡润套现企业家30强：马云家族套现40亿排第6 丁磊套现13亿排22

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息：近日，胡润研究院发布《2019胡润套现企业家30强》，统计了自 2018 年 7 月 1 日至2019年 9 月30日各上榜企业家的套现金额。30位大陆企业家过去一年共套现918. 5 亿，历年最多。其中，马云家族通过减持阿里巴巴的部分股权套现 40 亿，而网易丁磊套现13 亿元排名22。

减持上市公司股票和上市公司股票分红是历年来企业家大额套现的两大主要途径。今年上榜的 30 位套现企业家中，有 17 位主要通过转让或减持所持有的上市公司股票套现，占总上榜人数的57%，其中最有代表性的是王文学、陈德军和陈小英;另外 13 位主要是过去一年在上市公司所得的分红，其中最有代表性的是许家印和杨惠妍。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示：“有高质量的上市公司创造利润比较多，分红就多。”

《 2019 胡润套现企业家 30 强》

《 2019 胡润套现企业家 30 强》上榜门槛从去年的11. 5 亿下降到10. 5 亿。榜单中套现数额主要是从 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日的数字。