“扫一扫”分享到微信

见闻

上海迪士尼回应游客将可携自用食品进入：未接到通知 暂不可自带食品

2019-09-07 10:06 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

迪士尼

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日 消息:据人民日报报道，昨日，上海迪士尼度假区保安、安全、消防和健康服务部总监表示，上海迪士尼乐园管理方认真关注并倾听了很多关于现行的禁止携带入园物品的建议，尤其是针对食物和饮料。根据这些反馈意见，将很快调整外带食物政策。除需再行加工、保温存储及带刺激性气味的食品外，游客将可以携带供自己食用的食品进入乐园。

此外，园方管理团队将与各相关部门继续通力合作，持续调整优化入园安检流程，考虑下一步要加大安检设备的投入，采用如x光机等在内的多种科技手段，辅助人工服务，不断提升游客入园的体验。

据南方都市报报道，针对此事，上海迪士尼乐园讯息咨询服务中心表示，目前，上海迪士尼乐园各部门尚未接到政策变更通知，游客入园仍需被人工翻包安检，且依然不可携带除婴幼儿辅食除外的食品。咨询服务中心工作人员表示，如果园区相关政策有所变动，会同时在该乐园官方微博以及微信公众号向公众告知。

今年3月，上海迪士尼园区因禁止自带饮食且强制翻包检查，遭到了大学生起诉。对此，上海迪士尼度假区回应称，外带食品与饮料的规定，与中国的大部分主题乐园以及迪士尼在亚洲的其他目的地一致，如果游客自己携带食品或饮料，可以在乐园外的休息区域享用。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

5G 5G基站 5G信号

5G基站建设时间表发布 今年底北京预计将建设5G基站超1万个

· 5G 5G基站 5G信号
腾讯 腾讯微视 短视频

腾讯微视回应邀请好友赚现金活动调整：识别到黑产恶意参与

· 腾讯 腾讯微视 短视频
海尔 海尔集团 海尔电器

海尔回应4名员工午休被开除：员工在工作时间睡觉

· 海尔 海尔集团 海尔电器
中国联通 5G 5G创新基金

中国联通将设立100亿5G创新基金 联盟成员已超600家

· 中国联通 5G 5G创新基金
面部识别 人脸识别 AI

动物也用上了面部识别 网友：每一只鸡都被安排得明明白白

· 面部识别 人脸识别 AI
自行车 无人驾驶自行车 清华网红自行车

成精了！清华网红自行车实现无人驾驶 可自动避障

· 自行车 无人驾驶自行车 清华网红自行车
微博 微博大V 算命大V 网络诈骗

算命大V团伙落网，100多人被抓 网友：我命由我不由大V

· 微博 微博大V 算命大V
机器人 钢管舞 人工智能

法国夜总会机器人跳钢管舞 网友：一看就不是啥正经机器人

· 机器人 钢管舞 人工智能
扫码乘车 手机支付 移动支付

男子乘公交不懂电子支付将手机投钱箱 网友：这才是真手机支付

· 扫码乘车 手机支付 移动支付
马化腾 王者荣耀 AI 人工智能

王者荣耀AI已经自学到职业水平 网友：要开启AI陪玩业务了吗？

· 马化腾 王者荣耀 AI
查看更多
﻿

编辑推荐

5G基站建设时间表发布 今年底北京将建设5G基站超1万个

[见闻]· 09月07日

上海迪士尼回应游客将可自带食品进入：未接到政策变更通知

[见闻]· 09月07日

腾讯微视回应邀人赚现金活动调整：识别到黑产恶意参与

[见闻]· 09月07日

华为发布麒麟990系列芯片：将在华为Mate30系列首发

[数码]· 09月07日

海尔回应4名员工午休被开除：员工在工作时间睡觉

[见闻]· 09月06日

天猫精灵发布智能垃圾分类系统 可自动适应不同城市要求

[动态]· 09月06日

中国联通将设立100亿5G创新基金 联盟成员已超600家

[见闻]· 09月06日

5年时间 小米手机在印度销量突破1亿台

[数码]· 09月06日