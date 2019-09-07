上海迪士尼回应游客将可携自用食品进入：未接到通知 暂不可自带食品

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日 消息:据人民日报报道，昨日，上海迪士尼度假区保安、安全、消防和健康服务部总监表示，上海迪士尼乐园管理方认真关注并倾听了很多关于现行的禁止携带入园物品的建议，尤其是针对食物和饮料。根据这些反馈意见，将很快调整外带食物政策。除需再行加工、保温存储及带刺激性气味的食品外，游客将可以携带供自己食用的食品进入乐园。

此外，园方管理团队将与各相关部门继续通力合作，持续调整优化入园安检流程，考虑下一步要加大安检设备的投入，采用如x光机等在内的多种科技手段，辅助人工服务，不断提升游客入园的体验。

据南方都市报报道，针对此事，上海迪士尼乐园讯息咨询服务中心表示，目前，上海迪士尼乐园各部门尚未接到政策变更通知，游客入园仍需被人工翻包安检，且依然不可携带除婴幼儿辅食除外的食品。咨询服务中心工作人员表示，如果园区相关政策有所变动，会同时在该乐园官方微博以及微信公众号向公众告知。

今年3月，上海迪士尼园区因禁止自带饮食且强制翻包检查，遭到了大学生起诉。对此，上海迪士尼度假区回应称，外带食品与饮料的规定，与中国的大部分主题乐园以及迪士尼在亚洲的其他目的地一致，如果游客自己携带食品或饮料，可以在乐园外的休息区域享用。