Facebook旗下应用擅自收集18.7万名用户数据 已被苹果封禁

站长之家(ChinaZ.com) 6月13日 消息:据techcrunch报道，Facebook从目前已停用的Research应用中收集了187 万名用户敏感设备数据。今年早些时候，该应用因违规而被苹果封禁。



Facebook在给参议员Richard Blumenthal办公室的一封邮件中表示，Facebook收集了3. 1 万名美国用户的数据，其中包括 4300 名青少年的数据，其余收集的数据来自印度的用户。

今年早些时候，TechCrunch的一项调查发现，Facebook和谷歌都在滥用苹果公司颁发的企业开发者证书，该证书旨在用于开发仅供企业员工使用的iPhone和iPad应用。

调查发现，这些公司违反苹果的规定，在App Store之外为消费者开发和提供应用。这些应用付费给用户，这些应用收集用户使用设备的数据，并了解他们的习惯，违规公司则向用户付费作为回报。

苹果公司先是吊销了Facebook的企业开发者证书，随后又吊销了谷歌的企业开发者证书，并禁止了这些应用。 在这过程中，这两家公司依赖苹果开发者证书的应用被迫停用。

在回答议员们的问题时，苹果表示，它不知道有多少设备安装了Facebook违反规定的应用。

截至发稿时间，苹果方卖弄表示，Facebook和谷歌都“遵守”了它的规则。据称，美国司法部和联邦贸易委员会正在调查四大科技巨头，包括苹果、亚马逊、Facebook和谷歌母公司Alphabet是否可能违反美国反垄断法。