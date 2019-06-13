“扫一扫”分享到微信

见闻

Facebook旗下应用擅自收集18.7万名用户数据 已被苹果封禁

2019-06-13 17:30 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

stop，停止、封禁

站长之家(ChinaZ.com) 6月13日 消息:techcrunch报道，Facebook从目前已停用的Research应用中收集了187 万名用户敏感设备数据。今年早些时候，该应用因违规而被苹果封禁。

Facebook在给参议员Richard Blumenthal办公室的一封邮件中表示，Facebook收集了3. 1 万名美国用户的数据，其中包括 4300 名青少年的数据，其余收集的数据来自印度的用户。

今年早些时候，TechCrunch的一项调查发现，Facebook和谷歌都在滥用苹果公司颁发的企业开发者证书，该证书旨在用于开发仅供企业员工使用的iPhone和iPad应用。

调查发现，这些公司违反苹果的规定，在App Store之外为消费者开发和提供应用。这些应用付费给用户，这些应用收集用户使用设备的数据，并了解他们的习惯，违规公司则向用户付费作为回报。

苹果公司先是吊销了Facebook的企业开发者证书，随后又吊销了谷歌的企业开发者证书，并禁止了这些应用。 在这过程中，这两家公司依赖苹果开发者证书的应用被迫停用。

在回答议员们的问题时，苹果表示，它不知道有多少设备安装了Facebook违反规定的应用。

截至发稿时间，苹果方卖弄表示，Facebook和谷歌都“遵守”了它的规则。据称，美国司法部和联邦贸易委员会正在调查四大科技巨头，包括苹果、亚马逊、Facebook和谷歌母公司Alphabet是否可能违反美国反垄断法。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

永辉超市 永辉超市人事变动 李国

永辉超市人事变动：任命李国为总裁

· 永辉超市 永辉超市人事变动 李国
窃电挖矿 比特币 比特币挖矿

黑龙江一男子用20台比特币矿机窃取油井电力挖矿被抓获

· 窃电挖矿 比特币 比特币挖矿
贪玩蓝月 王悦被捕 恺英网络

贪玩蓝月回应“王悦被捕”：本公司与王悦无任何实际关系

· 贪玩蓝月 王悦被捕 恺英网络
谷歌开发者 广告拦截插件 Chrome插件

谷歌和开发者的较量！遭批判后，谷歌服软放宽Chrome广告拦截插件限制

· 谷歌开发者 广告拦截插件 Chrome插件
高德地图 高德离线语音 罗永浩 林志玲

林志玲宣布结婚后，网友默默把高德离线语音设置成了罗永浩

· 高德地图 高德离线语音 罗永浩
NASA 太空旅游 太空旅游船票4亿

NASA：太空旅游船票4亿元一张 2020年首发

· NASA 太空旅游 太空旅游船票4亿
共享单车 共享单车行程显示骑到非洲

共享单车行程显示骑到非洲 网友：一个有灵魂的单车啊！

· 共享单车 共享单车行程显示骑到非洲
盖茨 巴菲特 盖茨巴菲特DQ打工

盖茨巴菲特DQ打工：一个负责耍宝 一个负责收银

· 盖茨 巴菲特 盖茨巴菲特DQ打工
雷军 电商 零售 小米

雷军：小米在零售行业追求的目标，是要让用户闭着眼睛买东西

· 雷军 电商 零售
打游戏 网瘾 精神疾病

世卫组织认定打游戏成瘾被列为精神疾病 网友：我可能需要一个精神鉴定

· 打游戏 网瘾 精神疾病
查看更多
﻿

编辑推荐

永辉超市人事变动：任命李国为总裁

[见闻]· 06月13日

京东到家：面膜成618最热男士护肤品 90后贡献最大

[数说]· 06月13日

黑龙江一男子用20台矿机偷取油井电力挖比特币被抓获

[见闻]· 06月13日

因侵犯“腾讯”商标专用权 山东一公司被判赔30万元

[产权]· 06月13日

贪玩蓝月回应“王悦被捕”：本公司与王悦无任何实际关系

[见闻]· 06月13日

暴风回应员工讨薪：暴风和暴风TV是完全不同的法律主体

[见闻]· 06月13日

腾讯发应用安全白皮书：超九成应用存在安全隐患

[数说]· 06月13日

靠谱吗？三星新专利曝光：未来手机会有可滑动显示屏？

[见闻]· 06月13日